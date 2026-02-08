Davis Cup: Από μία νίκη για Ελλάδα και Μεξικό στην πρώτη ημέρα

Ελλάδα και Μεξικό μοιράστηκαν τις νίκες, κατά την 1η ημέρα του αγώνα τους για τα play-offs του World Group 1 του Davis Cup, που φιλοξενείται στις εγκαταστάσεις του γηπέδου Tae Kwon Do. Στο εναρκτήριο ματς, ο Στέφανος Σακελλαρίδης έδωσε μάχη απέναντι στον Ροντρίγκο Πασέκο Μέντες, αλλά ηττήθηκε στα τρία σετ (6-2, 4-6, 6-3), με τη λατινοαμερικανική ομάδα να παίρνει το προβάδισμα. Η εθνική «απάντησε» όμως με τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος επικράτησε του Αλαν Μαγκαντάν με 6-3, 7-6 (7/1) και έφερε το ζευγάρι σε ισορροπία.

Το αυριανό (8/2) πρόγραμμα θα αρχίσει στις 17:00 με το διπλό, όπου οι Στέφανος Τσιτσιπάς και Στέφανος Σακελλαρίδης θα βρεθούν αντιμέτωποι με τους Ροντρίγκο Πασέκο Μέντες και Αλεξ Ερνάντες.