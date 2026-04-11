Χορωδία Αγ. Μαρίνας: Αφιέρωµα στον Χρήστο Νικολόπουλο

Η Χορωδία Αγίας Μαρίνας «Μουσικά Γράµµατα» υπό τη διεύθυνση της Ελισσάβετ Γιανναράκη, παρουσιάζει τη µουσική παράσταση «Υπάρχω» την Κυριακή 19 Απριλίου, στις 20:00 µ.µ. στο Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» στα Χανιά.

Το πρόγραµµα περιλαµβάνει ένα αφιέρωµα στον συνθέτη Χρήστο Νικολόπουλο και άλλα έργα µεγάλων Ελλήνων συνθετών. Την καλλιτεχνική επιµέλεια του προγράµµατος έχει η Ελισσάβετ Γιανναράκη, ενώ συµµετέχει και ο ερµηνευτής Κώστας Φιωτάκης.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.