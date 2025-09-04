Χριστόφορος Βερναρδάκης: «Δεν αξίζει στην Κρήτη ο εσμός αυτού του παρακράτους»

Με σχόλιο – παρέμβαση, ο πανεπιστημιακός και πρώην υπουργός Χριστόφορος Βερναρδάκης τοποθετείται για τις πρόσφατες εξελίξεις στην Κρήτη, ασκώντας σφοδρή κριτική στα φαινόμενα διαφθοράς και παρακράτους που έχουν αναδειχθεί το τελευταίο διάστημα, ενώ παράλληλα αναδεικνύει την «άλλη Κρήτη», της γνώσης, του πολιτισμού, της αλληλεγγύης και των κοινωνικών αγώνων.

Αναλυτικά ο Χριστόφορος Βερναρδάκης γράφει:

«Τις τελευταίες εβδομάδες η Κρήτη βρίσκεται στην επικαιρότητα για τους λάθος λόγους.

Λόγω της μαφίας του ΟΠΕΚΕΠΕ, της μαφίας των Χανίων, του υπερτουρισμού, της λούμπεν επιχειρηματικότητας, της καταστροφής των παραλιών από τα ξενοδοχεία – μεγαθήρια και των βουνών της από τις ανεμογεννήτριες και τους πυλώνες, του διεφθαρμένου πυρήνα του βαθέος τοπικού κράτους όπου συνωθούνται αστυνομικοί, στρατιωτικοί, δικαστικοί, πολιτικοί και εκκλησιαστικοί κύκλοι.

Δεν αξίζει στην Κρήτη ο εσμός αυτού του παρακράτους. Γιατί υπάρχει και η άλλη Κρήτη.

Αυτή του Πανεπιστημίου Κρήτης, του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.

Υπάρχει η Κρήτη του ΕΛΚΕΘΕ και του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας. Υπάρχει η Κρήτη της Βικελαίας Βιβλιοθήκης, η Κρήτη του «Λαβύρινθου» στο Χουδέτσι, της Σχολής των Ανωγείων, του Φεστιβάλ Αναγεννησιακής Μουσικής.

Υπάρχει η Κρήτη των κοινωνικών συνεταιρισμών, των δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, των οικολογικών κοινοτήτων.

Η Κρήτη του Νίκου και του Γιώργη Ξυλούρη, του Ρος Ντέιλι, του Μιχάλη Τζουγανάκη, του Κωστή Μουδάτσου.

Υπάρχει η Κρήτη του Ινστιτούτου Ελιάς και Αμπέλου, του Εθνικού Δρυμού της Σαμαριάς, του Ινστιτούτου Επαρχιακού Τύπου. Υπάρχουν οι άνθρωποι της καθημερινότητας που στηρίζουν τα δημόσια νοσοκομεία και τα δημόσια σχολεία με καθημερινές θυσίες και αγώνες.

Σε αυτήν την άλλη Κρήτη υπάρχει ένα τεράστιο καθήκον. Να ενεργοποιηθεί και να επιβάλλει την πολιτική αλλαγή παντού, αρχής γενομένης από όλες τις δομές του τοπικού Κράτους. Οι σημερινοί και οι πρώην βουλευτές των κομμάτων της Αριστεράς είναι βέβαιον ότι θα είναι πρωτοπόροι στο εγχείρημα να φύγει η Κρήτη από τα χέρια των Μαφιών και να επιστρέψει στις ρίζες των δημοκρατικών της αγώνων».