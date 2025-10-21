Dance Days Chania: Ανοιχτό κάλεσμα συμμετοχών

Η ομάδα του Διεθνούς Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Dance Days Chania ανακοινώνει την έναρξη υποβολής προτάσεων συμμετοχής με παράσταση ή/και σεμινάριο για την 16η διοργάνωση του.

Οπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «το φεστιβάλ μέσα από τις ενότητές του, στοχεύει στην ανάδειξη διαφορετικών χορογραφικών και δημιουργικών προσεγγίσεων της σύγχρονης χορευτικής σκηνής, στην ισότιμη διάθεση χώρου σε δημιουργούς, στην ενίσχυση των ερευνητικών πρακτικών, στις καλλιτεχνικές ανταλλαγές καθώς και στην ενεργό συμμετοχή της κοινότητας.

Υποβολή πρότασης παράσταση/σεμινάριο

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας http://dancedays.gr/ και συμπληρώστε την φόρμα συμμετοχής με παράσταση ή/και σεμινάριο. Στη συνέχεια στείλετε email στο opencallddc@gmail.com με το απαραίτητο υλικό της δουλειάς σας. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει πρώτα τους όρους συμμετοχής και τις συνθήκες διεξαγωγής της φετινής διοργάνωσης.

Υποβολή προτάσεων: 13.10.2025 – 28.11.2025

-> https://vimeo.com/1122143100?fl=pl&fe=sh

Πιθανό διάστημα υλοποίησης 18 Ιουλίου – 2 Αυγούστου 2026.

Το “Dance Days Chania” διοργανώνεται από το Σύλλογο Εκφραστικού Χορού “Συν-Κίνηση” από το 2011 με εθελοντική εργασία των μελών του. Σε διοργανώσεις μέχρι σήμερα έχουν συντελέσει συνδιοργανωτές η Περιφέρεια Κρήτης και ο Δήμος Χανίων. Τα τελευταία χρόνια λαμβάνει την υποστήριξη εθνικών και διεθνών ιδρυμάτων και φορέων (Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου, Flux Laboratory Athens κ.ά.), όπως και πρεσβειών. Το 2017 το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος υπήρξε Μέγας Δωρητής του. Τέλος, έχει λάβει επιχορηγήσεις από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Το DDC έχει λάβει την πιστοποίηση EFFE Label 2017-2018, 2019-2021, 2022 – 2023 & 2024 – 2025 από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό EFA.

Το πρόγραμμα του φεστιβάλ αποτελείται από παραστάσεις, σεμινάρια, site specific projects, την ενότητα Video Dance, την ενότητα «Νέοι Δημιουργοί και Δημόσιος Χώρος», το διακρατικό καλλιτεχνικό residency, διαλέξεις κ.ά..

Οι προετοιμασίες για το 16o Dance Days Chania ξεκινούν. Ανυπομονούμε να λάβουμε τις προτάσεις σας για συμμετοχή με παράσταση ή/και σεμινάριο. Σας προσκαλούμε να το συν-δημιουργήσουμε!

Ευχαριστούμε πολύ!

Πληροφορίες

http://dancedays.gr/

https://www.facebook.com/DanceDaysChaniaFestival/

https://vimeo.com/user45591430/videos

https://www.instagram.com/dancedayschania_festival/»