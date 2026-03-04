Δ. Κουτσούμπας: «2 από τα 4 drones, που αναχαιτίστηκαν πάνω από την Κύπρο, είχαν τελικό στόχο τη βάση της Σούδας»

Σε συζήτηση που είχε με δημοσιογράφους στη Βουλή ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δ. Κουτσούμπας αποκάλυψε, όπως μεταδίδει το 902.gr, πως σύμφωνα με πληροφορίες «δύο από τα τέσσερα drones, που αναχαιτίστηκαν πάνω από την Κύπρο, είχαν τελικό στόχο τη βάση της Σούδας. Η κυβέρνηση πρέπει να απαντήσει!

Ισχύει ή δεν ισχύει; Τι άλλο πέρα από επιβεβαίωση αυτών των πληροφοριών συνιστούν οι κινήσεις της κυβέρνησης, όπως π.χ. η αποστολή «Patriot» στην Κάρπαθο για την προστασία της Σούδας, τα αυξημένα μέτρα που ήδη έχουν ληφθεί για τη βάση της Σούδας»

Όπως αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ «οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν τις προειδοποιήσεις του ΚΚΕ ότι η λειτουργία βάσεων του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ και η εμπλοκή στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς βάζουν τον λαό σε μεγάλους κινδύνους. «Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, η χώρα μας μετατρέπεται σε στόχο» ανέφερε ο Δ. Κουτσούμπας»