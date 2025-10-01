Χωρίς παιδοψυχίατρο, δηµόσιο και ιδιωτικό…

Τη δύσκολη κατάσταση του συστήµατος υγείας στα Χανιά περιέγραψε στο χθεσινό ∆.Σ. ο γιατρός και δηµοτικός σύµβουλος ∆ηµήτρης Μακρέας (φωτ). Ενηµέρωσε πως σε πρόσφατη εφηµερία του ήλθε περιστατικό που έχρηζε την ανάγκη αντιµετώπισής του από παιδοψυχίατρο που όµως δεν υπήρχε, έτσι διακοµίστηκε στο Ηράκλειο.

Τόνισε επίσης πως υπάρχει σοβαρή δυσκολία και για τους ιδιώτες παιδοψυχιάτρους που δεν µπορούν να ανταποκριθούν στον όγκο της δουλειάς που έχει αυξηθεί και στα συµβάντα που τους παραπέµπει η εισαγγελία!