Δ.Ε.Η. : Συνεχίζεται η ενεργειακή θωράκιση των νησιών

Με νέες, ευέλικτες αεριοστροβιλικές μονάδες σε Ρόδο, Λέσβο και Χίο συνεχίζει η ΔΕΗ τον εκσυγχρονισμό των σταθμών παραγωγής στα μη διασυνδεδεμένα νησιά, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδιασμού για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας. Στην ίδια στρατηγική εντάσσεται και η Κρήτη, καθώς ήδη από το 2025 ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση αντίστοιχης σύγχρονης μονάδας στον σταθμό παραγωγής του Ηρακλείου, ενισχύοντας την αξιοπιστία του ηλεκτρικού συστήματος του νησιού.

Συγκεκριμένα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η δοκιμαστική λειτουργία τεσσάρων νέων αεριοστροβιλικών μονάδων, δύο στη Σορώνη της Ρόδου και δύο στη Λέσβο, ισχύος 14,5 MW η καθεμία, ενώ σε εμπορική λειτουργία τέθηκε και νέα μονάδα ισχύος 32 MW στη Χίο.

Σύμφωνα με τη ΔΕΗ, οι επενδύσεις αυτές έχουν στόχο να διασφαλίσουν την ενεργειακή επάρκεια των νησιών κατά τους θερινούς μήνες, όταν η τουριστική κίνηση αυξάνει σημαντικά τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι νέες μονάδες είναι τεχνολογίας διπλού καυσίμου, διαθέτουν αυξημένο βαθμό απόδοσης, σύγχρονα συστήματα περιορισμού εκπομπών ρύπων και χαμηλότερα επίπεδα θορύβου σε σχέση με τον υφιστάμενο εξοπλισμό. Παράλληλα, η δυνατότητα ταχείας εκκίνησης και απόκρισής τους επιτρέπει την αποτελεσματικότερη υποστήριξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, συμβάλλοντας στη σταθερότητα του ηλεκτρικού συστήματος και στον περιορισμό του κινδύνου διακοπών ηλεκτροδότησης.

Για την Κρήτη, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναφορά της επιχείρησης ότι το 2025 ολοκληρώθηκε αντίστοιχο έργο εκσυγχρονισμού στον σταθμό παραγωγής του Ηρακλείου, με την εγκατάσταση νέας αεριοστροβιλικής μονάδας. Η επένδυση αυτή εντάσσεται στον ίδιο σχεδιασμό αναβάθμισης των ενεργειακών υποδομών των νησιών, με στόχο μεγαλύτερη αξιοπιστία του συστήματος και μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Η ΔΕΗ σημειώνει ακόμη ότι η αντικατάσταση παλαιότερων μονάδων μειώνει το κόστος των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ), περιορίζει τις εκπομπές αέριων ρύπων και ενισχύει τη συνολική αποδοτικότητα των αυτόνομων ηλεκτρικών συστημάτων.

Οι συγκεκριμένες επενδύσεις αποτελούν μέρος του νέου στρατηγικού σχεδίου της ΔΕΗ για την περίοδο 2026-2030, συνολικού ύψους 24 δισ. ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει εκτεταμένες επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αποθήκευση, ευέλικτες μονάδες παραγωγής, «έξυπνα» δίκτυα και ηλεκτρικές διασυνδέσεις.