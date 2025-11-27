Χρόνια στο ίδιο έργο θεατές

Όλοι οι Έλληνες, άλλος πολύ κι άλλος λιγότερο πάλεψαν για την επαναφορά της χώρας µας στην οδό της ∆ηµοκρατίας βγαίνοντας από τον Γολγοθά που επί σειρά ετών ανεβαίναµε αγκοµαχώντας. Εκεί µας οδήγησαν οι «σωτήρες» της πατρίδας µας ταγµατάρχες της περιβόητης χούντας.

Είναι πασίγνωστο πως εκατοντάδες νέα παιδιά, κι όχι µόνο, βασανίστηκαν ανελέητα χάνοντας και τη ζωή τους για την επαναφορά της. Πολλοί έµειναν ανάπηροι για όλη τους την υπόλοιπη ζωή. Ένας δε πολύ µεγάλος αριθµός εξορίστηκαν στα ξερονήσια για τα διαφορετικά πιστεύω τους, βιώνοντας µύρια και κάθε µορφής βασανιστήρια και εξευτελισµούς. Με αυτούς τους βάρβαρους τρόπους οι «σωτήρες» ήλπιζαν πως θα τροµοκρατήσουν και θα λυγίσουν τους Έλληνες που πίστευαν στα ιδανικά της δηµοκρατίας και της ελευθερίας.

Επτά ολόκληρα χρόνια κράτησαν τα µαρτύρια που βίωσαν οι Έλληνες. Εµείς οι µεγαλύτεροι σε ηλικία γνωρίζουµε πολύ καλά τα όσα δεινά περάσαµε, που τα σηµάδια στους νέους -κι όχι µόνο- τότε και υπερήλικες σήµερα, τα σηµάδια αυτά από τις βουρδουλιές δεν έχουν σβήσει εντελώς και διακρίνονται ακόµα πολύ καλά στα κορµιά τους.

Τώρα πολλές χιλιάδες ελληνόπουλα εκείνη τη µαύρη εποχή σκορπίστηκαν στα πέρατα της γης ψάχνοντας να συναντήσουν την καλή τύχη τους σε ξένες πατρίδες, ερηµώνοντας τα γιοµάτα ζωή, πριν, χωριά µας. Αλλά το κακό δεν σταµάτησε εκεί. Πολλές µετά την πτώση της χούντας οι πρώτες εκλεγόµενες απ’ τον λαό κυβερνήσεις, συνέχισαν την παραπέρα ερηµοποίηση της υπαίθρου διώχνοντας όσους είχαν αποµείνει στα χωριά τους. Και το γράφω αυτό γιατί τίποτα το ουσιαστικό δεν έκαναν για να κρατήσουν στον τόπο τους τους ανθρώπους.

Απελπίστηκαν οι άνθρωποι και πήραν των οµµατιών τους, στοιβάχτηκαν στις ανήλιαγες πολυκατοικίες τις σαν σπιρτόκουτα στις µεγάλες πολιτείες της πατρίδας µας, στις παράγκες των πτηνοτροφείων, στα εργοστάσια εκείνης της εποχής και στα δυο µικρά δωµάτια των θυρωρείων καθαρίζοντας σκάλες για κοµµάτι ψωµί, που στα χωριά τους για να χορτάσουν τρέφονταν µε µποµπότα (καλαµποκόψωµο).

Οφείλω όµως να πω πως µε την πρώτη κυβέρνηση µετά την πτώση της χούντας του κ. Καραµανλή πήρε σάρκα και οστά το πολυπόθητο όνειρο των Ελλήνων, ξεριζώνοντας µια για πάντα τις ρίζες της βασιλευοµένης ως τότε ∆ηµοκρατίας. Κι αυτό έγινε γιατί ο Καραµανλής κράτησε ουδέτερη στάση στη διεξαγωγή του δηµοψηφίσµατος. Άφησε τους Έλληνες να εκφραστούν ανεπηρέαστοι.

Εγώ πιστεύω ότι αν έλεγε έστω και µια λέξη για τον βασιλιά, ο κύριος Γλύξµπουργκ δεν θα έφευγε κι ίσως να τον είχαµε ακόµη στο σβέρκο µας.

Τώρα δεν θυµάµαι ποια κυβέρνηση διαδέχτηκε την κυβέρνηση του κ. Καραµανλή και ποιες άλλες ακολούθησαν, αλλά θυµάµαι πολύ καλά ότι ως δηµόσιος υπάλληλος που ήµουνα στην υπηρεσία µου, δεν είχε εφαρµοστεί ακόµα το πενθήµερο µε ό,τι αυτό συνεπάγεται. Τα αγαθά της πενθήµερης εργασίας τα απολαύσαµε όταν ανέλαβε τα ηνία της χώρας ο αείµνηστος Ανδρέας Παπανδρέου. Τότε χόρτασε κι ο φτωχός κοσµάκης ψωµί.

Τώρα ίσως µε ρωτήσετε γιατί σας αράδιασα τόσα πολλά γεγονότα µιας περασµένης εποχής. Τα έγραψα για να µην ξεχνούµε εµείς οι µεγαλύτεροι και για να µαθαίνουν οι νεότερες γενιές τα τεκταινόµενα της χώρας τους. Κι έχουν χρέος να παλέψουν σκληρά όπως πάλεψαν οι παππούδες τους για τα ιδανικά της ∆ηµοκρατίας και της ελευθερίας. Βέβαια όλοι έχουµε χρέος και ο καθένας από µας κι από το δικό του µετερίζι να εµποδίσουµε την επαναφορά του «αποφασίζουµε και διατάζουµε».

∆εν είναι λίγα τα σηµάδια σήµερα που µαρτυρούν πως πάρα πολλοί είναι οι νοσταλγοί των σκοτεινών αιµατοβαµµένων εποχών. Ήδη βιώσαµε και βιώνουµε για δεύτερη φορά τη µετανάστευση των νέων µας σε άλλες χώρες για να βρουν εργασία. ∆εν πρέπει κάποτε, µε κάποιους τρόπους να κρατήσουµε τα νιάτα µας στην Ελλάδα µας;

Επιβάλλεται να κλείσουµε τις αµπάρες της πλανεύτρας ξενιτιάς. Επιβάλλεται να κρατήσουµε τους αγροτοκτηνοτρόφους στα χωριά τους. Θα µας κατασπαράξουν οι αρκούδες και οι λύκοι. Ήδη, για να βρουν τροφή στα ορεινά χωριά της Μακεδονίας, µπαίνουν µέσα στις αυλές των σπιτιών, αν και υπάρχουν συνάνθρωποί µας που ακόµη φυλάνε Θερµοπύλες. Φαντάζεστε τι θα γίνει όταν βρουν τα χωριά εγκαταλελειµµένα; Θα κατέβουν για να βρίσκουν τροφή και στις αυλές των µεγαλύτερων χωριών µας.

Άκουσα, δεν το ξέρω από πρώτο χέρι, ότι ένας γιατρός πρωτοδιοριζόµενος στη χώρα µας τα χρήµατα που παίρνει είναι περίπου 1500 ευρώ τον µήνα κι αν κάνω λάθος συγχωρέστε µε. Στην Κύπρο όµως ο ίδιος ο γιατρός αµείβεται µε πάνω από 4000 ευρώ. Εσείς στη θέση του τι θα προτιµούσατε; Να µείνετε στη χώρα σας και να πεινάτε ή θα µεταναστεύατε σε κάποια άλλη χώρα που σίγουρα θα ζήσετε καλύτερα;

Επίσης, ποιες προοπτικές έχει ο αγρότης που το µόνο εισόδηµα του είναι π.χ. το λάδι και η ποσότητα που παράγει είναι 4-5-6 τόνους τον χρόνο; Το προϊόν του το αγοράζει ο λαδέµπορος 4-5 ευρώ το κιλό και στο ράφι του σούπερ µάρκετ ο καταναλωτής το προµηθεύεται µε 11-12 ευρώ. ∆εν θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ο φτωχός αγρότης οικογενειάρχης να βρει κάποια άλλη δουλειά κάπου µακριά από τον τόπο του για να θρέψει την οικογένειά του και για να εξασφαλίσει κάποιες καλύτερες προοπτικές για το µέλλον των παιδιών του;

Κι άλλη φορά το έχω γράψει, τη σύνταξη που λαµβάνει ένα ζευγάρι αγροτοκτηνοτρόφων τον χρόνο, εσείς οι βουλευτές παίρνετε µόλις σε ένα µήνα. Είναι δίκαιη κατανοµή του πλούτου της χώρας αυτή ή θεωρείτε ότι η φτωχολογιά είναι παιδιά ενός κατώτερου Θεού;

Όµως ο χώρος της εφηµερίδας που έχω στη διάθεσή µου, δεν µου επιτρέπει να αναφέρω πιο πολλά παραδείγµατα όπως το παραπάνω. Γιατί δεν δίνετε µια µεγαλύτερη σύνταξη στους απόµαχους της ζωής ώστε τα υστερνά τους χρόνια να τα ζήσουν µε στοιχειώδη αξιοπρέπεια; Γιατί δεν δίνετε ένα ικανοποιητικό µισθό όχι µόνο στους γιατρούς αλλά και σε όλους τους µισθοσυντήρητους για να µπορούν οι άνθρωποι να τα φέρνουν βόλτα κατά το κοινώς λεγόµενο; Πώς έχετε λοιπόν την απαίτηση να παραµείνουν στα χωριά τους οι γεωργοκτηνοτρόφοι και οι επιστήµονες να µη φύγουν από τη χώρα µας;

Μας διατυµπανίζετε κάθε µέρα ότι η οικονοµία της χώρας έχει βγει πλέον από το κακοτράχαλο µονοπάτι που βάδιζε και πήρε τον δρόµο της ανάπτυξης. Μπορεί να είναι έτσι, αλλά πήρε µαζί της µόνο τους έχοντες και κατέχοντες, που πάει να πει τους πλούσιους µε περισσότερα πορτοφόλια και µε πολύ περισσότερα πλούτη. Άφησε όµως πίσω της, κι ακόµη αγκοµαχούν στο δύσβατο της ανέχειας µονοπάτι, τους φτωχούς φτωχότερους και τους ανήµπορους σε άθλια κατάσταση.

*Ο ∆ηµήτρης Κ. Τυραϊδής είναι συγγραφέας – ποιητής µέλος της Παγκοσµίου Ενώσεως Ελλήνων Λογοτεχνών, µέλος των Πνευµατικών ∆ηµιουργών νοµού Χανίων και άλλων πολλών πολιτιστικών συλλόγων