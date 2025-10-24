menu
Οικονομία

Χρηματιστήριο Αθηνών: Κλείσιμο με σημαντικές απώλειες

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Με σημαντικές απώλειες έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδος, με τις τραπεζικές μετοχές να βρίσκονται στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων.

Η αγορά διόρθωσε μετά από τέσσερις ανοδικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικά κέρδη 2,56%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.011,41 μονάδες, στα χαμηλότερα επίπεδα της ημέρας, σημειώνοντας πτώση 1,32%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.045,18 μονάδες (+0,33%).

Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε άνοδο 1,20%, από τις αρχές Οκτωβρίου σημειώνει πτώση 1,12%, ενώ από τις αρχές του έτους παρουσιάζει κέρδη σε ποσοστό 36,86%.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση μειώθηκε κατά 1,4 δισ. ευρώ σε σχέση με την προηγούμενη συνεδρίαση.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 234,01 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 45.824.877 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 1,45%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,66%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές του ΟΛΠ (+2,51%), του ΟΠΑΠ (+0,55%) και της Elvalhalcor (+0,49%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Εθνικής (-4,00%), της Eurobank (-3,57%), της Metlen (-3,41%), της Σαράντης (-2,77%), της Optima Bank (-2,22%) και της Κύπρου (-2,01%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank, διακινώντας 23.334.032 και 5.706.247 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 83,15 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 30,08 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 50 μετοχές, 51 πτωτικά και 23 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Έλτον Χημικά (+7,80%) και Κλωστήρια Ναυπάκτου (+6,20%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Foodlink (-5,71%) και Χαϊδεμένος (-5,45%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 8,4800 αμετάβλητη

ΚΥΠΡΟΥ: 7,8000 -2,015

METLEN: 42,5000 -3,41%

OPTIMA: 7,9300 -2,22%

ΤΙΤΑΝ: 39,2500 +0,13%

ALPHA BANK: 3,5900 -0,28%

AEGEAN AIRLINES: 13,2000 -1,79%

VIOHALCO: 8,1600 -0,97%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 23,1000 -0,52%

ΔΑΑ: 10,0600 -0,40%

ΔΕΗ: 14,7000 -0,14%

COCA COLA HBC: 39,9200 αμετάβλητη

ΕΛΠΕ: 8,2000 αμετάβλητη

ELVALHALCOR: 3,0650 +0,49%

ΕΘΝΙΚΗ: 12,7250 -4,00%

ΕΥΔΑΠ: 7,0000 αμετάβλητη

EUROBANK: 3,3750 -3,57%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,2500 -0,68%

MOTOR OIL: 25,1400 -1,41%

JUMBO: 26,9800 -0,30%

ΟΛΠ:44,9000 +2,51%

ΟΠΑΠ: 18,3000 +0,55%

ΟΤΕ: 16,0000 +0,25%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 7,0800 -0,92%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 12,6400 -2,77%

