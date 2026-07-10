menu
29.7 C
Chania
Παρασκευή, 10 Ιουλίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΕλλάδα
Ελλάδα

ΔΕΗ: Φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι και την επιχείρηση χωρίς κόστος εξοπλισμού

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

• Φωτοβολταϊκά χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης για εύκολη πρόσβαση στην αυτοπαραγωγή καθαρής ενέργειας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις
• Μελέτη, εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλιση με την εγγύηση και την τεχνογνωσία της ΔΕΗ
• Σταθερή, προσυμφωνημένη χρέωση της παραγόμενης ενέργειας για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση 20% ετησίως στον λογαριασμό του σπιτιού και σημαντική μείωση του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων

Η ΔΕΗ παρουσιάζει τα ΔΕΗ myEnergy SolarSmart για το σπίτι και ΔΕΗ myEnergy SolarSmartPro για την επιχείρηση, δύο ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων. Ανταποκρινόμενη στις ανάγκες των πελατών της για άμεση εξοικονόμηση, η ΔΕΗ εισάγει στην ελληνική αγορά μια νέα φιλοσοφία λύσεων γύρω από τα φωτοβολταϊκά.

Μέσα από τις λύσεις αυτές, νοικοκυριά και επιχειρήσεις με ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας άνω των 8.500 kWh, μπορούν πλέον να απολαμβάνουν τα οφέλη της ηλιακής ενέργειας χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης.

Οι πελάτες δεν χρειάζεται να επενδύσουν δικά τους κεφάλαια, καθώς το κόστος καλύπτεται από την ενέργεια που παράγει το σύστημα στη στέγη τους, με μια σταθερή, προσωποποιημένη τιμή (€/kWh) κλειδωμένη για 10 χρόνια.

Πράσινη ενέργεια για το σπίτι με εγγυημένο όφελος 20%

Το ΔΕΗ myEnergy SolarSmart σχεδιάστηκε για οικιακούς καταναλωτές που επιθυμούν να μειώσουν το ενεργειακό τους κόστος, με χαμηλό κόστος ενεργοποίησης, χωρίς επένδυση σε φωτοβολταϊκό εξοπλισμό.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της υπηρεσίας περιλαμβάνουν:

• Μηδενικό κόστος αγοράς του εξοπλισμού: Η ΔΕΗ αναλαμβάνει εξολοκλήρου τη μελέτη, την προμήθεια του εξοπλισμού και την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος.
• Εγγυημένη μείωση λογαριασμού: Εξοικονόμηση τουλάχιστον 20% ετησίως στο κόστος κατανάλωσης.
• Λειτουργία χωρίς τεχνικό ρίσκο: Πλήρης τεχνική υποστήριξη, απομακρυσμένη επιτήρηση, ετήσιος έλεγχος, καθαρισμός και ασφαλιστική κάλυψη του συστήματος από τη ΔΕΗ για όλη τη διάρκεια της 10ετούς σύμβασης, χωρίς καμία επιβάρυνση για τον ιδιώτη.
• Δυνατότητα εγκατάστασης και μπαταρίας: Επιλογή προσθήκης συστήματος αποθήκευσης ενέργειας για ακόμη μεγαλύτερη αξιοποίηση της ηλιακής παραγωγής.

Ενεργειακή θωράκιση και σταθερότητα για τις επιχειρήσεις

Για τις επιχειρήσεις, η προβλεψιμότητα των λειτουργικών εξόδων αποτελεί κρίσιμο παράγοντα ανταγωνιστικότητας. Το ΔΕΗ myEnergy SolarSmartPro προσφέρει μια σύγχρονη ενεργειακή υποδομή χωρίς να δεσμεύει εταιρικά κεφάλαια ή γραμμές τραπεζικής χρηματοδότησης.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της υπηρεσίας περιλαμβάνουν:

• Προσωποποιημένη σταθερή τιμή για 10 χρόνια: Σταθερή, συμφωνημένη τιμή χρέωσης για την παραγόμενη ενέργεια για 10 έτη, προσφέροντας απόλυτη προβλεψιμότητα στα εταιρικά έξοδα.
• Απλοποιημένη διαδικασία: Η ΔΕΗ αναλαμβάνει τη διαχείριση κάθε σταδίου της διαδικασίας, από τη μελέτη και τη σύνδεση στο δίκτυο, μέχρι τη συνεχή συντήρηση και την τεχνική υποστήριξη, εξασφαλίζοντας απρόσκοπτη λειτουργία.
• Βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος: Άμεση μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα της επιχείρησης, ενισχύοντας το προφίλ βιωσιμότητας της.
• Υποδομή αποθήκευσης: Δυνατότητα ενσωμάτωσης μπαταρίας για τη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης σύμφωνα με το προφίλ λειτουργίας της επιχείρησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τις σελίδες dei.gr/myenergy-solarsmart (για οικιακούς πελάτες) και dei.gr/myenergy-solarsmartpro (για επιχειρήσεις), να συμπληρώσουν τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και να λάβουν άμεσα μια πρώτη ενδεικτική εξατομικευμένη πρόταση.

Ψηφιακή παρακολούθηση με το ΔΕΗ myEnergy Coach

Και οι δύο λύσεις φωτοβολταϊκών συνδέονται άμεσα με την ψηφιακή πλατφόρμα ΔΕΗ myEnergy Coach. Μέσω αυτής, οι πελάτες ΔΕΗ μπορούν να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την παραγωγή του φωτοβολταϊκού τους, την κατανάλωση του κτιρίου τους και να λαμβάνουν εξατομικευμένες συμβουλές για βελτιστοποίηση της ενεργειακής τους συμπεριφοράς.

Με τις υπηρεσίες ΔΕΗ myEnergy SolarSmart και ΔΕΗ mySolarSmartPro, η ΔΕΗ στέκεται έμπρακτα στο πλευρό των πελατών της, προσφέροντας λύσεις που εξασφαλίζουν άμεση εξοικονόμηση και ενεργειακή σιγουριά. Απλοποιώντας πλήρως τις διαδικασίες, δίνει σε κάθε σπίτι και επιχείρηση τη δυνατότητα να αξιοποιήσει την ηλιακή ενέργεια εύκολα, γρήγορα και με την εγγύηση της ΔΕΗ.

 

 

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
M.E.T. 230225
Η Χανιώτικα νέα Α.Ε. συμμορφώνεται με τη Σύσταση (ΕΕ) 2018/334 της Επιτροπής της 1ης Μαρτίου 2018 σχετικά με τα μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο (L 63).
Το ποσό κρατικής διαφημιστικής δαπάνης που έλαβε το 2025 η Χανιώτικα νέα Α.Ε. ανέρχεται σε 24.810,59 ευρώ.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
Hania International
type museum