Χρήστος Γαρμπιδάκης: «Οραματικό στοιχείο του Φεστιβάλ είναι η αγάπη»

■ Η «ψυχή» του Μουσικού Φεστιβάλ Χανίων µιλάει στις «διαδροµές» για τη φετινή διοργάνωση

«Το κύριο οραµατικό στοιχείο του Μουσικού Φεστιβάλ Χανίων είναι η αγάπη. Γι’ αυτό φιλοξενούµε µουσικούς των οποίων το έργο αγαπάµε και πιστεύουµε ότι κι εκείνων η αγάπη για τη µουσική είναι ο καθοριστικός παράγοντας που µεταστοιχειώνει, την έµπνευση τους σε οµορφιά». Με αυτά τα λόγια ο µουσικός και εµπνευστής του Μουσικού Φεστιβάλ Χανίων, Χρήστος Γαρµπιδάκης, απάντησε στην ερώτησή µας για το τι θα ήθελε να αποκοµίσει το κοινό από τη φετινή διοργάνωση.

Οι «∆ιαδροµές» επικοινώνησαν µε τον Χανιώτη καλλιτέχνη και «ψυχή» του Μ.Φ.Χ., λίγο πριν την έναρξη των εκδηλώσεων για να µας δώσει το καλλιτεχνικό στίγµα του φετινού προγράµµατος, αλλά και να µας µιλήσει για ένα Φεστιβάλ που σταδιακά µετατρέπεται σε θεσµό, δίνοντας την ευκαιρία στο χανιώτικο µουσικόφιλο κοινό να απολαύσει Έλληνες και ξένους δηµιουργούς και να γνωρίσει καλύτερα τη σύγχρονη πειραµατική µουσική σκηνή.

Ποιο είναι το στίγµα του φετινού Φεστιβάλ; Υπάρχουν διαφοροποιήσεις από τα προηγούµενα;

Φέτος το Μουσικό Φεστιβάλ Χανίων έχει, θα µπορούσαµε να πούµε, αυξηµένη διεθνικότητα, µε τις συµµετοχές του Έλληνα συνθέτη ∆ηµήτρη Παπαδηµητρίου, του Άγγλου Tom Rogerson και της Kelly Moran από τη Νέα Υόρκη. Η µουσική και των τριών µε συγκινεί βαθιά και «δένει» σε ύψιστο βαθµό µε την αισθητική του φεστιβάλ.

Επίσης, το φετινό ΜΦΧ αναδεικνύει το στοιχείο των συνεργασιών, µε την ευκαιρία της συµµετοχής του Tom Rogerson, ο οποίος έχει συνδηµιουργήσει το πολύ όµορφο άλµπουµ Finding Shores µε τον Brian Eno. Ο Tom θα µας µιλήσει, µάλιστα για αυτή τη συνεργασία στο εργαστήριό του. Αλλά και η Kelly Moran, στο νέο της άλµπουµ, το οποίο, παρεµπιπτόντως, κυκλοφορεί την 1η Οκτωβρίου από τη Warp Records, συνεργάζεται σε ένα κοµµάτι µε τον εξαιρετικό καλλιτέχνη της ambient (και όχι µόνο) Bibio. Να σηµειώσουµε εδώ ότι η Ευρωπαϊκή περιοδεία για την προβολή του άλµπουµ της Kelly ξεκινάει από το Μουσικό Φεστιβάλ Χανίων στις 4 Οκτωβρίου.

Καταφέραµε, ακόµα, µε µόλις τρεις συµµετοχές, να ανοίξουµε αρκετά το εύρος των υφολογικών στοιχείων, παρουσιάζοντας από µουσική δωµατίου (του ∆ηµήτρη Παπαδηµητρίου), έως προετοιµασµένο πιάνο (της Kelly Moran) και ταυτόχρονα, επιτυγχάνοντας και µια σηµαντική αισθητική σύνδεση, να εστιάσουµε περαιτέρω στα στοιχεία της καινοτοµίας, του πειραµατισµού και του µινιµαλισµού. Η Kelly Moran συνεισφέρει µε φρεσκάδα και αυτοσχεδιαστική διάθεση, µε τα ψυχεδελικά, θα µπορούσε να πει κανείς, στοιχεία της µουσικής της και το προαναφερθέν προετοιµασµένο πιάνο (prepared piano) στυλ John Cage, ο Tom Rogerson, µαζί µε τη, συχνά αυτοσχεδιαστική, πιανιστική του δεξιοτεχνία µας παραπέµπει ενίοτε και στα φωνητικά του Thom Yorke ή στα πειράµατα µε τον Eno και ο ∆ηµήτρης Παπαδηµητρίου µε δύο εξαιρετικούς σολίστ, τη Νεφέλη Μούσουρα (πιάνο) και τον Γιάννη Γεωργιάδη (βιολί), µας εισάγει στην πρωτοποριακή συνθετική του µαεστρία, παρουσιάζοντας και κάποια νέα πιανιστικά του έργα για πρώτη φορά. Με το εργαστήριο, δε, του ∆ηµήτρη Παπαδηµητρίου µε θέµα τη σύνθεση, ενισχύεται το εκπαιδευτικό κοµµάτι του φεστιβάλ.

Τέλος, η εµβάθυνση της συνεργασίας µε την ΕΡΤ και το Τρίτο Πρόγραµµα, η πολύ καλή διαχείριση των social media από την Αφροδίτη Στρατή, η προβολή από τη Νέα Τηλεόραση και η εξαιρετικά σηµαντική νέα συνεργασία µε το STEGI.RADIO, µας βάζουν σε µια νέα διάθεση διευρυµένης εξωστρέφειας και αποτελεσµατικότερης επικοινωνίας. Στο STEGI.RADIO φτιάξαµε και το προφίλ Chania Music Festival, όπου µπορεί να ακούσει κανείς ένα δίωρο mixtape µου που περιέχει κοµµάτια των συνθετών που συµµετείχαν στα προηγούµενα ΜΦΧ, στο φετινό και πιθανόν στα επόµενα, ή και µουσικών που απλά ταιριάζουν στο ύφος και το όραµά του. Είναι µια µίξη από κοµµάτια δηµιουργών οι οποίοι µε έχουν προσωπικά επηρεάσει, συγκινήσει και εµπνεύσει ως µουσικό και ταυτόχρονα ένα συµπυκνωµένο αφηγηµατικό αποτύπωµα της αισθητικής του φεστιβάλ που συνδυάζει το οργανικό – ακουστικό και το νεοκλασικό ή/και το σύγχρονο ύφος, µε ηλεκτρονικά – ambient ηχοτοπία και συνδέει τους µουσικούς που έχουν αφήσει το στίγµα τους µε εκείνους που κινούνται προς νέες κατευθύνσεις, δηµιουργώντας ένα συνεκτικό ηχητικό σύµπαν. Το mixtape παίχτηκε την Πέµπτη 25 Οκτωβρίου 3-5 στο https://stegi.radio/schedule και θα είναι διαθέσιµο για ακρόαση on demand από Παρασκευή 26 Οκτωβρίου στο προφίλ µας https://stegi.radio/artist/chania-music-festival. Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τις συνεργάτιδές µου Αφροδίτη Στρατή και Σοφία Μαυρουδή οι οποίες εργάστηκαν µαζί µου για την υλοποίηση αυτής της συνεργασίας.

Μεταξύ των καλλιτεχνών που συµµετέχουν στο Φεστιβάλ είναι και ο ∆ηµήτρης Παπαδηµητρίου, ένας από σηµαντικότερους σύγχρονους Έλληνες συνθέτες, που θα παρουσιάσει κάποια λιγότερο ίσως γνωστά στο ευρύ κοινό έργα του. Πώς προέκυψε η συµµετοχή αυτή;

Γνωριστήκαµε πέρυσι στο εργαστήριό του κινηµατογραφικής µουσικής, στα πλαίσια του 12ου Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Χανίων. Έπειτα, στις 19 του περασµένου Φεβρουαρίου ο Χρίστος Παπαγεωργίου τον φιλοξενεί στη ζωντανή εκποµπή του στο 3ο Πρόγραµµα «Αναζητώντας την κυρία µε τη στρυχνίνη» και ξεκινούν µε το πιανιστικό φινάλε ενός συµφωνικού του ποιήµατος, το οποίο είναι η σύνθεσή του «Εξοµολόγηση ΙΙ» που θα ερµηνεύσει µεταξύ άλλων έργων του η Νεφέλη Μούσουρα, την Παρασκευή στο φεστιβάλ µας. Εκείνη τη στιγµή αποφάσισα να εργαστώ ώστε το 3ο Μουσικό Φεστιβάλ Χανίων να ξεκινήσει µε τη συµµετοχή του ∆ηµήτρη Παπαδηµητρίου. Η συζήτηση που ακολούθησε στην εκποµπή δε µου άφησε κανένα περιθώριο αµφιβολίας. Επικοινωνήσαµε τηλεφωνικά και όλα πήραν αρµονικά το δρόµο τους. Είµαι πολύ συγκινηµένος, ευγνώµων και υπερήφανος γι αυτό και πιστεύω ότι και µε τη συµβολή του εργαστηρίου του της Κυριακής για τη σύνθεση, η πόλη µας θα βγει πολύ πλουσιότερη µουσικά από αυτή τη συµµετοχή.

Το Μουσικό Φεστιβάλ Χανίων, µεταξύ άλλων, δίνει χώρο και βήµα στη σύγχρονη πειραµατική µουσική. Σε µια εποχή που δεν υπάρχουν πια «κανόνες» πώς θα ορίζαµε το «πειραµατικό» στην τέχνη;

Από τα παιδικά µου χρόνια µε τραβά η µουσική που µε αγγίζει συναισθηµατικά, ή όπως είπε κάποτε ο Arvo Part, «η µουσική µέσα στην οποία συναντώ τον εαυτό µου». Αυτό µου φαίνεται πολύ βαθιά αλήθεια, όπως και το ότι, κατά τα λεγόµενα του ∆ηµήτρη Παπαδηµητρίου στην παραπάνω εκποµπή, «όλοι οι µουσικοί/συνθέτες είµαστε αυτοδίδακτοι», και αρεσκόµαστε να κάνουµε ελεύθερα πειράµατα, θα συµπλήρωνα. Όπως ο Νίκος Κυπουργός µε τη µουσική από ποτήρια στον «Αµερικάνο» ή η συµπερίληψη της Κρητικής λύρας στο πιάνο κουαρτέτο της Σοφίας Σαρρή και η ανάγνωση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στο «Little Requiems» του Max Richter. Προσωπικά, «τρελαίνοµαι» να συνδυάζω τον αυλό της ασκοµπαντούρας και samples από bowed piano περασµένα από κιθαριστικά effects, ή φυσικό πιάνο µε modular synthesisers, αέρινα φωνητικά µε χαοτικές ηλεκτρικές κιθάρες και ούτω καθεξής. Πάντα µπορεί να εµπεριέχεται το πειραµατικό στην τέχνη, από το να παίζεις απλά τις χορδές του πιάνου µε τριχιές από δοξάρι, µέχρι την «πειραµατική αυστηρότητα» των φεστιβάλ του Τµήµατος Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου στο Ρέθυµνο.

Είναι το τρίτο φεστιβάλ που διοργανώνετε. Μπορούµε να µιλάµε για ένα φεστιβάλ που γίνεται θεσµός;

Αυτό ονειρευόµαστε και κρατιόµαστε γερά πάνω σε αυτό το όνειρο. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουµε.

Συναυλίες και εργαστήρια

Το 3ο Μουσικό Φεστιβάλ Χανίων (Chania Music Festival 3) θα πραγµατοποιηθεί 3 και 4 Οκτωβρίου 2025 στο Θέατρο “Μίκης Θεοδωράκης”.

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ

– Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, 21:00, ∆ηµήτρης Παπαδηµητρίου. - Σάββατο 4 Οκτωβρίου, 21:00, Tom Rogerson (UK) και Kelly Moran (US).

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

– Κυριακή 5 Οκτωβρίου: Σύνθεση – ∆ηµήτρης Παπαδηµητρίου και Working With Eno – Tom Rogerson.

Πληροφορίες & εισιτήρια: chaniamusicfestival.com

Παραγωγή: FAir Productions Xρήστος Γαρµπιδάκης | fraternalairpro.com

Οργάνωση παραγωγής: Σοφία Μαυρουδή

Βοηθός παραγωγής και υπεύθυνη Social Media: Αφροδίτη Στρατή

Συνδιοργανωτές: FAIr Productions Christos Garmpidakis, Περιφέρεια Κρήτης, ∆ήµος Χανίων.

Εισιτήρια/Online/Είσοδος(μετρητά/POS): 15€/ημέρα & 28€/2 ημέρες.

Μειωμένα Εισιτήρια (Παιδιά 7+, Φοιτητές, Άνεργοι, ΑΜΕΑ)/Online/Είσοδος(μετρητά/POS): 13€/ημέρα & 24€/2 ημέρες

Εισιτήρια Εργαστηρίου/Online/Είσοδος(μετρητά/POS): Tom Rogerson: 0€, Δημήτρης Παπαδημητρίου 20€/15€(Φοιτητές)