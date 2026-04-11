Δείτε την τελετή Αφής του Αγίου Φωτός από τα Ιεροσόλυμα (Live σύνδεση – Video)

Στον Ιερό Ναό της Αναστάσεως η πρόσβαση είναι περιορισμένη, με τις αρχές να ελέγχουν αυστηρά τον αριθμό των επισκεπτών και να αποτρέπουν τη μαζική είσοδο πιστών ενώ η ατμόσφαιρα παραμένει βαριά, υπό τη σκιά της συνεχιζόμενης σύγκρουσης.

Οπως μετέδωσε ο ΣΚΑΙ, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος μπήκε στο κουβούκλιο και εξήλθε κρατώντας τις 33 λαμπάδες (όσα και τα χρόνια της επιγείου ζωής του Κυρίου), μεταλαμπαδεύοντας το Άγιο Φως στους προσκυνητές που βρέθηκαν εκεί για το «Δεύτε λάβετε Φως», μέσα σε κλίμα κατάνυξης, με τις καμπάνες να ηχούν και τους ύμνους να αντηχούν στον Ναό.