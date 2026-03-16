menu
16.1 C
Chania
Δευτέρα, 16 Μαρτίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΠολιτισμός
Πολιτισμός

Χρηματοδότηση για αναβάθμιση των διαδρομών στο Ανάκτορο της Κνωσού

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Την ένταξη της πράξης «Αποκατάσταση – ανάδειξη ανακτόρου Κνωσού, φάση Ε’ «Μέγαρο Βασίλισσας και Διαδρομές επισκεπτών» στο Πρόγραμμα «Κρήτη 2021-2027», υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 1.855.000 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Το έργο στοχεύει στην προστασία και ανάδειξη του ανακτόρου της Κνωσού, του μεγαλύτερου και σημαντικότερου της μινωικής Κρήτης. Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων, θα πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης στο «Μέγαρο της Βασίλισσας», που αποτελεί έναν από τους πλέον δημοφιλείς χώρους του ανακτόρου.

Παράλληλα, με γνώμονα την καθολική προσβασιμότητα, προβλέπεται η βελτίωση των υφιστάμενων διαδρόμων περιήγησης, καθώς και η διαμόρφωση νέας πορείας επισκεπτών, ειδικά σχεδιασμένης και για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ), στην «Κεντρική αυλή» και από τη «Δυτική αυλή» προς το «Θέατρο».

Δήλωση Περιφερειάρχη Κρήτης

«Ως Περιφέρεια Κρήτης συνεχίζουμε τη συντήρηση ενός εμβληματικού μνημείου παγκόσμιας ακτινοβολίας, και ταυτόχρονα αναβαθμίζουμε ουσιαστικά την εμπειρία των χιλιάδων επισκεπτών στο Ανάκτορο της Κνωσού. Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στην απρόσκοπτη προσβασιμότητα, διαμορφώνοντας νέες διαδρομές που διασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες περιήγησης για τα Άτομα με Αναπηρία. Αξιοποιώντας τους πόρους του Προγράμματος “Κρήτη 2021-2027”, προστατεύουμε την ιστορία μας και παραδίδουμε στις επόμενες γενιές ένα μνημείο ασφαλές, πλήρως προσβάσιμο και αντάξιο του σπουδαίου πολιτιστικού αποθέματος του νησιού μας», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Αναλυτικά, το έργο υλοποιείται μέσα από πέντε διακριτά υποέργα και περιλαμβάνει:

  • Εργασίες συντήρησης, στατικής ενίσχυσης λιθοδομών και αποκατάστασης του «Μεγάρου της Βασίλισσας», όπως αρμολογήματα, συντήρηση λίθων, κονιαμάτων και αντιγράφων τοιχογραφιών αναστήλωσης Evans, και αντικατάσταση υαλοπινάκων.

  • Προμήθεια υλικών και διαμόρφωση νέων διαδρομών επισκεπτών και για ΑμεΑ, καθώς και βελτίωση της δαπεδόστρωσης στους υφιστάμενους διαδρόμους.

  • Προμήθεια απαραίτητων οικοδομικών υλικών και μεταλλικών στοιχείων (αγκύρια, δοκοί) για τη στατική ενίσχυση των τοιχοποιιών.

  • Αποκατάσταση του δώματος του «Μεγάρου της Βασίλισσας», με καθαίρεση του υφιστάμενου, υποστύλωση, ανακατασκευή θολίσκων και τοιχοποιίας, στεγάνωση και τοποθέτηση στεγάστρου προστασίας.

  • Τοποθέτηση δίγλωσσων πινακίδων σήμανσης και πληροφόρησης, περιλαμβανομένης γραφής Braille για ΑμεΑ.

Δικαιούχοι του έργου είναι η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου και η Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων για ένα έργο με ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Νοέμβριο του 2029.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum