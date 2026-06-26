Χρηματιστήριο: Σε αρνητικό έδαφος ξανά με χαμηλό τζίρο

Περιορισμένες μεταβολές αλλά με τους πωλητές να έχουν προβάδισμα, εμφανίζει η αγορά της Αθήνας, εν μέσω γενικότερα αρνητικού κλίματος διεθνώς.

Ειδικότερα, όπως μεταδίδει το capital.gr, ο Γενικός Δείκτης διαπραγματεύεται στις 2.442 μον. με -0,4% και χαμηλό τζίρο στα 90 εκατ. ευρώ, ενώ έχουν διακινηθεί 18 εκατ. τεμάχια.

Ο τραπεζικός δείκτης υποχωρεί κατά 0,45% στις 2.735 μονάδες, ο FTSE της υψηλής κεφαλαιοποίησης κινείται στις 6.190 μον. με -0,4%, ενώ ο FTSEM της μεσαίας είναι ελαφρώς ανοδικός με +0,3% στις 3.185 μον.

Στο σύνολο της εβδομάδας, μετά από τρεις πτωτικές συνεδριάσεις ο ΓΔ ξεκίνησε τη σημερινή συνεδρίαση στο -0,98% από την Δευτέρα, δεχόμενος πίεση κυρίως από την τραπεζική διόρθωση 3,49%.

Χαρακτηριστικό ήταν άλλωστε ότι η πτώση 1,81% χθες του ΔΤΡ ήταν μάλλον αυτή που συμπαρέσυρε σε αρνητικό έδαφος την αγορά συνολικά, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη διόρθωση στον όμιλο Βιοχάλκο (-7,3% η μητρική, -5,5% η ΕΛΧΑ και -1,08% η Cenergy).

Μια εικόνα που, λίγο πολύ, επαναλαμβάνεται και σήμερα (απλώς με μειωμένη ένταση) δεδομένου ότι σε πρώτη φάση οι εταιρείες της Βιοχάλκο και οι τράπεζες παρείχαν κάποιες στηρίξεις στον ΓΔ για να κινηθεί σε θετικό έδαφος, αλλά το πτωτικό τους γύρισμα του έδωσε ξανά αρνητική κλίση.

Ακόμα πιο χαρακτηριστικό σήμερα, ωστόσο, είναι το αισθητά μειωμένο επενδυτικό ενδιαφέρον, όπως αποτυπώνεται καθαρά άλλωστε στον ελάχιστο τζίρο (αλλά και τις περιορισμένες κατά βάση μεταβολές σε επιμέρους τίτλους).

Αυτό την ώρα που σε διεθνές επίπεδο το κλίμα είναι ξανά αρνητικό, καθώς τα εκρηκτικά αποτελέσματα της Micron δεν φάνηκε να αρκούν τελικά για να αναστραφεί το τεχνολογικό sell-off, με τους πωλητές να επιστρέφουν δριμύτεροι χθες κυρίως σε ονόματα των Big Tech (Apple περί του -6%, Microsoft -3%, με αφορμή τις αυξήσεις τιμών που έκαναν σε προϊόντα τους).

Σε αυτό το κλίμα οι δύο ασιατικές αγορές με μεγάλη τεχνολογική έκθεση, της Ιαπωνίας και της Ν. Κορέας, έδωσαν άμεσα πίσω τα κέρδη των ισχυρών ράλι που έκαναν χθες γράφοντας σήμερα το πρωί -4,1% και -5,8% αντίστοιχα, με τις απώλειες στην Κίνα να ξεπερνούν επίσης το 2,2%.

Στις ΗΠΑ ο Nasdaq συμπλήρωσε 4 πτωτικές συνεδριάσεις και τα futures του συνεχίζουν σήμερα χαμηλότερα, ενώ πτωτική είναι ξανά η τάση και στην Ευρώπη πλέον, μετά από μία ημέρα ανάκαμψης χθες με νέο ιστορικό υψηλό για τον Stoxx 600.

Στα θετικά πάντως για τις μετοχές, οι αποδόσεις των ομολόγων συνεχίζουν να κινούνται όλο και χαμηλότερα, ενώ οι τιμές του πετρελαίου επιστρέφουν άμεσα στην περιοχή των 70 δολαρίων και χαμηλότερα, μετά από μία παροδική άνοδο χθες έπειτα από κάποιες νέες εντάσεις στο Ορμούζ (εμπορικό πλοίο δέχθηκε πλήγμα από άγνωστο βλήμα κοντά στο Ομάν).

Οι κινήσεις στο ταμπλό

Μόλις ένας τίτλος στην υψηλή κεφαλαιοποίηση ενισχύεται άνω του 1%, της ΕΥΔΑΠ στο +1,9%.

Όπως προαναφέρθηκε, η δυναμική που έδειξε στο άνοιγμα ο όμιλος Βιοχάλκο έδειξε να ενεργοποιεί εκ νέου τα αντανακλαστικά των πωλητών, με τη μητρική να υποχωρεί πλέον κατά 1,6% και την ΕΛΧΑ κατά 2,6%. Ωστόσο, η Cenergy παραμένει ήπια ανοδική στα 24,06 ευρώ με +0,7%.

Στις τράπεζες η ΕΤΕ υποχωρεί κατά 0,5% και οι Alpha και Πειραιώς περί του 0,7%, ενώ η Eurobank είναι ελαφρώς ανοδική στο +0,4%.

Η Optima δείχνει διάθεση να κινηθεί ουσιωδώς υψηλότερα με +0,9%, ενώ η Optima είναι στο +0,2% και η Credia στο -0,7%.

Από εκεί και πέρα, η ΑΚΤΟΡ βρέθηκε να πραγματοποιεί βουτιά έως 5,7% στον απόηχο της αύξησης κεφαλαίου €650 εκατ. που ανακοίνωσε (και έκδοση ομολογιακού δανείου €300 εκατ), αλλά πλέον έχει μαζέψει τις απώλειες στο 1,2%.

Η Motor Oil κινείται στα 37,9 ευρώ με -3,7% αφού διαπραγματεύεται χωρίς το μέρισμα €1,42 ανά μετοχή.

Απώλειες άνω του 1% στον 25άρη σημειώνουν επίσης οι Λάμδα και Τιτάν.

Στα mid caps ο ΑΔΜΗΕ πραγματοποιεί άλμα 3,8% στα 4,78 ευρώ και η Κρι Κρι πιάνει ξανά στα 30 ευρώ με +1%, ενώ Alter Ego, Ideal και Noval υποχωρούν όλες κατά περισσότερο του 1,5%.

Στο σύνολο του ταμπλό 47 τίτλοι κινούνται ανοδικά έναντι 79 πτωτικών.

Η εικόνα διεθνώς

Όπως προαναφέρθηκε, το πετρέλαιο δίνει πίσω με το παραπάνω τα χθεσινοβραδινά του κέρδη.

Το Brent στα 72,6 δολ. με -3,5% και το αμερικανικό WTI στα 69,5 δολ. με -3,4%.

Το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο διαπραγματεύεται στα 40,4 ευρώ η μεγαβατώρα χωρίς ουσιαστικές μεταβολές.

Στις μετοχές, τα συμβόλαια των δεικτών της Wall Street δείχνουν ότι συνεχίζεται η μετατόπιση εκτός τεχνολογίας και “δείχνουν” προς νέες σημαντικές πιέσεις.

Τα futures του Dow Jones στο -0,1%, του S&P 500 στο -0,5% και του Nasdaq στο -1,2%.

Στην Ευρώπη οι πωλητές έχουν σταθερό προβάδισμα από το πρωί και ανοίγουν τον βηματισμό τους κατά περιπτώσεις.

Ο γερμανικός DAX στο -1,2%, ο γαλλικός CAC 40 στο -0,7%, ο βρετανικός FTSE 100 στο -0,7%, ο ιταλικός FTSE MIB στο -1,1%, ο ισπανικός IBEX 35 στο -0,4% και η πανευρωπαϊκή υψηλή κεφαλαιοποίηση του Stoxx 50 στο -0,8%.

Στην αγορά ομολόγων οι αποδόσεις συνεχίζουν να υποχωρούν σταθερά. Του δεκαετούς ΗΠΑ στο 4,37%, του γερμανικού τίτλου στο 2,84% και του γαλλικού στο 3,62%, με τον ελληνικό στο 3,52%.

Τέλος, τα μέταλλα εμφανίζουν περιορισμένες μεταβολές, ο χρυσός στα 4.067 δολάρια η ουγγιά με +0,5% και το ασήμι στα 58,4 δολ. με +0,1%.