Χρώµα στη ∆ηµοτική Αγορά

Ξεκίνησε το εξωτερικό βάψιµο των τοίχων του κτηρίου της ∆ηµοτικής Αγοράς καθώς τις τελευταίες ηµέρες συνεργεία εργάζονται στη νοτιοανατολική και στη νοτιοδυτική πλευρά του κτηρίου. Οι εκτιµήσεις µε βάση πληροφορίες από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του ∆ήµου είναι ότι µέχρι τα Χριστούγεννα θα έχει τοποθετηθεί το δάπεδο στα καταστήµατα και ακολουθήσει το κεντρικό δάπεδο, µε την παράδοση του κτηρίου να προγραµµατίζεται για τον Μάρτιο του 2026.
