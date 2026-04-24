Χρειαζούμενα τα μέτρα

Σε μια κρίσιμη συγκυρία για το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, λόγω και των επιπτώσεων του πολέμου στη Μέση Ανατολή, η κυβέρνηση προχώρησε προχθές στην ανακοίνωση ενός πακέτου παρεμβάσεων που στοχεύουν στην στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, την τόνωση της πρωτογενούς παραγωγής και την παροχή διεξόδου σε πολίτες που βρίσκονται “εγκλωβισμένοι” σε ληξιπρόθεσμα χρέη.

Ωστόσο, από τα δημοσιονομικά περιθώρια που δημιούργησαν το υπερ- πλεόνασμα του 2025, η κυβέρνηση έχει ήδη στον “κουμπαρά της” και ένα δισ. ευρώ για τα μέτρα της ΔΕΘ που θα εφαρμοστούν το 2027, συν 200 εκατ. ευρώ για πρόσθετες, έκτακτες παρεμβάσεις το 2026.

Ετσι, η υπεραπόδοση του πρωτογενούς πλεονάσματος το 2025, δεν χρηματοδότησε μόνο τα μέτρα που ανακοινώθηκαν προχθές, αλλά αφήνει και υπόλοιπα και για το “πακέτο” των μόνιμων ελαφρύνσεων και εισοδηματικών ενισχύσεων του Σεπτεμβρίου.

Και μπορεί η ΔΕΘ να είναι ακόμα πολύ …μακριά, όμως, το οικονομικό επιτελείο από τώρα σχεδιάζει! Στην κορυφή δε της λίστας βρίσκονται η ελάφρυνση των επιχειρήσεων, η περαιτέρω μείωση του φορολογικού συντελεστή, οι νέες διορθωτικές κινήσεις στον ΕΝΦΙΑ και οι παρεμβάσεις στο τεκμαρτό εισόδημα των επαγγελματιών.

Σαφώς, όλα τα μέτρα είναι χρειαζούμενα, γιατί τα νοικοκυριά στενάζουν!