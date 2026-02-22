menu
CR…964, o Κριστιάνο Ρονάλντο συνεχίζει να γράφει ιστορία

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, συνεχίζει να γράφει ιστορία στην πορεία του για να φτάσει τα 1.000 γκολ στην καριέρα του, ξεπερνώντας τα 500 γκολ από τότε που έκλεισε τα 30 με δύο γκολ εναντίον της Αλ Χαζέν, στη νίκη (4-0) της Αλ Νασρ, στο πρωτάθλημα της κορυφαίας κατηγορίας της Σαουδικής Αραβίας.
Έφτασε συνολικά τα 964 γκολ και να απέχει μόλις 36 από το μυθικό νούμερο των 1.000.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ, ο οποίος γιόρτασε τα 41α γενέθλιά του στις 5 Φεβρουαρίου, φαίνεται αποφασισμένος να αποδείξει ότι η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός για αυτόν, και έχει ήδη σκοράρει περισσότερα γκολ από τότε που έκλεισε τα 30 του χρόνια από πριν, όπως αναφέρει η εφημερίδα της Βαρκελώνης mundo deportivo.
Ο πρώην παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης, της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της Γιουβέντους είχε 463 γκολ πριν κλείσει τα 30, ο Πορτογάλος διεθνής έχει πλέον 501 από τότε που ξεπέρασε αυτό το ηλικιακό ορόσημο.

Ενώ ο Κριστιάνο Ρονάλντο, στην τέταρτη σεζόν του στο Σαουδαραβικό πρωτάθλημα, οδήγησε την ομάδα του στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, δεν μπόρεσε να αποσπάσει το προβάδισμα στον πίνακα των σκόρερ από τον Άγγλο επιθετικό της Αλ Αχλί, Ιβάν Τόνι, ο οποίος ηγείται του βαθμολογικού πίνακα με 23 γκολ.
Τρία περισσότερα από τον Ρονάλντο, ο οποίος έχασε δύο αγώνες λόγω της διαμάχης του με το Σαουδαραβικό Πρωτάθλημα. Υποστήριξε ότι η πολιτική μεταγραφών του Ταμείου Κυρίαρχων Παικτών της Σαουδικής Αραβίας (PIF) ήταν επιζήμια για την ομάδα του, γεγονός που τον οδήγησε να μην αγωνιστεί στους αγώνες εναντίον της Αλ Ριά και της Αλ Ιτιχάντ.
Μια διαμαρτυρία στην οποία ο Κριστιάνο έβαλε τέλος την περασμένη εβδομάδα, όταν επέστρεψε στο γήπεδο με ένα γκολ εναντίον της Αλ Φατέχ.

