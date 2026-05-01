Deepfakes παντού: Η μάχη για την αλήθεια στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Η εκρηκτική εξάπλωση των deepfakes έχει δημιουργήσει μια νέα πραγματικότητα, όπου η διάκριση μεταξύ αλήθειας και ψεύδους γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη, με τον «πατέρα» της ψηφιακής εγκληματολογίας, Hany Farid, να δίνει τη δική του μάχη απέναντι στην παραπληροφόρηση.

Σύμφωνα με το εκτενές άρθρο του Science, ο Farid, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια, εξετάζοντας αν εικόνες και βίντεο είναι αυθεντικά ή αλλοιωμένα.

Το άρθρο ξεκινά με ένα χαρακτηριστικό περιστατικό: ένα βίντεο που φέρεται να δείχνει πυραυλική επίθεση στο Ιράν φτάνει στα χέρια του ειδικού. Παρότι οι εικόνες μοιάζουν πειστικές, η αρχική του αντίδραση είναι η δυσπιστία, καθώς ο πόλεμος έχει ήδη γεμίσει το διαδίκτυο με υλικό που έχει δημιουργηθεί από τεχνητή νοημοσύνη.

Ακολουθεί μια ενδελεχής ανάλυση: από τη μορφή της έκρηξης μέχρι την πορεία του πυραύλου και τη σχέση μεγέθους–απόστασης. Παρά τις αμφιβολίες, όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι το βίντεο είναι πιθανότατα αληθινό. Ωστόσο, αυτό που εντυπωσιάζει δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα, αλλά η δυσκολία του ίδιου του Farid να καταλήξει με βεβαιότητα.

Η περίπτωση αυτή αναδεικνύει το βασικό πρόβλημα της εποχής: ακόμη και οι κορυφαίοι ειδικοί δυσκολεύονται πλέον να είναι απολύτως σίγουροι. Όπως σημειώνεται, όσο περισσότερο εξετάζει κανείς ένα αυθεντικό βίντεο, δεν αυξάνεται απαραίτητα η βεβαιότητα ότι είναι πραγματικό, αφού η απουσία «ενδείξεων πλαστότητας» δεν αποτελεί απόδειξη γνησιότητας.

Ο Farid έχει αφιερώσει την καριέρα του σε έναν διαρκή «αγώνα εξοπλισμών» με την τεχνολογία: από την εποχή του Photoshop μέχρι τα σημερινά εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Η μεθοδολογία του βασίζεται στην αναζήτηση «ιχνών» που αφήνει η επεξεργασία – μόνο που πλέον αυτά τα ίχνη γίνονται όλο και πιο δύσκολο να εντοπιστούν.

Το άρθρο υπογραμμίζει ότι η πρόκληση σήμερα δεν είναι μόνο τεχνική, αλλά και κοινωνική. Τα deepfakes δεν απειλούν απλώς να παραπλανήσουν το κοινό· απειλούν να διαβρώσουν την ίδια την εμπιστοσύνη στην εικόνα ως τεκμήριο πραγματικότητας.

Όπως επισημαίνεται, η τεχνητή νοημοσύνη δεν δυσκολεύει μόνο την ανίχνευση των ψεύτικων, αλλά δημιουργεί και ένα πιο ύπουλο φαινόμενο: ακόμη και αληθινό υλικό μπορεί πλέον να αμφισβητηθεί ως «ψεύτικο», ενισχύοντας τη σύγχυση και την καχυποψία.

Σε αυτό το περιβάλλον, ο Farid συνεχίζει να αναπτύσσει εργαλεία και τεχνικές ανίχνευσης, προειδοποιώντας ότι η μάχη δεν θα κερδηθεί μόνο με τεχνολογία, αλλά και με εκπαίδευση, κριτική σκέψη και υπευθυνότητα από τα μέσα ενημέρωσης και τις πλατφόρμες.

Το συμπέρασμα είναι σαφές: στην εποχή των deepfakes, το ερώτημα δεν είναι πλέον μόνο «τι είναι αληθινό», αλλά αν μπορούμε ακόμη να είμαστε βέβαιοι γι’ αυτό.

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

