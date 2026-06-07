Χρηµατοδοτήσεις για ταινίες από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και ∆ηµιουργίας ανακοίνωσε τη χορήγηση προεγκρίσεων και εγκρίσεων χρηµατοδότησης συνολικού ύψους 1.025.502,60€ σε 22 κινηµατογραφικά σχέδια που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του προγράµµατος ΠΡΩΤΗ ΤΑΙΝΙΑ κατά την περίοδο 2025Β (καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής 31.12.2025). Αναλυτικά τα αποτελέσµατα, ανά στάδιο προγράµµατος:
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Στο στάδιο ΠΑΡΑΓΩΓΗ υποβλήθηκαν συνολικά δεκατέσσερα επιλέξιµα σχέδια. Κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας αξιολόγησης και σε συνάρτηση µε τον διαθέσιµο προϋπολογισµό χορηγείται προέγκριση χρηµατοδότησης συνολικού ύψους 915.000€ στα παρακάτω έξι κινηµατογραφικά σχέδια:
– GRACELAND (µυθοπλασία)
Σενάριο- Σκηνοθεσία: Φαίδων Γκρέτσικος
Παραγωγή: LAIKA PRODUCTIONS Ε.Ε.
Ποσό: 250.000€
– PIVOT (ντοκιµαντέρ)
Σενάριο-Σκηνοθεσία: Βασιλική Ντούλια
Παραγωγή: ΜΑΡΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ∆ΑΝΕΖΗ
Προτεινόµενο ποσό: 45.000€
– ΠΑΣΧΑΛΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΚΡΗ ΓΗ (µυθοπλασία)
Σενάριο-Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος ∆οξιάδης
Παραγωγή: DIGITAL PAN Α.Ε.
Ποσό: 250.000€
– ΠΟΙΟΣ ΣΚΟΤΩΣΕ ΤΗ ZACKIE OH! (ντοκιµαντέρ)
Σενάριο-Σκηνοθεσία: Σοφία Φαραντάτου
Παραγωγή: THUNDERBIRD PRODUCTIONS Ο.Ε.
Ποσό: 60.000€
– ΤΟ ΣΠΙΤΙ (ντοκιµαντέρ)
Σενάριο-Σκηνοθεσία: Ελένη Ζήκου
Παραγωγή: ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ποσό: 60.000€
– ΤΕΤΤΙΞ (µυθοπλασία, παιδικό)
Σενάριο: Κώστας Βραχνός, Στέλλα Σερέφογλου
Σκηνοθεσία: Στέλλα Σερέφογλου
Παραγωγή: OPEN BORDERS ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ Ε.Ε.
Ποσό: 250.000€
DEVELOPMENT
Στο στάδιο DEVELOPMENT υποβλήθηκαν συνολικά εννέα επιλέξιµα σχέδια. Κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας αξιολόγησης χορηγείται έγκριση χρηµατοδότησης συνολικού ύψους 50.000€ στις παρακάτω πέντε προτάσεις:
– ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ (ντοκιµαντέρ)
Σενάριο – Σκηνοθεσία: Έµµα ∆οξιάδη
Παραγωγή: EVERYBODIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Ποσό: 10.000€
– ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΖΥΓΟΙ (µυθοπλασία)
Σενάριο: Γιάννης Μπερέτσος, Κωνσταντίνος Γλύκαντζης
Σκηνοθεσία: Γιάννης Μπερέτσος
Παραγωγή: INNERWAVE MON IKE
Ποσό: 10.000€
– ΜΑΡΜΑΡΟ (µυθοπλασία)
Σενάριο: Βαγγέλης Σέρφας, ∆ηµήτρης Μουτσιάκας
Σκηνοθεσία: ∆ηµήτρης Μουτσιάκας
Παραγωγή: ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ποσό: 10.000€
ΡΑΠ ΝΤΙΒΕΣ (ντοκιµαντέρ)
Σενάριο: Σίλβια Τσοµπανάκη, Κοµποτης Παναγιώτης
Σκηνοθεσία: Σίλβια Τσοµπανάκη, Κοµπότης Παναγιώτης
Παραγωγή: ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΕΝΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ Α.Μ.Κ.Ε.
Ποσό: 10.000€
– ΤΡΕΙΣ Α∆ΕΡΦΕΣ (ντοκιµαντέρ)
Σενάριο – Σκηνοθεσία: Άννα Σαρίδη
Παραγωγή: THYELLA PRODUCTIONS ΜΟΝ Ι.Κ.Ε.
Ποσό: 10.000€
ΓΡΑΦΗ
Στο στάδιο ΓΡΑΦΗ υποβλήθηκαν συνολικά εξήντα πέντε επιλέξιµα σχέδια. Κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας αξιολόγησης και σε συνάρτηση µε τον διαθέσιµο προϋπολογισµό χορηγείται έγκριση χρηµατοδότησης συνολικού ύψους 60.502,60€ στις παρακάτω έντεκα προτάσεις:
– AFTERIMAGE OF A GHOST RUNNING (µυθοπλασία)
Σενάριο – Σκηνοθεσία: Γεύη ∆ηµητρακοπούλου
Παραγωγή: MARNI FILMS
Ποσό: 5.000€
– INNER SEA (µυθοπλασία)
Σενάριο: Γιώργος Ζαφειρόπουλος, Mariangela Ciccarello
Σκηνοθεσία: Marinangela Ciccarello
Παραγωγή: EMPTY SQUARE ΑΜΚΕ
Ποσό: 7.000€
– PRETTY CLOSE (µυθοπλασία)
Σενάριο – Σκηνοθεσία: Σοφία Σφυρή
Ποσό: 6.019€
– WINTERBERRIES (µυθοπλασία)
Σενάριο: Γλυκερία Πατραµάνη
Σκηνοθεσία: Valentin Stejskal
Ποσό: 6.019€
– WIT WAN VOICE (ντοκιµαντέρ)
Σενάριο – Σκηνοθεσία: Γεώργιος Γεωργακόπουλος
Παραγωγή: ABCinema ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.
Ποσό: 4.000€
– ΕΛΙΧΡΥΣΟΣ (µυθοπλασία)
Σενάριο – Σκηνοθεσία: Γεώργιος Αγγελόπουλος
Παραγωγή: NAP NOT A PROJECT ΑΜΚΕ
Ποσό: 5.000€
– ΚΟΜΜΑΤΙ ΣΥΝΝΕΦΟ (µυθοπλασία)
Σενάριο: ∆έσποινα Κούρτη, Βαγγέλης Σέρφας
Σκηνοθεσία: ∆έσποινα Κούρτη
Παραγωγή: Γεώργιος Πατεράκης
Ποσό: 7.000€
– ΜΗΝ ΜΕ ΡΩΤΑΣ ΓΙΑΤΙ ΜΙΣΩ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ (µυθοπλασία)
Σενάριο – Σκηνοθεσία: Ιωάννα Τσιλιλή
Ποσό: 6.019€
– ΠΑΡΑΞΕΝΗ ΗΡΕΜΙΑ (ντοκιµαντέρ)
Σενάριο – Σκηνοθεσία: Γιάννης Μαρινόπουλος
Παραγωγή: THYELLA PRODUCTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
Ποσό: 4.815,20€
– Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ντοκιµαντέρ)
Σενάριο – Σκηνοθεσία: Γιώργος Κραββαρίτης
Παραγωγή: Γιώργος Κραββαρίτης
Ποσό: 4.815,20€
– Η ΦΙΞΕΡ ΤΗΣ (ντοκιµαντέρ)
Σενάριο – Σκηνοθεσία: Μαρία Σιδηροπούλου
Παραγωγή: THUNDERBIRD PRODUCTIONS Ο.Ε.
Ποσό: 4.815,20€