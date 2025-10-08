Χρηματική ποινή 7.000 ευρώ επέβαλε το Αυτόφωρο στον ηθοποιό για το τροχαίο στη Φιλοθέη

Την ενοχή του ηθοποιού Βασίλη Μπισμπίκη για το τροχαίο με υλικές ζημιές σε αυτοκίνητα και τοιχίο περίφραξης που προκάλεσε στη Φιλοθέη, τα ξημερώματα του Σαββάτου 27 Σεπτέμβριου, αποφάσισε το Μονομελές Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο.

Ο ηθοποιός, από το εδώλιο που καθόταν, άκουσε να κηρύσσεται ένοχος για παράβαση άρθρου του άρθρου 47 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που αφορά εγκατάλειψη οχημάτων.

Το δικαστήριο επέβαλε στον ηθοποιό χρηματική ποινή ύψους 7.000 ευρώ με δικαίωμα έφεσης, αρνούμενο να του αναγνωρίσει τα ελαφρυντικά της ειλικρινούς μεταμέλειας και του σύννομου βίου, όπως είχε ζητήσει.

Στην απολογία του ο κ. Μπισμπίκης αρνήθηκε ότι εγκατέλειψε τα οχήματα και υποστήριξε πως άφησε σημείωμα με το τηλέφωνό του σε ένα από τα οχήματα που προσέκρουσε. Όπως είπε δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ: “Μια τσικουδιά ήπια μόνο” ανέφερε.

Πρόεδρος: Η μάρτυρας είπε ότι έπεσε μαντρότοιχος….

Μπισμπίκης: Είναι ένα πολύ μικρό τοιχάκι, δεν έτρεχα … Βρήκε το αυτοκίνητο….

Πρόεδρος: Στο γλέντι που πήγατε καταναλώσετε αλκοόλ;

Μπισμπίκης: Όχι. Ήταν γιορτή τσικουδιάς. Ήπια μια τσικουδιά, δεν χρειάζεται να πιω για να κάνω κέφι. Όλα έγιναν από κακό χειρισμό δικό μου.

Πρόεδρος: Γιατί δεν ενημερώσατε αμέσως τους ιδιοκτήτες των ΙΧ;

Μπισμπίκης: Αυτό είναι το θέμα. Ήταν 5 το πρωί και είπα θα το χειριστώ υπηρεσιακά, ήθελα να γλυτώσω αυτό που έγινε. Τελικά ήταν χειρότερο. Είπα θα έρθουν τα κανάλια, θα γίνει χαμός. Είπα να πάρω την Αστυνομία και αυτό έκανα…. Εγώ ότι και να κάνω πέφτουν να με φάνε. Νόμιζα ότι είχα κάνει τα πάντα, ειδοποίησα την Αστυνομία, την ασφαλιστική ..

Εισαγγελέας: Τι εννοείτε να το χειριστείτε υπηρεσιακά; Είστε δημόσιος υπάλληλος;

Μπισμπίκης: Να πάρω την Αστυνομία….

Εισαγγελέας: Δεν γνωρίζετε ότι έπρεπε να μείνετε στο σημείο; Τι είστε έφηβος;

Μπισμπίκης: Σας είπα νόμιζα ότι θα έρθουν τα κανάλια…Ειδοποίησα την Αστυνομία….

Στο δικαστήριο κατέθεσαν κάτοικοι της Φιλοθέης οι οποίοι δεν επιβεβαίωσαν τον ισχυρισμό του ηθοποιού περί σημειώματος.

«Το πρωί του Σαββάτου με ενημέρωσε γείτονας μου και μου είπε για τα χτυπημένα αυτοκίνητα» ανέφερε μία εκ των ιδιοκτητών των αυτοκινήτων που χτύπησε ο κατηγορούμενος. «Δεν υπήρχε κάποιο χαρτάκι, δεν ξέραμε ποιος μας χτύπησε… Την Κυριακή το πρωί με πήρε η Τροχαία Κηφισίας να καταθέσω. Μου είπαν ότι έχει βρεθεί ο οδηγός. Εκεί στην Τροχαία μάθαμε ποιος είναι. Γιατί δεν χτύπησε το κουδούνι να μας πει ότι χτύπησε το αυτοκίνητά μας; Το δικό μου έχει πάθει μεγάλη ζημιά. Στο Αστυνομικό Τμήμα που μιλήσαμε ο κατηγορούμενος μου είπε ότι πανικοβλήθηκε».

Στο ακροατήριο κατέθεσε, ακόμη, και η συνεργάτιδα του κ. Μπισμπίκη, η οποία είπε ότι ειδοποιήθηκε από τον ηθοποιό να τηλεφωνήσει στο Αστυνομικό Τμήμα Φιλοθέης για το ατύχημα. «Πήρα το Αστυνομικό Τμήμα Φιλοθέης και είπα στον αστυνομικό για το συμβάν. Του είπα πως ο είναι ο κ. Μπισμπίκης και πως είναι καθ’ οδόν για ζωντανή εκπομπή. Ο αστυνομικός με ρώτησε αν έχουμε καλέσει την ασφαλιστική. Του είπα “δεν ξέρω”, διότι δεν το γνώριζα εκείνη τη στιγμή. Ο αστυνομικός μου είπε: “Θα μπλέξετε λίγο… καλύτερα να το λύσετε με τις ασφαλιστικές. Μετά μίλησα με τον κ. Μπισμπίκη και του είπα πως ενημέρωσα».

Η μάρτυρας κατέθεσε ωστόσο ότι δεν ανέφερε στο Αστυνομικό Τμήμα την οδό που έγινε το ατύχημα.

Εισαγγελέας: Και πώς θα ειδοποιούνταν οι ζημιωθέντες;

Μάρτυρας: Λάθος μου αλλά εκείνη την ώρα πανικοβλήθηκα, ένιωσα ότι έπρεπε να ενημερώσω άμεσα.

Εισαγγελέας Τα στοιχεία του οχήματος τα δώσατε;

Μάρτυρας: Όχι δεν τα είχα μαζί μου….

Εισαγγελέας: Και τι είπατε τελικά στην Αστυνομία;

Μάρτυρας: Ότι ο κ. Μπισμπίκης έχει προκαλέσει ένα ατύχημα στη Φιλοθέη ώστε να ξέρουν οι άνθρωποι με τα οχήματα…

Στην πρόταση ενοχής που υπέβαλε η εισαγγελέας της Έδρας σημείωσε πως αν και ο κατηγορούμενος προκάλεσε τροχαίο προσκρούοντας με το όχημά του σε τρία οχήματα και σε μαντρότοιχο «δεν συμμορφώθηκε με τις υποχρεώσεις που θέτει ο νόμος». Δηλαδή: «Να παραμένει στο σημείο, να ειδοποιήσει την Αστυνομία και τους ιδιοκτήτες των ΙΧ. Ούτε, όμως τα κουδούνια χτύπησε, ούτε σημείωμα άφησε, ούτε κράτησε τους αριθμούς των οχημάτων για να ειδοποιήσει την Αστυνομία. Μόνο κάλεσε μέσω της συνεργάτιδας του το Αστυνομικό Τμήμα Φιλοθέης, αναφέροντας ατύχημα στην περιοχή…». Τόνισε επίσης πως οι κάτοικοι που υπέστησαν ζημιές τα οχήματά τους έμαθαν για τον υπαίτιο την επομένη το πρωί και ενώ είχε παρέλθει το 24ωρο του Αυτοφώρου.