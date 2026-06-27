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Σάββατο, 27 Ιουνίου, 2026
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Χρήστου και Ντουντουνάκη σε τελικούς του «Sette Colli»

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Μετά τη χθεσινή (26/6) νίκη και το εξαιρετικό 24.40 στα 50μ. ύπτιο, ο Απόστολος Χρήστου συνεχίζει τις… υψηλές πτήσεις στο φημισμένο μίτινγκ κολύμβησης “Sette Colli”, που διεξάγεται στη Ρώμη.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, ο Έλληνας πρωταθλητής ήταν ο ταχύτερος στους προκριματικούς των 100μ. ύπτιο με 54.07 και το απόγευμα θα κυνηγήσει στον τελικό άλλη μία πρωτιά και έναν καλό χρόνο.

Στον τελικό των 100μ. πεταλούδα πέρασε η Άννα Ντουντουνάκη, η οποία κατέλαβε την έκτη θέση των προκριματικών με 58.77. Στο ίδιο αγώνισμα, η Γεωργία Δαμασιώτη ήταν 10η με 59.42 και το απόγευμα θα κολυμπήσει στον “μικρό” τελικό, όπως επίσης η Ελένη Αντωνιάδου στα 100μ. ύπτιο (12η με 1:02.86) και ο Απόστολος Παπαστάμος στα 400μ. μικτή ατομική (14ος με 4:24.84).

Στις υπόλοιπες ελληνικές συμμετοχές της 2ης ημέρας, η Νικόλ Παυλοπούλου κατετάγη 19η στα 50μ. πρόσθιο με 32.02, η Μάνια Τασάκου 25η με 32.24 και η Κωνσταντίνα Ανδριάνα Γκόβαρη με 32.53. Στα 100μ. ελεύθερο, ο Κωσνταντίνος Στάμου με 50.47 ήταν 44ος και ο Κωνσταντίνος Εγγλεζάκης με 51.34 62ος, ο Μάριος Ζαφειρόπουλος πήρε την 50η θέση στα 100μ. πρόσθιο με 1:03.36, ενώ ο Γιώργος Πέκος κατετάγη 56ος στα 100μ. ύπτιο με 58.90.

Να σημειωθεί ότι το βράδυ υπάρχει και η συμμετοχή του Βασίλη Κακουλάκη στη γρήγορη σειρά των 800μ. ελεύθερο.

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