Διεθνή

Δανία: Εκλογές στις 24 Μαρτίου ανακοίνωσε η πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Η Δανία θα διεξαγάγει βουλευτικές εκλογές στις 24 Μαρτίου, ανακοίνωσε η πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν, επιδιώκοντας να κεφαλοποιήσει την ενισχυμένη δημοτικότητά της, που απέσπασε από την ανυποχώρηση στάση που επέδειξε απέναντι στις πιέσεις των ΗΠΑ για τη Γροιλανδία.

Η Φρεντέρικσεν πέρασε τους τελευταίους μήνες συσπειρώνοντας τους Ευρωπαίους ηγέτες κατά του ανανεωμένου ενδιαφέροντος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την προσάρτηση του στρατηγικής σημασίας νησιού της Αρκτικής, που αποτελεί αυτόνομο έδαφος του βασιλείου της Δανίας.

Σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, αυτή της η κινητοποίηση τόνωσε τη δημοτικότητά της, μετά τη δυσαρέσκεια της κοινής γνώσης για το αυξανόμενο κόστος διαβίωσης και τα προβλήματα στις υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας. Η κρίση της Γροιλανδίας έχει αναβαθμίσει περαιτέρω το προφίλ της Φρεντέρικσεν στη διεθνή σκηνή, όπου κέρδισε την προσοχή για την ταχεία αντίδρασή της στην αντιμετώπιση της πανδημίας στη Δανία και για την οικοδόμηση ευρωπαϊκής υποστήριξης προς την Ουκρανία.

Οι εκλογές της 24ης Μαρτίου θα δείξουν αν οι Δανοί ψηφοφόροι θα ανταμείψουν το διεθνές ηγετικό προφίλ της Φρεντέρικσεν και την υπεράσπιση της κυριαρχίας της Δανίας ή θα τιμωρήσουν την κυβέρνησή της για έλλειψη προσοχής, όπως λένε επικριτές, στα εσωτερικά προβλήματα της χώρας.

 

