Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου, 2025
Διεθνή

Δανία: Απαγόρευση όλων των πτήσεων drone την επόμενη εβδομάδα λόγω ευρωπαϊκής Συνόδου

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Η Δανία θα απαγορεύσει όλες τις πτήσεις πολιτικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών την επόμενη εβδομάδα πάνω από την επικράτειά της, προκειμένου να εγγυηθεί την ασφάλεια της Συνόδου της ΕΕ, όπου θα συναντηθούν επικεφαλής κυβερνήσεων στην Κοπεγχάγη, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Μεταφορών.

«Η Δανία θα υποδεχθεί τους Ευρωπαίους ηγέτες την επόμενη εβδομάδα και θα δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στην ασφάλεια. Συνεπώς, από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή, θα κλείσουμε τον εναέριο χώρο της Δανίας για όλες τις πτήσεις πολιτικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών», ανέφερε το υπουργείο.

Οι υπερπτήσεις άγνωστης προέλευσης ντρόουν στον εναέριο χώρο της Δανίας από τις 22 Σεπτεμβρίου οδήγησαν στο κλείσιμο αεροδρομίων, με τη Δανία να υπαινίσσεται μια πιθανή ρωσική εμπλοκή.

