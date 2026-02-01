Δασική πυρκαγιά στο Ορεινό Ιεράπετρας

Συναγερμός σήμανε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ιεράπετρας, στο Λασίθι, έπειτα από εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Ορεινό.

Η φωτιά, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Cretalive, ξέσπασε σε έκταση με πεύκα και, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, έκαψε περίπου 4 στρέμματα. Χάρη στην άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων πυρόσβεσης, η πυρκαγιά ελέγχθηκε γρήγορα, προτού πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 6 οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και δύο ομάδες της ΕΜΟΔΕ, οι οποίες συνέβαλαν καθοριστικά στον περιορισμό του μετώπου.

Τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.