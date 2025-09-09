menu
29 C
Chania
Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΑθλητικά
Αθλητικά

Davis Cup – Χωρίς θεατές ο αγώνας μεταξύ Καναδά και Ισραήλ

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Ο αγώνας του Davis Cup μεταξύ Καναδά και Ισραήλ θα διεξαχθεί χωρίς θεατές αυτό το Σαββατοκύριακο στο Χάλιφαξ της Νέας Σκωτίας, λόγω κλιμακούμενων ανησυχιών για την ασφάλεια, ανακοίνωσε (9/9) η Tennis Canada, που έλαβε την απόφαση σε συνεννόηση με τη Διεθνή Ομοσπονδία Τένις.
Όπως αναφέρθηκε, πληροφορίες από τις τοπικές αρχές και τις εθνικές υπηρεσίες ασφαλείας υπέδειξαν κίνδυνο σημαντικής διαταραχής της διοργάνωσης.

Τετρακόσιοι ακαδημαϊκοί, ακτιβιστές, αθλητές και συγγραφείς κάλεσαν την Tennis Canada σε ανοιχτή επιστολή να ακυρώσει τον αγώνα.

«Στην καρδιά αυτής της δύσκολης απόφασης βρίσκεται η ευθύνη μας να προστατεύσουμε τους ανθρώπους, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι αυτός ο αγώνας Davis Cup μπορεί να πραγματοποιηθεί», δήλωσε σε δελτίο τύπου ο διευθύνων σύμβουλος της Tennis Canada, Γκάβιν Ζιβ.
«Αναγκαστήκαμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι το να παίζουμε κεκλεισμένων των θυρών ήταν ο μόνος τρόπος για να προστατεύσουμε τους εμπλεκόμενους και να διατηρήσουμε την ίδια την εκδήλωση».

Το Davis Cup είναι η κορυφαία διεθνής ομαδική διοργάνωση στο ανδρικό τένις.

Ο νικητής θα προκριθεί στον 1ο γύρο των προκριματικών του 2026, με την ευκαιρία να διεκδικήσει τον τίτλο του Davis Cup του 2026.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2020 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum