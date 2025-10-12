menu
Διεθνή

Δασμοί: Η Κίνα κατηγορεί τις ΗΠΑ για «δυο μέτρα και δυο σταθμά»

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Η κυβέρνηση της Κίνας κατηγόρησε σήμερα αυτή των ΗΠΑ πως εφαρμόζει «δυο μέτρα και δυο σταθμά», μετά την απειλή που διατύπωσε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πως θα επιβληθούν εντός εβδομάδων επιπρόσθετοι τελωνειακοί δασμοί 100% στα κινεζικά εμπορεύματα που εισάγει η χώρα του, επιπλέον αυτών που εφαρμόζονται ήδη.

Ο ρεπουμπλικάνος ανέφερε πως αντιδρά στην «εξαιρετικά επιθετική στάση ως προς το εμπόριο» που υιοθέτησε η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου, αποφασίζοντας περαιτέρω περιορισμούς στην εξαγωγή τεχνολογιών οι οποίες συνδέονται με την εξόρυξη και την παραγωγή σπανίων γαιών – μεταλλευμάτων νευραλγικής σημασίας.

Οι νέοι δασμοί θα εφαρμοστούν από 1ης Νοεμβρίου ή «νωρίτερα», πρόσθεσε ο κ. Τραμπ.

«Η εν λόγω αμερικανική ανακοίνωση είναι τυπικό παράδειγμα αυτού που ονομάζεται ‘δυο μέτρα και δυο σταθμά’», αντέτεινε εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εμπορίου σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στον ιστότοπό του.

Ο ασιατικός γίγαντας είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός σπανίων γαιών στον κόσμο. Πρόκειται για πρώτες ύλες απόλυτα απαραίτητες σε πολλές βιομηχανίες. Η Ουάσιγκτον κατηγορούσε ήδη το Πεκίνο πως καταχράται τη δεσπόζουσα θέση που έχει στον τομέα. Οι νέοι έλεγχοι αναγγέλθηκαν από το Πεκίνο την Πέμπτη.

Η Ουάσιγκτον δοκίμασε «αληθινή έκπληξη» όταν ενημερώθηκε για αυτούς, σύμφωνα με τον αμερικανό πρόεδρο Τραμπ, που πρόσθεσε πως δεν βλέπει πλέον «κανέναν λόγο» να κάνει τη συνάντηση που σχεδίαζε με τον κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, στη σύνοδο της APEC (Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού) στη Νότια Κορέα, που θα γίνει την 31η Οκτωβρίου και την 1η Νοεμβρίου. Τη συνάντηση αυτή είχε αναγγείλει ο ίδιος τον Σεπτέμβριο.

Στη σημερινή του ανακοίνωση, το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου έκρινε ότι «οι ενέργειες» της Ουάσιγκτον «βλάπτουν σοβαρά τα συμφέροντα της Κίνας και υπονομεύουν (…) την ατμόσφαιρα στις συνομιλίες για την οικονομία και το εμπόριο ανάμεσα στα δυο μέρη». Και πρόσθεσε: «το να γίνονται κάθε τόσο απειλές για υψηλούς τελωνειακούς δεσμούς δεν είναι σωστή προσέγγιση για τη συνεργασία με την Κίνα».

 

