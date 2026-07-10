Δαμάζοντας τις σκέψεις μας

«Είμαστε αυτό που νοιώθουμε, είμαστε αυτό που σκεφτόμαστε και τελικά αυτό γινόμαστε».

Η σκέψη είναι αυτή που σιωπηλά διαμορφώνει τη ζωή μας, της δίνει χρώμα, κατεύθυνση και βάρος, ανάλογα με το πώς λειτουργεί. Αυτό που κατοικεί στην καρδιά μας και όχι στο μυαλό μας, είναι αυτό που μας καθορίζει. Η σκέψη δημιουργεί, για αυτό και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με τις σκέψεις μας. Η σκέψη είναι μια πολύ ισχυρή γεννήτρια και η ενέργεια γεννιέται και παράγεται από το καύσιμο που παρέχεται. Εάν μέσα βάζουμε άσχημες, απαισιόδοξες και βαριές και στενάχωρες σκέψεις, έτσι θα είναι και η ζωή μας. Εάν αντίθετα, οι σκέψεις μας αντανακλούν υγεία, αγάπη, δημιουργικότητα, αισιοδοξία, αυτοπεποίθηση και χαρά, αυτή ακριβώς θα είναι και η ζωή μας αφού δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο. Εκεί αποσκοπούν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και όχι μόνο αυτά, αφού όπως θα έχετε παρατηρήσει, όταν λένε για ειδήσεις και νέα πάντα εννοούν κάτι άσχημο. Αυτό το άσχημο απλώνεται σε όλη μας την ζωή, σαν ένα δίχτυ, το οποίο μας εγκλωβίζει και διαμορφώνει την σκέψη μας, τροφοδοτώντας την μόνο με τραγικά και άσχημα γεγονότα, τα οποία και εμείς οι ίδιοι χωρίς να το συνειδητοποιούμε τα αναπαράγουμε. Με αυτόν τον τρόπο, γεμίζουμε με κακές πληροφορίες και το μυαλό και την καρδιά μας.

Ο κόσμος είναι γεμάτος δράματα, όμως είναι και γεμάτος χαρά και ομορφιά. Στην καθημερινότητα που ζούμε κάποιοι έχουν φροντίσει να αποκρύψουν τα καλά και τα όμορφα της ζωής γιατί επιθυμούν να εμφανίζουν την μιζέρια σαν μια κανονικότητα και έναν τρόπο ζωής. Είναι τόσο άθλιο και κατακριτέο αυτό κι όμως γίνεται αποδεκτό από όλους. Μια τραγωδία αναπαράγεται επί μέρες και εβδομάδες όχι για να λυθεί, αλλά για να παραγεμίσει το μυαλό μας και να μην αφήσει χώρο για τίποτα άλλο.

Όμως εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να χτίσουμε μέσα μας έναν πιο φωτεινό και όμορφο κόσμο και να μην αφήσουμε το δηλητήριο που μας ραντίζουν να κατακλύσει την καρδιά μας. Η δουλειά μας είναι να απομακρυνόμαστε από το φόβο, την απογοήτευση και τον θυμό και όχι να τα θρέφουμε και να τα αναπαράγουμε. Το μέλλον που οραματιζόμαστε πρέπει να είναι απαλλαγμένο από όλα τα άσχημα. Η ευθύνη μας δεν είναι η ματαιοδοξία και ο φόβος, αλλά να γίνουμε φάρος, τόσο για τη δική μας ζωή όσο και για των άλλων. Το χάος που βλέπουμε γύρω μας είναι αληθινό μόνο όσο εμείς το υποστηρίζουμε και το βοηθάμε. Και εάν το σκεφτούμε καλύτερα πριν από κάθε αυγή, είναι το πιο πυκνό σκοτάδι και όταν η βεβαιότητα της αυγής υπάρχει, τότε δεν μπορούμε να φοβόμαστε το σκοτάδι. Γιατί ό,τι φοβάσαι το δημιουργείς και αυτό είναι μια διαπιστωμένη πραγματικότητα.

Η πρόκληση λοιπόν της ζωής μας αυτή τη στιγμή είναι να βλέπουμε κάθε ανατολή του ήλιου σαν μια ευκαιρία για μια νέα αρχή, σαν μια ευκαιρία να διώξουμε ότι κακό υπάρχει γύρω μας και μέσα μας και να γεμίσουμε φως και χαρά τη ζωή μας. Βρείτε λόγους για να νιώσετε χαρούμενοι, ασήμαντους λόγους και μικρά απλά πράγματα.