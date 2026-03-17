Τοπικά

Χανιά: Δείτε που θα γίνουν διακοπές νερού – Εργασίες στη δεξαμενή Αγ. Ιωάννη

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Χωρίς νερό θα είναι την Τετάρτη περιοχές του Ακρωτηρίου και κατά τη διάρκεια της νύχτας της Πέμπτης έως το πρωί της Παρασκευής οι περισσότερες περιοχές της πόλης των Χανίων, λόγω εργασιών στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η αναβάθμιση της δεξαμενής του Αγ. Ιωάννη.

Ειδικότερα, η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων ανακοίνωσε ότι:

•Την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026 και από ώρα 07:00 έως 15:00 θα πραγματοποιηθεί διακοπή νερού στην περιοχή του Αργουλιδέ, των Καθιανών και σε τμήμα του Πυθαρίου της Δημοτικής Ενότητας Ακρωτηρίου.

Η διακοπή της υδροδότησης πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός δεξαμενών ύδρευσης Ακρωτηρίου, Νέας Κυδωνίας και Σούδας».

Από την Πέμπτη 19 Μαρτίου από ώρα 23:00 έως και την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026 και ώρα 06:00 θα πραγματοποιηθεί διακοπή υδροδότησης σε πολλαπλές περιοχές εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου στο πλαίσιο αναβάθμισης της δεξαμενής του Άη Γιάννη.
Οι περιοχές που θα επηρεαστούν είναι: Νέα Χώρα, κέντρο, παλιά πόλη, Κουμ Καπί, Χαλέπα, Μπόλαρη, Δικαστήρια, Παχιανά, Άγιος Λουκάς, Κουμπές,, Πρεβαντόριο, Καλυκάς, Λιβάδια, ΜΑΙΧ, Σούδα, Βαμβακόπουλο και νέες φυλακές της Αγυιάς.

•Την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026 στις περιοχές Χαλέπα και Μπόλαρη, μετά την αποκατάσταση της υδροδότησης, η πίεση στα δίκτυα θα είναι χαμηλή έως τις 10:00.

Σημειώνεται ότι η διακοπή είναι πιθανό να περιορισθεί χρονικά, σε περίπτωση που οι εργασίες ολοκληρωθούν νωρίτερα, επομένως όλο αυτό το διάστημα τα δίκτυα ύδρευσης θα θεωρούνται υπό πίεση.

Με την ανακοίνωσή της η ΔΕΥΑΧ, ζητά την κατανόηση των πολιτών των επηρεαζόμενων περιοχών.

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

