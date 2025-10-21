Χρηματιστήριο: Κλείσιμο με άνοδο 1,15%, στα 240,95 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Με σημαντικά κέρδη έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να επανέρχεται πάνω από το «ψυχολογικό φράγμα» των 2.000 μονάδων. Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Viohalco, της Πειραιώς και της Alpha Bank, ενώ πιέστηκαν οι τίτλοι του ΟΤΕ και της Σαράντης.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.019,25 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,15%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.028,15 μονάδες (+1,60%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 240,95 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 37.904.894 μετοχές.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς αυξήθηκε κατά 1,284 δισ. ευρώ σε σχέση με τη χθεσινή συνεδρίαση.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,25%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,19%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Viohalco (+4,65%), της Πειραιώς (+2,60%), της Alpha Bank(+2,51%), της Metlen(+2,24%), της ΤΙΤΑΝ (+2,23%) και της Elvalhalcor (+1,99%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Σαράντης (-2,39%) και του ΟΤΕ (-2,21%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 10,698.200 και 5.364.463 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 36,93 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 34,51 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 82 μετοχές, 26 πτωτικά και 18 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Doppler (+9,77%) και Εκτέρ (+8,73%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Κλωστήρια Ναυπάκτου (-3,35%) και Πλαστικά Κρήτης (-2,63%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 8,3200 +1,22%

ΚΥΠΡΟΥ: 7,7600 +1,04%

METLEN: 42,8400 +2,24%

OPTIMA:8,0800 +0,12%

ΤΙΤΑΝ: 38,9000 +2,23%

ALPHA BANK: 3,4650 +2,51%

AEGEAN AIRLINES: 13,4600 +0,90%

VIOHALCO: 8,1000 +4,65%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 22,7200 -0,35%

ΔΑΑ: 10,2200 +1,49%

ΔΕΗ: 14,5800 +0,69%

COCA COLA HBC: 40,8600 +0,20%

ΕΛΠΕ: 8,1000 +0,50%

ELVALHALCOR: 3,0800 +1,99%

ΕΘΝΙΚΗ: 13,5300 +1,73%

ΕΥΔΑΠ: 6,4400 +0,63%

EUROBANK: 3,4260 +1,06%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,2800 +0,69%

MOTOR OIL: 24,7000 +0,90%

JUMBO: 27,3200 +1,34%

ΟΛΠ: 41,9000 -0,24%

ΟΠΑΠ: 18,1400 +0,44%

ΟΤΕ: 15,5000 -2,21%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 7,1000 +2,60%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,0600 -2,39%