Χρηµατοδοτήσεις για ταινίες από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και ∆ηµιουργίας ανακοίνωσε τη χορήγηση προεγκρίσεων και εγκρίσεων χρηµατοδότησης συνολικού ύψους 1.025.502,60€ σε 22 κινηµατογραφικά σχέδια που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του προγράµµατος ΠΡΩΤΗ ΤΑΙΝΙΑ κατά την περίοδο 2025Β (καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής 31.12.2025). Αναλυτικά τα αποτελέσµατα, ανά στάδιο προγράµµατος:

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Στο στάδιο ΠΑΡΑΓΩΓΗ υποβλήθηκαν συνολικά δεκατέσσερα επιλέξιµα σχέδια. Κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας αξιολόγησης και σε συνάρτηση µε τον διαθέσιµο προϋπολογισµό χορηγείται προέγκριση χρηµατοδότησης συνολικού ύψους 915.000€ στα παρακάτω έξι κινηµατογραφικά σχέδια:

– GRACELAND (µυθοπλασία)

Σενάριο- Σκηνοθεσία: Φαίδων Γκρέτσικος

Παραγωγή: LAIKA PRODUCTIONS Ε.Ε.

Ποσό: 250.000€

– PIVOT (ντοκιµαντέρ)

Σενάριο-Σκηνοθεσία: Βασιλική Ντούλια

Παραγωγή: ΜΑΡΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ∆ΑΝΕΖΗ

Προτεινόµενο ποσό: 45.000€

– ΠΑΣΧΑΛΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΚΡΗ ΓΗ (µυθοπλασία)

Σενάριο-Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος ∆οξιάδης

Παραγωγή: DIGITAL PAN Α.Ε.

Ποσό: 250.000€

– ΠΟΙΟΣ ΣΚΟΤΩΣΕ ΤΗ ZACKIE OH! (ντοκιµαντέρ)

Σενάριο-Σκηνοθεσία: Σοφία Φαραντάτου

Παραγωγή: THUNDERBIRD PRODUCTIONS Ο.Ε.

Ποσό: 60.000€

– ΤΟ ΣΠΙΤΙ (ντοκιµαντέρ)

Σενάριο-Σκηνοθεσία: Ελένη Ζήκου

Παραγωγή: ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ποσό: 60.000€

– ΤΕΤΤΙΞ (µυθοπλασία, παιδικό)

Σενάριο: Κώστας Βραχνός, Στέλλα Σερέφογλου

Σκηνοθεσία: Στέλλα Σερέφογλου

Παραγωγή: OPEN BORDERS ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ Ε.Ε.

Ποσό: 250.000€

DEVELOPMENT

Στο στάδιο DEVELOPMENT υποβλήθηκαν συνολικά εννέα επιλέξιµα σχέδια. Κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας αξιολόγησης χορηγείται έγκριση χρηµατοδότησης συνολικού ύψους 50.000€ στις παρακάτω πέντε προτάσεις:

– ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ (ντοκιµαντέρ)

Σενάριο – Σκηνοθεσία: Έµµα ∆οξιάδη

Παραγωγή: EVERYBODIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

Ποσό: 10.000€

– ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΖΥΓΟΙ (µυθοπλασία)

Σενάριο: Γιάννης Μπερέτσος, Κωνσταντίνος Γλύκαντζης

Σκηνοθεσία: Γιάννης Μπερέτσος

Παραγωγή: INNERWAVE MON IKE

Ποσό: 10.000€

– ΜΑΡΜΑΡΟ (µυθοπλασία)

Σενάριο: Βαγγέλης Σέρφας, ∆ηµήτρης Μουτσιάκας

Σκηνοθεσία: ∆ηµήτρης Μουτσιάκας

Παραγωγή: ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ποσό: 10.000€

ΡΑΠ ΝΤΙΒΕΣ (ντοκιµαντέρ)

Σενάριο: Σίλβια Τσοµπανάκη, Κοµποτης Παναγιώτης

Σκηνοθεσία: Σίλβια Τσοµπανάκη, Κοµπότης Παναγιώτης

Παραγωγή: ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΕΝΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ Α.Μ.Κ.Ε.

Ποσό: 10.000€

– ΤΡΕΙΣ Α∆ΕΡΦΕΣ (ντοκιµαντέρ)

Σενάριο – Σκηνοθεσία: Άννα Σαρίδη

Παραγωγή: THYELLA PRODUCTIONS ΜΟΝ Ι.Κ.Ε.

Ποσό: 10.000€

ΓΡΑΦΗ

Στο στάδιο ΓΡΑΦΗ υποβλήθηκαν συνολικά εξήντα πέντε επιλέξιµα σχέδια. Κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας αξιολόγησης και σε συνάρτηση µε τον διαθέσιµο προϋπολογισµό χορηγείται έγκριση χρηµατοδότησης συνολικού ύψους 60.502,60€ στις παρακάτω έντεκα προτάσεις:

– AFTERIMAGE OF A GHOST RUNNING (µυθοπλασία)

Σενάριο – Σκηνοθεσία: Γεύη ∆ηµητρακοπούλου

Παραγωγή: MARNI FILMS

Ποσό: 5.000€

– INNER SEA (µυθοπλασία)

Σενάριο: Γιώργος Ζαφειρόπουλος, Mariangela Ciccarello

Σκηνοθεσία: Marinangela Ciccarello

Παραγωγή: EMPTY SQUARE ΑΜΚΕ

Ποσό: 7.000€

– PRETTY CLOSE (µυθοπλασία)

Σενάριο – Σκηνοθεσία: Σοφία Σφυρή

Ποσό: 6.019€

– WINTERBERRIES (µυθοπλασία)

Σενάριο: Γλυκερία Πατραµάνη

Σκηνοθεσία: Valentin Stejskal

Ποσό: 6.019€

– WIT WAN VOICE (ντοκιµαντέρ)

Σενάριο – Σκηνοθεσία: Γεώργιος Γεωργακόπουλος

Παραγωγή: ABCinema ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Ποσό: 4.000€

– ΕΛΙΧΡΥΣΟΣ (µυθοπλασία)

Σενάριο – Σκηνοθεσία: Γεώργιος Αγγελόπουλος

Παραγωγή: NAP NOT A PROJECT ΑΜΚΕ

Ποσό: 5.000€

– ΚΟΜΜΑΤΙ ΣΥΝΝΕΦΟ (µυθοπλασία)

Σενάριο: ∆έσποινα Κούρτη, Βαγγέλης Σέρφας

Σκηνοθεσία: ∆έσποινα Κούρτη

Παραγωγή: Γεώργιος Πατεράκης

Ποσό: 7.000€

– ΜΗΝ ΜΕ ΡΩΤΑΣ ΓΙΑΤΙ ΜΙΣΩ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ (µυθοπλασία)

Σενάριο – Σκηνοθεσία: Ιωάννα Τσιλιλή

Ποσό: 6.019€

– ΠΑΡΑΞΕΝΗ ΗΡΕΜΙΑ (ντοκιµαντέρ)

Σενάριο – Σκηνοθεσία: Γιάννης Μαρινόπουλος

Παραγωγή: THYELLA PRODUCTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

Ποσό: 4.815,20€

– Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ντοκιµαντέρ)

Σενάριο – Σκηνοθεσία: Γιώργος Κραββαρίτης

Παραγωγή: Γιώργος Κραββαρίτης

Ποσό: 4.815,20€

– Η ΦΙΞΕΡ ΤΗΣ (ντοκιµαντέρ)

Σενάριο – Σκηνοθεσία: Μαρία Σιδηροπούλου

Παραγωγή: THUNDERBIRD PRODUCTIONS Ο.Ε.

Ποσό: 4.815,20€