Ελλάδα

«Χτύπημα» του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών – Συνελήφθη 23χρονος

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Υπόθεση διακίνησης και αποθήκευσης ναρκωτικών ουσιών αποκάλυψαν, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση και πολυήμερη παρακολούθηση από τις αρχές Ιανουαρίου, τα στελέχη Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, οδηγώντας στη σύλληψη ενός 23χρονου ημεδαπού, ενώ αναζητείται ακόμη ένας ως φερόμενος συνεργός του.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, σύμφωνα με το λιμενικό σώμα – ελληνική ακτοφυλακή, η επιχείρηση εξελίχθηκε με νόμιμες έρευνες, παρουσία δικαστικών λειτουργών, σε διαμερίσματα στη Ραφήνα και στην Ηλιούπολη, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, η υπόθεση παρακολουθούνταν από τις αρχές Ιανουαρίου.

Στη Ραφήνα, ο νεαρός εντοπίστηκε να εξέρχεται της οικίας του και σε σωματικό έλεγχο βρέθηκαν τρίφτης με υπολείμματα ακατέργαστης κάνναβης, μικροποσότητα κάνναβης 2,73 γραμμαρίων, το χρηματικό ποσό των 450 ευρώ και κλειδιά που αντιστοιχούσαν σε δεύτερη κατοικία στην Ηλιούπολη. Από την έρευνα που ακολούθησε στο διαμέρισμα της Ραφήνας κατασχέθηκαν τρεις συσκευασίες κοκαΐνης συνολικού μικτού βάρους 4 γραμμαρίων, συσκευασία ακατέργαστης κάνναβης 3,8 γραμμαρίων, κουταλάκι με υπολείμματα κοκαΐνης, ζυγαριά ακριβείας, δύο κινητά τηλέφωνα, καθώς και το ποσό των 1.915 ευρώ και 60 λιρών Αγγλίας.

Στο διαμέρισμα της Ηλιούπολης, οι αρχές εντόπισαν 35 αυτοσχέδιες συσκευασίες («φιξάκια») συνολικού μικτού βάρους 37,91 γραμμαρίων, σακουλάκι κοκαΐνης 10,26 γραμμαρίων και πλαστικό δοχείο με κατεργασμένη κάνναβη καθαρού βάρους 15,19 γραμμαρίων. Επιπλέον, βρέθηκαν συσκευασίες στεγανοποίησης με υπολείμματα κάνναβης, μεταλλικό κουτάλι με ίχνη κοκαΐνης, σουγιάς με υπολείμματα κατεργασμένης κάνναβης, πλαστικό δοχείο ανάμιξης με υπολείμματα ουσίας, δύο κενά φυσίγγια τσιγάρων, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και πλήθος νάιλον σακουλακια επιμερισμού.

Σύμφωνα με τις λιμενικές αρχές, ο 23χρονος φέρεται να χρησιμοποιούσε τις δύο οικίες ως χώρους αποθήκευσης και επεξεργασίας ναρκωτικών ουσιών με σκοπό τη διακίνησή τους, ενώ αναζητείται ακόμη ένα άτομο, στο όνομα του οποίου είναι μισθωμένο το διαμέρισμα της Ηλιούπολης, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Την προανάκριση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, ενώ οι κατασχεθείσες ποσότητες θα αποσταλούν στο Γενικό Χημείο του Κράτους και τα χρηματικά ποσά στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

