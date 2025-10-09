Χώρος ιστορικής µνήµης και πολιτισµού το λαογραφικό – ιστορικό μουσείο στ’ Ασκύφου

Την ευκαιρία να γνωρίσουν πτυχές του λαϊκού πολιτισµού, της παράδοσης και της ιστορίας των Σφακίων αλλά και ευρύτερα της δυτικής Κρήτης, έχουν µαθητές και επισκέπτες της Λαογραφικού Ιστορικού Μουσείου του ∆ήµου Σφακίων, που στεγάζεται στο κτήριο Μπικουβάρη στ’ Ασκύφου.

Πρόκειται για έναν χώρο πολιτισµού που «ταξιδεύει» τον επισκέπτη σε περασµένες εποχές µέσα από αντικείµενα και τεκµήρια της Κρήτης του 19ου και του 20ου αιώνα.

Στην κεντρική αίθουσα του κτηρίου, το οποίο αποτελείται από 3 πτέρυγες, φιλοξενείται η λαογραφική συλλογή που περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, παραδοσιακές σφακιανές φορεσιές (δωρεά από τη ∆ήµητρα Κτιστάκη – Καρκάνη), υφαντά, δεκάδες εργαλεία απαραίτητα για τα αγροτικά νοικοκυριά των περασµένων δεκαετιών, ενώ υπάρχει και αργαλειός (δωρεά της Νίκης Καραδάκη) που είναι µέχρι σήµερα λειτουργικός.

«Ο αργαλειός µαζί µε τις παραδοσιακές αντρικές και γυναικείες φορεσιές, είναι κατά τη γνώµη µου τα σηµαντικότερα εκθέµατα της συλλογής», σηµείωσε µιλώντας στα «Χ.ν.» ο ιστορικός Γιώργος Ψαρουδάκης.

Όπως διευκρίνισε ο κ. Ψαρουδάκης όλα τα εκθέµατα αποτελούν δωρεές χωριανών, ενώ ξεχωριστή θέση κατέχουν το «ράσο του βοσκού» ή «καπότο» και οι εντυπωσιακές, περίτεχνες σφακιανές δεσιές µε τις οποίες κάποτε στόλιζαν τα υφαντά και τις οποίες πρόσφερε στο Μουσείο η λαογράφος της σφακιανής δεσιάς Μαρί Ναξάκη.

∆ίπλα από την κεντρική αίθουσα υπάρχει µια αναπαράσταση παραδοσιακής κουζίνας µε παραστιά, µπακιρένια σκεύη και άλλα πολλά αντικείµενα, όπως λίχνος, λάµπες πετρελαίου, σίδερο που λειτουργούσε µε κάρβουνο κ.ά., καθώς κι ένας «κουµπαράς» που παλιά φυλάσσονταν µέσα του κεράσµατα.

Αντικριστά από την κουζίνα και καθώς ο επισκέπτης διέρχεται παράλληλα µε τη µεγάλη καµάρα που δεσπόζει στον χώρο βρίσκεται το υπνοδωµάτιο µε το χτιστό πέτρινο κρεβάτι.

ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΟΜΑΧΩΝ

Στην άλλη πτέρυγα του κτηρίου ο χώρος είναι αφιερωµένος στους Σφακιανούς Μακεδονοµάχους. Σε αυτήν ο επισκέπτης µπορεί να δει µια αυθεντική στολή µακεδονοµάχου, φωτογραφίες των αγωνιστών, ψηφιοποιηµένο ιστορικό υλικό καθώς και οπλισµό περασµένων δεκαετιών που χρησιµοποιήθηκε διαχρονικά στους εθνικοαπελευθερωτικούς αγώνες όπου συµµετείχαν οι Σφακιανοί και συγκεντρώθηκε µε δωρεές.

«Σκοπός αυτής της πτέρυγας είναι να αναδειχθεί µια ακόµα πτυχή της τοπικής ιστορίας και συγκεκριµένα της συµµετοχής των Κρητικών σε αγώνες εκτός Κρήτης. Άλλωστε από αυτό το χωριό και τη γειτονιά ήταν ο πιο σπουδαίος ίσως µετά τον Παύλο Μελά Έλληνας Μακεδονοµάχος, ο Γεώργιος Τσόντος “Βάρδας”, ο οποίος ήταν από το Αµµουδάρι και γι’ αυτό υπάρχει και η προτοµή του έξω από την αίθουσα», υπογράµµισε ο κ. Ψαρουδάκης, ενώ κατά την περιήγησή µας στον χώρο επισηµάνθηκε η καθοριστική συµβολή του Νεκτάριου Μπούχλη στη δηµιουργία της συγκεκριµένης αίθουσας, ο οποίος ήρθε σε επαφή µε συλλόγους Μακεδονοµάχων στη βόρεια Ελλάδα για να συγκεντρωθούν δωρεές κ.λπ.

ΕΝΑ ΚΤΗΡΙΟ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΑ

1 από 4

Αξίζει να σηµειωθεί ότι το κτήριο που στεγάζεται το Μουσείο αποτελούσε το σπίτι του Καπετάν Παύλου Μπικουβάρη ο οποίος συµµετείχε ενεργά ως εθελοντής στον Μακεδονικό Αγώνα και το Σώµα του Βολουδάκη. Μάλιστα, ο Καπετάν Μπικουβάρης έφερε από την Ήπειρο το υπέρθυρο που κοσµεί σήµερα την κεντρική είσοδο του κτηρίου.

Το κτήριο έγινε δωρεά, κατόπιν συνεννοήσεων µε τον τότε πρόεδρο, αείµνηστο Γιάννη Μπραό, στον ∆ήµο Σφακίων το 2002 από τις Ευαγγελία και Χρυσούλα Μπικουβάρη, στη µνήµη των Παύλου και Σταύρου Μπικουβάρη.

Ωστόσο, η πραγµάτωση της δωρεάς έγινε µετά από πολλά χρόνια άγονων προσπαθειών, µε πρωτοβουλία του τότε προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νεκταρίου Μπούχλη επί ∆ηµαρχίας Γιάννη Ζερβού και µε την καθοριστική συµβολή του τότε αναπλ. υπουργού Υγείας Παύλου Πολάκη. Το Μουσείο εγκαινιάστηκε στις 21 Οκτωβρίου 2018, αφού ανακαινίστηκε µε πόρους από το πρόγραµµα «Αλέξανδρος Μπαλτατζής».

«Εγώ µεγάλωσα σε αυτό το σπίτι µε τους γονείς µου, Σταύρο και Ευαγγελία, κι έχω πολλές µνήµες», ανέφερε η Χρυσούλα Μπικουβάρη – Καζάκου και πρόσθεσε ότι η δωρεά που έκανε µαζί µε τη µητέρα της, έγινε υπό τον όρο να αξιοποιηθεί το κτήριο για την ανάδειξη της ιστορίας και της λαογραφίας του τόπου.

«Αισθάνοµαι πολύ περήφανη που οι ρίζες µου είναι από τα Σφακιά και µου προκαλεί µεγάλη συγκίνηση κάθε φορά που έρχοµαι εδώ γιατί πέρα από τις προσωπικές µνήµες που κουβαλάω, µέσα από αυτό τον χώρο προσφέρουµε στις νέες γενιές τη δυνατότητα να γνωρίσουν το παρελθόν αυτού του τόπου. Ένα παρελθόν και µια αίσθηση που δεν µπορεί να προσφέρει κανένα κουµπί ή σύγχρονη οθόνη», τόνισε η κα Μπικουβάρη – Καζάκου και εξέφρασε την ικανοποίησή της που ευοδώθηκε η δωρεά.

1 από 2

Κέντρο Κοινότητας

Η τρίτη πτέρυγα του κτηρίου Μπικουβάρη φιλοξενούσε κατά το παρελθόν Κέντρο Πληροφόρησης του Εθνικού ∆ρυµού Λευκών Ορέων. Ωστόσο, πλέον, όπως δήλωσε στα «Χ.ν.», ο δήµαρχος Σφακίων Γιάννης Ζερβός, έχει ωριµάσει µια δράση για τη δηµιουργία Κέντρου Κοινότητας ∆ήµου Σφακίων.

«Είµαστε στη διαδικασία για την πρόσληψη προσωπικού. Θα υπάρχει προσωπικό µε ειδικότητες κοινωνικού λειτουργού και διοικητικό προσωπικό ώστε να υποστηρίξει και τη λειτουργία του Μουσείου και να δώσουµε στον κόσµο την ευκαιρία να γνωρίσει την ιστορία και τον πολιτισµό των Σφακίων», εξήγησε ο κ. Ζερβός.

Ώρες λειτουργίας

Το Μουσείο στο κτήριο Μπικουβάρη είναι επισκέψιµο κάθε Κυριακή 10:00 πµ µε 15:00 µµ, αλλά και καθηµερινές κατόπιν συνεννόησης µε τον ιστορικό Γιώργο Ψαρουδάκη (τηλ. 6984208928 ή µέσω µηνύµατος στη σελίδα της Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο ∆ήµου Σφακίων στο Facebook). Η Συλλογή είναι προσβάσιµη και για εκπαιδευτικές εκδροµές σχολείων.