Χρηματοδοτικό πρόγραμμα για επιχειρήσεις στην Κρήτη

Δυνατότητες για φιλικές στο περιβάλλον επενδύσεις προσφέρει σε επιχειρήσεις το πρόγραμμα “Επιχειρώ Πράσινα” που υλοποιεί η “Αναπτυξιακή Κρήτης” με τη συνδρομή της Περιφέρειας Κρήτης.

Το πρόγραμμα, η πλατφόρμα για το οποίο έχει ανοίξει και θα παραμείνει στη διάθεση των ενδιαφερόμενων μέχρι τον Απρίλιο, παρουσιάστηκε το απόγευμα της Δευτέρας στο ΕΒΕΧ, σε ενημερωτική εκ- δήλωση.

«Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά μεταποιητικές επιχειρήσεις και αυτές που δραστηριοποιούνται στο εμπόριο, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και καταλύματα. Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις είχαν πολύ καιρό να ενταχθούν σε πρόγραμμα αναβάθμισης και εκτι- μώ ότι θα υπάρχει μεγάλη συμμετοχή» υπογράμμισε σε δηλώσεις του ο γεν. Διευθυντής της “Αναπτυξιακής Κρήτης” κ. Αριστείδης Φραγκάκης.

Ο ίδιος εξήγησε πως από το πρόγραμμα επιχορηγούνται δαπάνες κυκλικής οικονομίας, “πράσινες” όπως φωτοβολταϊκά, αντλίες θερμότητας, μπαταρίες αποθήκευσης, θερμοπροσόψεις, εξοπλισμός, ηλεκτροκίνητα μεταφορικά κα.

Ο μέγιστος προϋπολογισμός είναι 300.000, με 60% επιχορήγηση, ενώ συνολικά το πρόγραμμα επιδοτείται με 5 εκ. ευρώ και με δυνατότητες περαιτέρω ενίσχυσης του αν υπάρξει αυξημένο ενδιαφέρον.

Από τη μεριά της Περιφέρειας ο αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας κ. Μιχάλης Βάμβουκας σημείωσε πως οι ενημερωτικές ημερίδας για το πρόγραμμα ξεκίνησαν από

τα Χανιά και θα συνεχιστούν σε όλους τους Νομούς του νησιού. «Το πρόγραμμα αυτό βοηθάει τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις να γίνουν πιο επωφελής για το κοινό. Πρέπει να το εκμεταλλευτούν το πρόγραμμα οι επιχειρήσεις ώστε να παραμείνουν βιώσιμες» σημείωσε ο κ. Βάμβουκας.

Αναφορικά με τη μεγαλύτερη δυσκολία που θα έχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να ενταχθούν στο πρόγραμμα ο αντιπεριφερειάρχης απάντησε πως «είναι το οικονομικό, όσες χρωστάνε σε τράπεζες δεν μπορούν να μπουν ούτε στο προθάλαμο.»

Την ελπίδα να αυξηθούν οι διαθέσιμοι πόροι του προγράμματος εξέφρασε ο περιφερειακός σύμβουλος Σπύρος Μπαλαντίνος, ενώ τον ενημερωτικό και συμβουλευτικό ρόλο του ΕΒΕΧ επεσήμανε ο πρόεδρός του, Αντώνης Ροκάκης.