Χρονογράφηµα: Η επίθεση της επιστήµης

Η επιστήµη µπορεί ενίοτε να ξεκουράζετε αλλά ποτέ δεν έχει σαν στόχο να καταθέσει τα όπλα της. Πάντα µπροστά, µε την ροµφαία της νίκης και της συντριβής του συντηρητισµού. Ζητάει συνεχώς την επόµενη φάση της προόδου και ταυτόχρονα της ανόδου. Έτσι και στην δική µας εποχή αφού οι επιστήµονες ανακάλυψαν τα µεγάλα ερπυστριοφόρα Γερµανικής εµπνεύσεως και τεχχνολογίας µάρκας Pancher κατασκευάζονταν παό το εργοστάσιο Rheinmetall. Εξαιρετική ποιότης τόσο µε τα πυροβόλα κανόνια τους όσο και µε το λίώσιµο των φαντάρων κάτω από τις ερπύστριές τους. Πετυχηµένα αποτελέσµατα σε ποσοστό λίγο παραπάνω από το 100% Ούτε ένας στρατιώτης δεν επέζησε κάτω από τις ερπύστριες αυτών των τακς έστω κι αν είχε πάνω του περισσότερα από είκοσι χαϊµαλιά ραµένα από παρθένες καλόγριες. Οι µηχανικοί όλων των εταιρειών αυτών των ερπυστριοφόρων βεβαιώνουν κατόπιν εµπεριστατωµένης µελέτης ότι η σύνθλιψης των στρατιωτών όλων των κατηγοριών και θρησκειών σκύβουν ταπεινά το γόνυ µπροστά στους µηχανικούς µιάς τέτοιας γνώσης και αντίγνωσης επί των θεµάτων µετάβασης των στρατιωτών στον κόσµο των αθανάτων για τους ζωντανούς και τον κόσµο των ψυχών για τους αφελείς προσευχοµένους. Viva Zapata, απάνω τους παιδιά και τους φάγαµε, λίγη προσπάθεια ακόµη και τα τανκς θα αποτελούν σε λίγο και σύµφωνα µε τα όσα θαυµαστά διαπιστώνοµε στις µέρες µας µία µικρή και αναποτελεσµατική µηχανή που ανεπιτυχώς θαυµάζαµε µέχρι σήµερα. Τώρα έχουµε µείνει όλοι µε ανοιχτό το στόµα καθώς βλέπουµε τους νέους εξαιρετικούς πυραύλους να εξαπολύονται από χιλιάδες χιλιόµετρα µακριά και να συντρίβουν σε κλάσµατα δευτερολέπτων όχι πλέον στρατιώτες των 20 εττών αλλά νήπια των είκοσι µηνών, ίσως δε και µικρότερα, αν κλαίνε µάλιστα και γοερά κατά την διάρκεια της νύχτας µε αποτέλεσµα να ξυπνάνε ολόκληρη την πολυκατοικία. Σωστά πράττουν τότε οι επιστήµονες ειδικοί σε γοµώσεις διατρήσεων και ανατινάξεων υπογείων γεεµάτα µε γέρους και γυναικόπαιδα. Η κοινωνία προχωρά, η τεχνογνωσία προχωρά και µένουν οι υπέργηροι άνω των ογδόντα ετών να ευχαριστήσουν τον θεό που έδωσε τόση γνώση στους νέους να προχωρήσουν και αυτοί την οδό της σωτηρίας και της αναπαύσεως σε σύντοµους χρόνους, όπως λέµε σε χρόνο τε τε.

Προσωπικά νοµίζω εµπιστεύονται τα αποτελέσµατα της επιστήµης τόσο στην φυσική όσο και στην χηµεία και δεν φοβούνται πιά τα σπαθιά του Λεωνίδα και τις ερπύστριες του Χίτλερ και αφήνονται στα έµπειρα χέρια των πιλότων µε τις βόµβες ναπάλµ και τα διατρητικά βλήµατα µέχρι βάθους εκατό µέτρων σε οπλισµένο µπετόν. Ολοφάνερο πως η επιστήµη έχει τεθεί από τούδε και στο εξής και στην οικονοµική επιστήµη αφού και οι υψικάµινοι θα εργάζονται πλέον στην παραγωγή χαλύβων υψηλών απαιτήσεων µε δεδοµένης της έννοιας των καλά αµοιβοµένων µηχανικών οι οποίοι εις το εξής θα λαµβάνουν ξεχωριστά δώρα ανάλογα µε τον αριθµό εξόντωσης δηµοτικών σχολείων πιθανόν δε και γηροκοµείων. Αυτό είναι ένα θέµα που θα αποφασίσουν συγκεκριµένοι αναγνωρισµένοι οικονοµολόγοι µε πιθανόν ήδη βραβεία κέρδους στις εταιρείες παραγωγής βοµβών και πυραύλων µεγίστου βεληνεκούς. Εµείς απλώς θα καµαρώνουµε τους επιστήµονες, και γενικώς το υπέροχο ανθρώπινο γένος!!!!!!!!