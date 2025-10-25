Χρυσούλα Διπλάρη: «Παραμυθία, σημαίνει παρηγοριά!»

■ Συνέντευξη µε αφορµή την παρουσίαση του νέου της βιβλίου «10 + 1 Ιστορίες βουτηγµένες σε τσάι µέντας»

«Πάντα θα υπάρχουν Παραµύθια. Γιατί παραµυθία, σηµαίνει παρηγοριά!», τονίζει σε συνέντευξή της η συγγραφέας Χρυσούλα ∆ιπλάρη µε αφορµή την παρουσίαση την 1η Νοεµβρίου στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου Βάµου και ώρα 19.00, του νέου της βιβλίου «10 + 1 Ιστορίες βουτηγµένες σε τσάι µέντας».

«Άλλοτε τροµακτικές κι άλλοτε µε πινελιές χιουµοριστικής διάθεσης, άλλοτε µε γλώσσα ωµή κι άλλοτε µε γερές δόσεις µαγικού ρεαλισµού, οι 10 + 1 Ιστορίες είναι η πραγµατικότητα κάποιων χαρακτήρων του σήµερα, όπως και τα κλασικά παραµύθια ήταν η πραγµατικότητα της εποχής τους. Άλλωστε, ο κόσµος πολύ λίγο έχει αλλάξει από τότε, παρ’ όλη την ανάπτυξη της τεχνολογίας και των επιστηµών. Πάντα θα υπάρχει Καλό και Κακό, προτερήµατα και ελαττώµατα, φτώχεια και πλούτος, επιθυµίες και όνειρα. Πάντα θα υπάρχουν Παραµύθια. Γιατί παραµυθία, σηµαίνει παρηγοριά!…», επισηµαίνει στις «∆ιαδροµές».

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Σε τι αναφέρεται το βιβλίο;

Το έργο «10 + 1 Ιστορίες βουτηγµένες σε τσάι µέντας», είναι ένας κύκλος 11 αυτοτελών ιστοριών, που έχουν δυο κοινά σηµεία. Το πρώτο κοινό τους σηµείο, είναι ότι όλες αναφέρονται σε κάτι που τρώγεται ή πίνεται. Το δεύτερο και πιο σηµαντικό, είναι ότι κάθε ιστορία, έχει δανειστεί σύµβολα (ή ήρωες) από τα κλασικά παραµύθια, τα οποία χρησιµοποιεί σαν υλικά για την κατασκευή σύγχρονων ιστοριών, σαν κι αυτές που ακούµε στις ειδήσεις, ή σαν αυτές που µπορεί να συµβούν σε ανθρώπους γύρω µας, ή ακόµα και σ’ εµάς τους ίδιους, αποδεικνύοντας έτσι την διαχρονικότητα των µύθων. Έτσι έχουµε έναν άφραγκο πρίγκιπα που προσπαθεί να δελεάσει την Σταχτοπούτα του µε µια µαγική κολοκύθα, µια Χιονάτη µε το «σύνδροµο του καθρέφτη», µια Πεντάµορφη που προσπαθεί να ξεφύγει από τον κακοποιητικό σύντροφο-Τέρας, µια Γοργόνα που ζητάει την βοήθεια ενός θαλάσσιου βιολόγου και µια Αλίκη σε κατάθλιψη, που προσπαθεί να γιατρευτεί µε µαγικά µανιτάρια. Έχουµε ακόµα έναν Λύκο που πίνει το τσάι του µε την Κοκκινοσκουφίτσα και την γιαγιά της, µια Ωραία Κοιµωµένη προσφυγοπούλα από την Ανατολή, τον Πινόκιο που σερφάρει επικίνδυνα στο διαδίκτυο, τον Τζακ που ενώ είναι παλαιστής του κατς ακροβατεί πάνω στην µαγική φασολιά και δυο πιτσιρίκια που βρίσκουν καταφύγιο σε ένα Σπίτι από Σοκολάτα. Η ενδέκατη ιστορία είναι η ιστορία της συγγραφέως όλων αυτών των ιστοριών, που την λένε Τζίνη και διακατέχεται από το Πνεύµα των ευχών, ένα τζίνι δηλαδή, µόνο που χρειάζεται να το ξυπνήσει για να πραγµατοποιήσει την ευχή της, που είναι να γράψει επιτέλους το δικό της βιβλίο…

Εικαστικές τέχνες, συγγραφή, στίχοι. Με ποιο απ’ όλα δεν θα µπορούσατε να φανταστείτε τη ζωή σας;

Όλα µου είναι απαραίτητα, δεν µπορώ να φανταστώ τη ζωή µου χωρίς αυτά. Αν ωστόσο, υποθέσουµε ό,τι για κάποιο µυστηριώδη λόγο εξαρτιόταν η ζωή µου από αυτή την επιλογή, τότε επιλέγω την συγγραφή. Κατά βάση, είµαι πεζογράφος. Αυτό τουλάχιστον δείχνει ο κυρίως όγκος του δηµοσιευµένου έργου µου. Η στιχουργική ακολουθεί κατά πόδας. Ίσως θα µπορούσα να φανταστώ την ζωή µου χωρίς τα εικαστικά, αλλά ποτέ χωρίς την γραφή.

Η ενασχόληση σας µε την συγγραφή πώς προέκυψε;

Έγραφα από το ∆ηµοτικό ακόµα. ∆ιάβαζα πολύ λογοτεχνία και επηρεασµένη από τα διαβάσµατά µου, ένιωσα µάλλον την ανάγκη να αναπαράγω σε δικά µου έργα, το υπέροχο συναίσθηµα του να µπαίνεις µέσα σε µια ιστορία και να την αφήνεις να σε κατακτήσει.

Ωστόσο, η ζωή έχει περίεργους τρόπους να σε κατευθύνει, κάνοντας συνεχώς κύκλους γύρω από τον τελικό στόχο, προτού σου επιτρέψει να τον πλησιάσεις. Οπότε προηγήθηκαν τα εικαστικά και η ενασχόληση µε την συγγραφή προέκυψε συγκυριακά, µέσα από την στιχουργική. Η στιχουργική µε βοήθησε ουσιαστικά σε µια δύσκολη στιγµή της ζωής µου και µέσα από εκεί, ξεπήδησε εκ νέου η ανάγκη µου να εκφραστώ µε την γραφή. Ήταν σαν το νερό που ξαναβρίσκει το δρόµο του ανάµεσα από το φράγµα…

Τι σας εµπνέει γενικά; Πώς επιλέγετε τα θέµατά σας;

Νοµίζω πως τα θέµατα επιλέγουν εµένα… Η έµπνευση έρχεται και σε βρίσκει ξαφνικά, σαν έµφραγµα, κατευθείαν στην καρδιά. Κρύβεται σε µικρές στιγµές, στις λεπτοµέρειες των πραγµάτων, κάτω από ένα πεσµένο φύλλο, σ’ ένα όνειρο που θα δεις, σε µια ανάµνηση που δεν θα ήθελες να έχεις. Και βέβαια τριγύρω µας συνεχώς, στις ειδήσεις, στους βρώµικους δρόµους της πόλης, στο φαγητό, στους έρωτες και στους χωρισµούς, στην φύση. Στα συναισθήµατα, στα ζώα, σε άλλα βιβλία, παντού. Είναι κάτι που θα δεις, που θ’ ακούσεις, ένα µικρό «κάτι» ανάµεσα στα χιλιάδες που συµβαίνουν συνεχώς αλλά θα το αναγνωρίσεις αµέσως και θα πεις: «Ωπ! Εδώ είµαστε!».

Τι περιλαµβάνουν τα µελλοντικά σας πλάνα;

Πολλά και διάφορα. Σαφώς κι άλλες γραφές. Ήδη έχω ξεκινήσει ένα καινούργιο βιβλίο. Είναι όµως άκαιρο να µιλήσουµε γι’ αυτό, πριν το τελευταίο κάνει καλά καλά το ντεµπούτο του. Και κάποια στιγµή, θα εκτεθώ και µε µια ποιητική συλλογή, µιας και ποιήµατα που κατά καιρούς γράφω τριγυρνάνε µέσα στα χαρτιά και τα συρτάρια µου αδέσποτα κι ανεπίδοτα.

ΜΙΚΡΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Η Χρυσούλα ∆ιπλάρη κατάγεται από τον Βάµο Αποκορώνου, αλλά ζει µόνιµα στον Πειραιά. Έχει σπουδάσει Εικαστικές Τέχνες και είναι επίσης συγγραφέας και στιχουργός.

Έχει δηµοσιεύσει, µέχρι τώρα, τρεις συλλογές διηγηµάτων και ένα µυθιστόρηµα.

Μαγ(ειρ)ικές Ιστορίες (εκδ. Το Ανώνυµο Βιβλίο 2014), Τα χρονικά της Ταµπου -Ρίας (εκδ. Εντύποις 2017), Ευτυχώς που δεν πάθαµε τίποτα (εκδ. ΠΝΟΗ 2020), Εργαστήριο Ραπτικής (εκδ. 24 γράµµατα, 2024)

Το νέο της βιβλίο, µε τίτλο «10+1 Ιστορίες βουτηγµένες σε Τσάι Μέντας» είναι συλλογή διηγηµάτων και κυκλοφόρησε µόλις από τις «εκδόσεις Πηγή». Έχει επίσης δηµοσιεύσει ποιήµατα και διηγήµατα σε έντυπα και ηλεκτρονικά λογοτεχνικά περιοδικά και εφηµερίδες. Σαν στιχουργός, έχει συνεργαστεί σε αρκετά albums διαφόρων καλλιτεχνών. Είναι µέλος της στιχουργικής οµάδας «Στιχάρπαστοι» και µαζί έχουν κυκλοφορήσει το album «ΚΑΤΑ∆ΥΣΗ».