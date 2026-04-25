Χρυσοχοϊδης: 120 καταγγελίες την ημέρα για ενδοικογενειακή βία!

Για την πορεία των δράσεων της Ελληνικής Αστυνομίας σε ζητήματα της καθημερινότητας όπως η ενδοοικογενειακή βία, η βία στα σχολεία, το οργανωμένο έγκλημα, αλλά και τις οδικές παραβάσεις συζήτησαν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοϊδης και ο δημοσιογράφος του Mega Ιορδάνης Χασαπόπουλος στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών που πραγματοποιείται 22-25 Απριλίου.

Ο Υπουργός ανέφερε ότι η ενδοοικογενειακή και έμφυλη βία παραμένει ένα σοβαρό κοινωνικό ζήτημα, σημειώνοντας ότι στην καθημερινή αναφορά της Αστυνομίας καταγράφονται 100–120 καταγγελίες. Το 2025, όπως είπε, 19.500 υποθέσεις οδηγήθηκαν στη Δικαιοσύνη, ενώ περισσότερα από 1.300 θύματα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία. Παράλληλα, περίπου 1.600 θύματα έλαβαν προστασία σε δομές φιλοξενίας (safe houses).

Συνολικά, καταγράφηκαν πάνω από 30.000 κλήσεις για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, ενώ περισσότερες από 5.000 γυναίκες εγκατέστησαν την εφαρμογή panic button. «Το φαινόμενο είναι παλαιό, όμως το θετικό είναι ότι έχουν πλέον ανοίξει στόματα και υπάρχει μηχανισμός προστασίας», ανέφερε, προσθέτοντας ότι έχουν εκπαιδευτεί αστυνομικά στελέχη σε 65 γραφεία σε όλη τη χώρα για τη διαχείριση τέτοιων περιστατικών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το 2026 καταγράφεται μείωση περίπου 15% στα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, καθώς οι δράστες έχουν αντιληφθεί ότι πλέον υπάρχει τιμωρία και περίπου 500 δράστες βρίσκονται σήμερα στη φυλακή.

Αναφερόμενος στην υπόθεση της Κυριακής Γρίβα, σημείωσε ότι άλλαξαν τα πάντα στην Αστυνομία, παρέχεται πλέον κοινωνικό έργο, σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες.

Για τη σχολική βία, υπογράμμισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις, επισημαίνοντας ότι ενθαρρύνεται η αναφορά περιστατικών από μαθητές και εκπαιδευτικούς. Για τον σχολικό εκφοβισμό (bullying), ανέφερε ότι λειτουργεί σχετική πλατφόρμα, παρόλαυτα υφίσταται ζήτημα ακόμα για την ποινική διαχείριση των παιδιών, ωστόσο, έχει αυστηροποιηθεί η νομοθεσία για τους γονείς σε περίπτωση που διαπιστωθεί έλλειμμα επιμέλειας.

Σε ό,τι αφορά το οργανωμένο έγκλημα, σημείωσε ότι εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται σκληρές συμμορίες, με το λαθρεμπόριο τσιγάρων να παραμένει έντονο. Όπως ανέφερε, η Ελληνική Αστυνομία συγκαταλέγεται στις πρώτες δυνάμεις στην Ευρώπη στην καταπολέμηση του συγκεκριμένου φαινομένου. Την ίδια στιγμή, έχει γίνει προσπάθεια στο επίπεδο της δράσης ενάντια στους μπράβους της νύχτας, με τη δημιουργία μιας ισχυρής ομάδας κρούσης.

Ακολούθως, έκανε λόγο για τις ηλεκτρονικές απάτες, για τις οποίες, όπως σημείωσε, ένα μεγάλο μέρος των δραστών είναι Ρομά, προσθέτοντας ότι πλέον βρίσκεται σε διαδικασία διαμόρφωσης ένα modus operandi για την καταπολέμησή τους.