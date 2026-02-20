ΔΕΔΙΣΑ: Έκθεση Αποτίμησης Ανθρακικού Αποτυπώματος

Η Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων [ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)], ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, υπέβαλλε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας την Έκθεση Αποτίμησης Ανθρακικού Αποτυπώματος.

Οπως ανακοίνωσε η ΔΕΔΙΣΑ, η έκθεση εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής του Εθνικού Κλιματικού Νόμου και ειδικότερα σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του άρθρου 19 του Ν. 4936/2022.

Η Έκθεση εκπονήθηκε εξ ολοκλήρου με ιδίους πόρους και τεχνικά μέσα της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ), από το Τμήμα Χημείου της Υποδιεύθυνσης Ποιοτικού Ελέγχου και Μετρήσεων, την Υποδιεύθυνση Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισμάτων του ΕΜΑΚ – ΧΥΤΥ και την Τεχνική Υπηρεσία, αναδεικνύοντας την υψηλή τεχνική και επιστημονική επάρκεια του Φορέα. Παράλληλα, επιβεβαιώνει τον διευρυμένο ρόλο του Φορέα, ο οποίος δεν περιορίζεται αποκλειστικά στην παροχή υπηρεσιών συλλογής και επεξεργασίας στερεών αποβλήτων, αλλά επεκτείνεται στη συστηματική αναγνώριση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων που συνδέονται με την ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων.

Η αποτίμηση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κλιματικού Νόμου Ν. 4936/2022, αποτύπωσε για το πλήρες ημερολογιακό έτος 2019, το οποίο ορίστηκε ως έτος αναφοράς, και κάλυψε το σύνολο των δραστηριοτήτων του Φορέα. Ειδικότερα, περιέλαβε όλες τις σταθερές εγκαταστάσεις, όπως τον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ), το Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (ΕΜΑΚ), τη Μονάδα Επεξεργασίας Στραγγισμάτων, τα συνεργεία – μηχανουργεία και το κτίριο διοίκησης, καθώς και τον πλήρη ιδιόκτητο και συνεργαζόμενο στόλο οχημάτων και μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση, επεξεργασία και τελική διάθεση των αποβλήτων στις εγκαταστάσεις ευθύνης του Φορέα.

Η μελέτη εκπονήθηκε σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 14064-1:2018 και το GHG Protocol, ενώ η επαλήθευση, ο έλεγχος και η πιστοποίηση της Έκθεσης πραγματοποιήθηκαν από διαπιστευμένο ανεξάρτητο φορέα, διασφαλίζοντας την αξιοπιστία, τη διαφάνεια και την αμεροληψία των αποτελεσμάτων.

Παράλληλα, η ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) δεσμεύτηκε στην υλοποίηση Σχεδίου Δράσης για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, με στόχο τη μείωση του συνολικού ανθρακικού αποτυπώματος των δραστηριοτήτων της κατά 30% έως το έτος 2030. Η δέσμευση αυτή ευθυγραμμίζεται με τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς στόχους για την κλιματική ουδετερότητα και λαμβάνει υπόψη τον χαρακτηρισμό των εγκαταστάσεων του Φορέα ως κρίσιμων υποδομών, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 5236/2025. Στο πλαίσιο αυτό, το Σχέδιο Δράσης ενσωματώνει μέτρα ενίσχυσης της ανθεκτικότητας και της επιχειρησιακής συνέχειας των υποδομών διαχείρισης αποβλήτων.

Η ολοκλήρωση της Έκθεσης Αποτίμησης Ανθρακικού Αποτυπώματος αποτελεί καθοριστικό βήμα για τον στρατηγικό σχεδιασμό της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ), συμβάλλοντας στην εθνική δέσμευση για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 30% έως το 2030.

Η ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) παραμένει προσηλωμένη στην εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου και υπεύθυνου μοντέλου βιώσιμης διαχείρισης αποβλήτων, πλήρως εναρμονισμένου με τις εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές για την κλιματική ουδετερότητα, υπηρετώντας με συνέπεια την προστασία του περιβάλλοντος και το δημόσιο συμφέρον.