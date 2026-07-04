Deep fake και εθνική ασφάλεια

Από Ρώσους φαρσέρ ξεγελάστηκε ο σύµβουλος Εθνικής Ασφαλείας του πρωθυπουργού, Θάνος Ντόκος (φωτ.), ο οποίος νόμιζε πως συνομιλεί με Ουκρανούς αξιωματούχους σε βιντεοκλήση. «Νόμιζα ότι μιλούσα με τον Ουμέρωφ (σ.σ. Ουκρανός ομόλογός του)… Ήταν ζωντανά, τον έβλεπα, όπως βλέπω εσάς», δήλωσε ο ίδιος σε δημοσιογράφους, παραπέποντας σε μια υπόθεση deep fake που εγείρει φυσικά μείζον ζήτημα εθνικής ασφάλειας.

Αντίστοιχες απάτες (και μάλιστα κακόβουλες) έχουν απασχολήσει πολλές φορές τη διεθνή επικαιρότητα το τελευταίο διάστημα, με τις διεθνείς Αρχές να επισημαίνουν τον κίνδυνο σε πολίτες και επιχειρήσεις. Έναν κίνδυνο που φυσικά πρέπει πρώτα και κύρια να γνωρίζουν πώς θα τον εντοπίζουν και θα τον αποφεύγουν οι κυβερνήσεις, ιδιαίτερα σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εθνική ασφάλεια.

Ο ίδιος πάντως ο Ρώσος φαρσέρ Βλαντίμιρ Κουζνέτσοφ (Vovan), σχολίασε πως «δεν έγινε καμία υβριδική επίθεση, ένα απλό email στείλαμε και μας απάντησαν», απορρίπτοντας τις ελληνικές κυβερνητικές αναφορές περί χρήσης προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης και οργανωμένης ψηφιακής επίθεσης. Κι αν αυτό ισχύει, τότε το θέμα είναι ακόμα πιο σοβαρό για τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι επικοινωνίες αξιωματούχων.