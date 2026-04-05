«Χρυσός» ο Πετρούνιας στο Κάιρο

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Στην κορυφή του βάθρου στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ενόργανης Γυμναστικής του Καΐρου ανέβηκε ο Λευτέρης Πετρούνιας, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά την κυριαρχία του στους κρίκους.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, έναν μήνα μετά τη δεύτερη θέση στο αντίστοιχο μίτινγκ του Μπακού, ο Έλληνας πρωταθλητής επέστρεψε στις επιτυχίες, πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση στον τελικό. Με συνολική βαθμολογία 14.366 (βαθμός δυσκολίας 5.600 και εκτέλεση 8.766), ο «Άρχοντας των Κρίκων» κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο, δείχνοντας ότι παραμένει στην ελίτ του αγωνίσματος, ακόμη και στα 35 του χρόνια.

Ο Πετρούνιας αγωνίστηκε τρίτος κατά σειρά εκτέλεσης, θέτοντας ψηλά τον πήχη με την εμφάνισή του, που αποδείχθηκε αρκετή για την πρώτη θέση. Οι βασικοί ανταγωνιστές του, ο Αβετισιάν από την Αρμενία και ο Λιού από την Κίνα, δεν κατάφεραν να τον ξεπεράσουν, ολοκληρώνοντας το βάθρο πίσω από τον Έλληνα πρωταθλητή.

Ο χρυσός Ολυμπιονίκης του Ρίο και δις Ολυμπιονίκης σε Τόκιο και Παρίσι πρόσθεσε ακόμη μία σημαντική διάκριση στο πλούσιο παλμαρέ του, επιβεβαιώνοντας τη σταθερότητα και την κλάση του στο υψηλότερο επίπεδο.

Η τελική κατάταξη:

1. Πετρούνιας (Ελλάδα) 14.366β.

2. Αβετισιάν (Αρμενία) 14.300β.

3. Λιου (Κίνα) 13.866β.

4. Νταβτιάν (Αρμενία) 13.833β.

5. Αμπντελκαντέρ (Αίγυπτος) 13.800β.

6. Μοχάμεντ (Αιγύπτιος) 13.366β.

7. Άλβαρες (Χιλή) 13.400β.

8. Χιμένεθ (Ισπανία) 13.066β.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

