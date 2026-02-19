ΔΕΔΔΗΕ: Προσοχή στο πέταγμα χαρταετού

Την ιδιαίτερη προσοχή των πολιτών κατά το πέταγμα του χαρταετού συνιστά ο ΔΕΔΔΗΕ, επισημαίνοντας τον σοβαρό κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, καθώς και το ενδεχόμενο πρόκλησης διακοπών ηλεκτροδότησης στην ευρύτερη περιοχή.

Συγκεκριμένα, όπως μευέδ αν ο χαρταετός μπλεχτεί στα καλώδια, ο ΔΕΔΔΗΕ συμβουλεύει:

μην επιχειρήσετε να τον απελευθερώσετε τραβώντας τον σπάγκο ή χρησιμοποιώντας άλλα αντικείμενα, ακόμη και ξύλινα

μην προσπαθήσετε να αναρριχηθείτε σε στύλους διανομής ηλεκτρικού ρεύματος ή ηλεκτροφωτισμού, ούτε και σε σημεία που βρίσκονται κοντά σε ηλεκτροφόρα καλώδια.

Σε κάθε περίπτωση που θα χρειαστείτε βοήθεια ειδοποιείστε τις βλάβες του ΔΕΔΔΗΕ, μέσω της τηλεφωνικής γραμμής 800 400 4000 (Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης & Βλαβών), μέσω της εφαρμογής κινητού MyDEDDIEApp ή μέσω της online δήλωσης βλάβης στην ιστοσελίδα www.deddie.gr. Εναλλακτικά επικοινωνήστε με το Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής Για την ταχεία αποκατάσταση τυχόν βλαβών από το πέταγμα των χαρταετών, ο ΔΕΔΔΗΕ θα έχει αυξημένα συνεργεία σε όλες τις Υπηρεσίες του ανά την Επικράτεια.