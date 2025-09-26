Χρηματοδότηση του έργου για την αποκατάσταση ζημιών στο αγροτικό δίκτυο στα Σφακιά

Ο Δήμος Σφακίων ανακοίνωσε την έγκριση χρηματοδότησης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών στο αγροτικό οδικό δίκτυο του Δήμου Σφακίων μετά από φυσικές καταστροφές» (Α.Π. 49137/15-09-2025, ΑΔΑ: Ψ9ΓΔ46ΜΤΛ6-ΓΥ8), από το «Ειδικό Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών – Υποδομές ΟΤΑ 2021-2025» του Υπουργείου Εσωτερικών, με Κωδικό ΟΠΣ 5226546.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Δήμου Σφακίων «το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 200.000,00 €, αφορά την αποκατάσταση ζημιών και την εκτέλεση αναγκαίων επεμβάσεων σε τμήματα του αγροτικού οδικού δικτύου που υπέστησαν σοβαρές φθορές από τα έντονα καιρικά φαινόμενα των προηγούμενων ετών, με στόχο τη βελτίωση της προσβασιμότητας σε αγροτικές και ορεινές περιοχές το Δήμου μας, καθώς και την ενίσχυση της τοπικής αγροτικής και κτηνοτροφικής δραστηριότητας. Οι παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν σε κρίσιμα σημεία της επαρχίας, όπως στους οικισμούς Σκαλωτής, Καψοδάσο, Ίμπρου, Βρασκά, Άνωπολης, Χώρας Σφακίων και Βουβά, περιλαμβάνοντας αποκατάσταση καθιζήσεων και κατολισθήσεων, ενίσχυση και ανακατασκευή οδοστρώματος και βελτιώσεις ασφαλείας. Το συνολικό μήκος των αποκατασταθέντων οδών θα φτάσει τα 1,02 χιλιόμετρα.

Ο Δήμαρχος Σφακίων, Ιωάννης Ζερβός, επισήμανε ότι η χρηματοδότηση του έργου αποτελεί σημαντικό βήμα για την αποκατάσταση των ζημιών από φυσικές καταστροφές, βελτιώνει την καθημερινότητα των δημοτών και ενισχύει την ασφάλεια στο αγροτικό οδικό μας δίκτυο. Ευχαρίστησε, επίσης, τον Υπουργό Εσωτερικών, Θεόδωρο Λιβάνιο, και τον Γενικό Γραμματέα Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης, Σάββα Χιονίδη, για την αποδοχή του αιτήματος μας και την έγκριση της χρηματοδότησης»