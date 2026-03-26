Conference Cup γυναικών (final-8): Στη Νέα Σμύρνη το πρώτο «στέμμα» με Πανιώνιο και Χανιά

Στο κολυμβητήριο της Νέας Σμύρνης θα απονεμηθεί, το μεσημέρι της Κυριακής 29/3, το παρθενικό τρόπαιο του Conference Cup στην υδατοσφαίριση γυναικών, με τον Πανιώνιο να φιλοξενεί την τελική φάση της νεοσύστατης διοργάνωσης, με τη συμμετοχή και του Ναυτικού Ομίλου Χανίων.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, οκτώ ομάδες από έξι χώρες (τρεις «προηγμένες» και τρεις «αναπτυσσόμενες») θα διεκδικήσουν τον τίτλο, ξεκινώντας χωρισμένες σε δύο γκρουπ των τεσσάρων. Μετά τις τρεις αγωνιστικές, που θα γίνουν το διήμερο 26-27 Μαρτίου, οι πρώτοι δύο από κάθε όμιλο θα περάσουν στους ημιτελικούς του Σαββάτου (28/3), οι νικητές των οποίων θα τεθούν αντιμέτωποι στον τελικό.

Με την ώθηση της έδρας και την εμπειρία δύο αθλητριών που έχουν φάει με το… κουτάλι τέτοιους αγώνες (Μαργαρίτα Πλευρίτου και Εντίνα Γκανγκλ), ο Πανιώνιος στοχεύει τουλάχιστον στην πρόκριση στην τετράδα, ενώ για την -αμιγώς ελληνική- ομάδα των Χανίων, που φέτος πραγματοποιεί την παρθενική συμμετοχή της στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, και μόνο η παρουσία στο final-8 είναι επιτυχία. Οι «κυανέρυθρες» ξεκίνησαν φέτος από το Euro Cup, όπου αποκλείστηκαν στα προκριματικά από την Μπαρτσελονέτα, ενώ στη β΄ προκριματική φάση του Conference Cup πέρασαν ως δεύτερες από τον όμιλο που διοργάνωσαν, πίσω από την Κοζέντσα και μπροστά από τον ΠΑΟΚ. Ο ΝΟΧ, από την πλευρά του, ήταν δεύτερος -πίσω από τον ΠΑΟΚ- στον όμιλο της α΄ προκριματικής φάσης, όπου πήρε την πρόκριση χάρη στη νίκη επί της ολλανδικής Λέιντεν στα πέναλτι, ενώ στον επόμενο γύρο σημείωσε μία νίκη σε τρία ματς, αλλά πέρασε σε τριπλή ισοβαθμία με τη γερμανική Μπόχουμ και τη σερβική Βοϊβοντίνα.

Ο Πανιώνιος θα αγωνιστεί στον Α΄ όμιλο, με βασικότερο αντίπαλο την ισπανική Τενερίφε Ετσεϊδε, η οποία έφτασε στο final-8 με έξι νίκες σε ισάριθμους αγώνες, από τους οποίους δυσκολεύτηκε σχετικά μόνο από τα Χανιά (16-13). Η ομάδα του Τάσου Παπαναστασίου θα αρχίσει τις υποχρεώσεις της το πρωί της Πέμπτης (26/3), απέναντι στη ρουμανική Ουνιρέα Αλμπα Ιουλία, η οποία στον προηγούμενο γύρο έκανε την έκπληξη, με νίκη-πρόκριση επί της ιταλικής Μπολιάσκο, και το απόγευμα της ίδιας ημέρας θα παίξει με τη Γαλατάσαραϊ, που ξεκίνησε με δύο συντριβές στα προκριματικά του Euro Cup, αλλά στο Conference Cup κατάφερε να κάνει το «2 στα 2» απέναντι στην κροατική Μλάντοστ και την ιταλική Μπριτζ και να πάρει το εισιτήριο για την οκτάδα. Την Παρασκευή 27/3, οι «κυανέρυθρες» θα αντιμετωπίσουν την Τενερίφε.

Πιο δύσκολο έργο έχουν τα Χανιά στον Β΄ όμιλο, όπου ξεχωρίζει η παρουσία της Κοζέντσα. Η ιταλική ομάδα είναι πέμπτη φέτος στο Καμπιονάτο, μόλις δύο βαθμούς μακριά από την τετράδα, και στην Ευρώπη μετράει πέντε νίκες σε ισάριθμους αγώνες. Επισκέφθηκε τη Νέα Σμύρνη και στην προηγούμενη φάση, επικρατώντας τόσο του Πανιωνίου (17-16) όσο και του ΠΑΟΚ (10-7), ενώ διαθέτει στις τάξεις της την Ελληνο-Ιταλίδα τερματοφύλακα Ντιβίνα Νίγκρο, τη διεθνή Γιαπωνέζα Ακάρα Ινάμπα και τη διεθνή Κροάτισσα Ιβα Ρόζιτς. Με το απόλυτο νικών σε πέντε αγώνες (η μία στα πέναλτι επί της Μπολιάσκο, στον πρώτο γύρο) έφτασε στο final-8 και η ισπανική Σαντ Φελίου, που προβάλλει ως φαβορί για μία θέση στα ημιτελικά, ενώ τον όμιλο συμπληρώνει η Μλάντοστ Ζάγκρεμπ. Η κροατική ομάδα, που θα είναι ο πρώτος αντίπαλος του ΝΟΧ, το απόγευμα της Πέμπτης (26/3), αποκλείστηκε στα προκριματικά του Euro Cup, όπου έχασε δύσκολα (11-9) από τον Πανιώνιο, και στον β΄ γύρο του Conference Cup πέρασε ως δεύτερη του ομίλου -πίσω από τη Γαλατάσαραϊ-, με νίκη στα πέναλτι επί της Μπριτζ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του final-8 του Conference Cup γυναικών:

Α΄ ΟΜΙΛΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 26/3

09:30 Τενερίφε Ετσεϊδε (Ισπανία)-Γαλατάσαραϊ (Τουρκία)

11:15 Ουνιρέα Αλμπα Ιουλία (Ρουμανία)-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ

19:45 Γαλατάσαραϊ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ

21:30 Τενερίφε Ετσεϊδε-Ουνιρέα Αλμπα Ιουλία

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/3

12:45 Τενερίφε Ετσεϊδε-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ

18:00 Γαλατάσαραϊ-Ουνιρέα Αλμπα Ιουλία

Β΄ ΟΜΙΛΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 26/3

12:45 Κοζέντσα (Ιταλία)-Σαντ Φελίου (Ισπανία)

18:00 Μλάντοστ Ζάγκρεμπ (Κροατία)-ΧΑΝΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/3

09:30 Σαντ Φελίου-Μλάντοστ Ζάγκρεμπ

11:15 ΧΑΝΙΑ-Κοζέντσα

19:45 Σαντ Φελίου-ΧΑΝΙΑ

21:30 Κοζέντσα-Μλάντοστ Ζάγκρεμπ

ΣΑΒΒΑΤΟ 28/3

10:00 Θέσεις 5-8

12:00 Θέσεις 5-8

18:00 Ημιτελικός

20:00 Ημιτελικός

ΚΥΡΙΑΚΗ 29/3

09:00 Θέσεις 7-8

10:45 Θέσεις 5-6

12:30 «Μικρός» τελικός

14:30 ΤΕΛΙΚΟΣ