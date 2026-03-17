Χανιά: Δείτε που θα γίνουν διακοπές νερού – Εργασίες στη δεξαμενή Αγ. Ιωάννη

Χωρίς νερό θα είναι την Τετάρτη περιοχές του Ακρωτηρίου και κατά τη διάρκεια της νύχτας της Πέμπτης έως το πρωί της Παρασκευής οι περισσότερες περιοχές της πόλης των Χανίων, λόγω εργασιών στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η αναβάθμιση της δεξαμενής του Αγ. Ιωάννη.

Ειδικότερα, η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων ανακοίνωσε ότι:

•Την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026 και από ώρα 07:00 έως 15:00 θα πραγματοποιηθεί διακοπή νερού στην περιοχή του Αργουλιδέ, των Καθιανών και σε τμήμα του Πυθαρίου της Δημοτικής Ενότητας Ακρωτηρίου.

Η διακοπή της υδροδότησης πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός δεξαμενών ύδρευσης Ακρωτηρίου, Νέας Κυδωνίας και Σούδας».

•Από την Πέμπτη 19 Μαρτίου από ώρα 23:00 έως και την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026 και ώρα 06:00 θα πραγματοποιηθεί διακοπή υδροδότησης σε πολλαπλές περιοχές εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου στο πλαίσιο αναβάθμισης της δεξαμενής του Άη Γιάννη.

Οι περιοχές που θα επηρεαστούν είναι: Νέα Χώρα, κέντρο, παλιά πόλη, Κουμ Καπί, Χαλέπα, Μπόλαρη, Δικαστήρια, Παχιανά, Άγιος Λουκάς, Κουμπές,, Πρεβαντόριο, Καλυκάς, Λιβάδια, ΜΑΙΧ, Σούδα, Βαμβακόπουλο και νέες φυλακές της Αγυιάς.

•Την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026 στις περιοχές Χαλέπα και Μπόλαρη, μετά την αποκατάσταση της υδροδότησης, η πίεση στα δίκτυα θα είναι χαμηλή έως τις 10:00.

Σημειώνεται ότι η διακοπή είναι πιθανό να περιορισθεί χρονικά, σε περίπτωση που οι εργασίες ολοκληρωθούν νωρίτερα, επομένως όλο αυτό το διάστημα τα δίκτυα ύδρευσης θα θεωρούνται υπό πίεση.

Με την ανακοίνωσή της η ΔΕΥΑΧ, ζητά την κατανόηση των πολιτών των επηρεαζόμενων περιοχών.