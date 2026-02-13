Χωρίς νερό το Κακοδίκι

Χωρίς πόσιµο νερό ήταν µέχρι χθες το Κακοδίκι καθώς παρουσίασε πρόβληµα η γεώτρηση στα Πλεµενιανά στην οποία γίνονται εργασίες συντήρησης.

Την άµεση επίλυση του προβλήµατος ζήτησε µε επιστολή του προς τον ∆ήµο Καντάνου- Σέλινου ο κάτοικος του Κακοδικίου, Κωστής Πετράκης, στον οποίο ο ∆ήµος µετέφερε χθες νερό µε βυτίο.

Ο κ. Πετράκης ενηµέρωσε τον ∆ήµο µέσω της επιστολής την οποία κοινοποίησε στα ΜΜΕ, ότι «στην οικία µου και στην ευρύτερη γύρω περιοχή στο Κακοδίκι Καντάνου-Σελίνου όπου διαµένω µόνιµα εδώ και πολλά χρόνια, δεν υπάρχει σταγόνα πόσιµου νερό από το δίκτυο ύδρευσης υπεύθυνος για το οποίο είναι αποκλειστικά ο ∆ήµος Καντάνου – Σέλινου».

Ο κ. Πετράκης, δεδοµένου ότι αντιµετωπίζει «κάποια προβλήµατα Υγείας όπως και αρκετοί άλλοι συµπολίτες µου», ζήτησε «την άµεση επίλυση του πολύ σοβαρού αυτού προβλήµατος που την ευθύνη επίλυσης του έχει αποκλειστικά ο δήµος Καντάνου -Σέλινου µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του» και «την άµεση αποκατάσταση της ύδρευσης στην οικία µου και στην ευρύτερη γύρω περιοχή».

Ο ∆ΗΜΟΣ

Οπως εξήγησε ο δήµαρχος Καντάνου – Σελίνου, Αντώνης Περράκης, ερωτηθείς από τα «Χανιώτικα νέα», «εχει πρόβληµα η περιοχή Κακοδικίου και Πλεµενιανών. Το συγκεκριµένο σπίτι υδρεύεται από τα Πλεµενιανά, γεώτρηση η οποία ανοίχτηκε εκ νέου το καλοκαίρι αλλά όπως και η παλαιότερη, κατά καιρούς βγάζει κόκκινο νερό, δηλαδή νερό µε χώµα».

Ο κ. Περράκης πρόσθεσε ότι «στο πλαίσιο αντιµετώπισης του προβλήµατος της νέας γεώτρησης γίνονται εργασίες συντήρησης εδώ και τρεις µέρες. Χρειάστηκε να κλείσει η γεώτρηση και να µπει χαλίκι, είναι µια διαδικασία χαλίκωσης για να µην τραβάει χώµα».

Ο ίδιος συµπλήρωσε ότι έχει ενηµερωθεί η ευρύτερη περιοχή από τους τοπικούς συµβούλους και εξέφρασε την αισιοδοξία ότι «αν όλα πάνε καλά» οι κάτοικοι θα έχουν νερό ξανά από σήµερα.