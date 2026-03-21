«Comics πάνω από τη λίμνη»

Το «Μολύβι Μελάνι» µίλησε µε τον Ηρακλή Τριανταφύλλου, τον ιδιοκτήτη του «Θυµωµένου Πορτραίτου», έναν χώρο τέχνης που λειτουργεί στα όµορφα Γιάννενα από το 2002 και αποτελεί την έδρα του φεστιβάλ κόµικς «Comics πάνω από τη λίµνη vol 2», που φέτος κλείνει δύο χρόνια και ξεκινάει την Παρασκευή στις 20 Μαρτίου µέχρι και την Κυριακή στις 22 Μαρτίου µε εξαιρετικές εκδηλώσεις και δρώµενα.

Το «Θυµωµένο Πορτραίτο», ο χώρος που φιλοξενεί το φεστιβάλ λειτουργεί ήδη πολλά χρόνια, ποια είναι η πορεία µέχρι να φτάσουµε στο σηµερινό φεστιβάλ κόµικς;

Στο «Θυµωµένο Πορτραίτο», στην καρδιά της οδού Καποδιστρίου στα Ιωάννινα, η τέχνη δεν ήταν ποτέ απλώς διακόσµηση — ήταν από την αρχή στάση ζωής. Από το 2002, όταν και ιδρύθηκε, ο χώρος αυτοπροσδιορίστηκε ως µια FREE THINKING AREA, ένας ανοιχτός τόπος έκφρασης που αγκαλιάζει όλες τις µορφές δηµιουργίας και δίνει βήµα σε καλλιτέχνες, ιδέες και ανησυχίες. Τα κόµικς κατείχαν πάντα µια ξεχωριστή θέση σε αυτή τη διαδροµή.

Η πρώτη έκθεση που φιλοξενήθηκε ήταν αφιερωµένη στο περιοδικό «9», µε τη συµµετοχή του αείµνηστου Άγγελου Μαστοράκη, σηµατοδοτώντας την αρχή µιας µακράς και ζωντανής σχέσης µε την ένατη τέχνη. Ακολούθησαν συνεργασίες µε τη «Γαλέρα» και τον αρχικωπηλάτη της, Γιάννη Καλαϊτζή, ενώ η µονοκατοικία της Καποδιστρίου µετατράπηκε σταδιακά σε σηµείο αναφοράς για δηµιουργούς και φίλους των κόµικς.

Στον ίδιο χώρο παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά οι «Συγκάτοικοι» του Περικλή Κουλιφέτη, ενώ η αυλή του Πορτραίτου γέµισε εικόνες και αφηγήσεις µέσα από την «Πάπισσα Ιωάννα» του Λευτέρη Παπαθανάση. Κάθε έκθεση, κάθε συνάντηση, κάθε κουβέντα έχτιζε µια κοινότητα γύρω από την αφήγηση µε εικόνες.

Και έπειτα ξύπνησε η ιδέα για τη διοργάνωση κάτι µεγαλύτερου;

Τα τελευταία δύο χρόνια, αυτή η σχέση πήρε τη µορφή ενός φεστιβάλ: «Ήρωες σε Καρέ στις Όχθες του Πορτραίτου». Ένα πολυθεµατικό εγχείρηµα που διερευνά την τέχνη των κόµικς µέσα από εκθέσεις, εργαστήρια, παρουσιάσεις και ανοιχτές συζητήσεις. Στο πλαίσιο του πρώτου φεστιβάλ, φιλοξενήθηκαν σηµαντικές δράσεις όπως η έκθεση «Εικονοπλάστες του Κάµπου – 15 Χρόνια Εκδόσεις του Κάµπου», το αφιέρωµα «10 Χρόνια Καρέ Καρέ» της Εφηµερίδας των Συντακτών, καθώς και παρουσιάσεις που άνοιξαν διάλογο γύρω από τη δύναµη των κόµικς στην εκπαίδευση, όπως το «Αϊβαλί και τα κόµικς στην εκπαίδευση» µε τον SOLOUP.

Παράλληλα, το φεστιβάλ επεκτάθηκε σε δράσεις για όλες τις ηλικίες: από µπαζάρ µε σούπερ ήρωες, εκθέσεις όπως το αφιέρωµα στον Hugo Pratt, µέχρι θεµατικές συζητήσεις όπως το «Ρατσισµός και αντιρατσισµός στα κόµικς» και εργαστήρια δηµιουργίας, όπου παιδιά έφτιαξαν τα δικά τους κόµικς.

Και φυσικά, το φεστιβάλ βγήκε και έξω από τα όρια του χώρου, µε τη δράση «Κόµικς Πάνω από τη Λίµνη», φέρνοντας δηµιουργούς όπως οι Θανάσης Πετρόπουλος, Τάσος Μαραγκός (Tasmar), Σταύρος Κιουτσιούκης, Αντώνης Βαβαγιάννης και Έφη Θεοδωροπούλου σε µια µοναδική συνάντηση τέχνης και τοπίου. Στο «Θυµωµένο Πορτραίτο», τα κόµικς δεν είναι απλώς εικόνες και λέξεις σε καρέ. Είναι τρόπος να αφηγείσαι, να αντιστέκεσαι, να γελάς, να θυµάσαι και να φαντάζεσαι. Και αυτό το φεστιβάλ είναι η φυσική συνέχεια µιας πορείας που ξεκίνησε πριν από περισσότερα από είκοσι χρόνια — και συνεχίζει να εξελίσσεται, καρέ καρέ.

Τι θα δούµε στο «Comics πάνω από τη λίµνη vol 2»;

Έξι κορυφαίοι δηµιουργοί κόµικς συναντιούνται στο Θυµωµένο Πορτραίτο για ένα τριήµερο αφιερωµένο στην 9η Τέχνη µε Comics Bazaar, κουίζ, σκιτσοµαχίες και stand up comedy. Συµµετέχουν οι δηµιουργοί: Αλέξια Οθωναίου, Αντώνης Βαβαγιάννης, Έφη Θεοδωροπούλου, Θανάσης Πετρόπουλος, Σταύρος Κιουτσιούκης, Τάσος Μαραγκός (Τasmar).

Το φεστιβάλ ξεκινάει το βράδυ της Παρασκευής µε τον Αντώνη Βαβαγιάννη και τη δηµοφιλή του παράσταση- παιχνίδι «∆εν είναι καν κουίζ» που τόσο πολύ έχει αγαπήσει το κοινό. Το Σάββατο συνεχίζεται µε bazar comics από το πρωί µέχρι τις βραδινές ώρες, όταν και θα πραγµατοποιηθούν σκιτσοµαχίες µεταξύ των καλλιτεχνών που φιλοξενούνται και παρουσιαστή τον Θανάση Πετρόπουλο. Το φεστιβάλ κλείνει την Κυριακή µε bazar comics από το πρωί µέχρι το βράδυ, ενώ ακολουθεί παράσταση stand up comedy.