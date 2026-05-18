Χωρίς γυρισµό η κατάργηση κανόνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Στο όνοµα της απλοποίησης των κανόνων για την καταπολέµηση της γραφειοκρατίας, η Κοµισιόν οδηγεί αργά αλλά σταθερά στην κατάργηση των κοινών πολιτικών . Η δραστηριοποίηση αυτή ακολούθησε την «εκ των πραγµάτων» κατάργηση των θεµελιωδών κανόνων πάνω τις οποίες στηρίχθηκε η ΕΕ. Η κατάργηση δεν αφορά το σύνολο των πολιτικών, διότι θα γινόταν λόγος για ξήλωµα της ίδιας της ΕΕ. Η µεθοδολογία δεν είναι δύσκολο να κατανοηθεί: πρόκειται για συνειδητή αλλοίωση των νόµων και των κανονισµών, η οποία καθιερώνει νέες προτεραιότητες και αλλαγή των πολιτικών που µεγαλοποίησαν την ΕΕ. Έτσι, πλέον γίνεται λόγος για ανταγωνιστικότητα και παραγωγικότητα, εκεί που είχε καθιερωθεί η ανάπτυξη µε σοβαρές κοινωνικές αξίες για τους εργαζόµενους τους αγρότες και τις λιγότερο αναπτυγµένες περιοχές της ΕΕ. Η νέα διαδικασία ονοµάζεται απορρύθµιση. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων επικροτούν! Κρίµα για την Ευρωπαϊκή Ένωση!

Η απορρύθµιση επιδιώκει να τροποποιήσει το καθεστώς των κοινών πολιτικών. Η αιτιολογία είναι να υπάρξει «λιγότερη γραφειοκρατία». Στην πολιτική πράξη σηµαίνει αφαίρεση, χαλάρωση ή αποδυνάµωση κανόνων που ρύθµιζαν µια αγορά ή µια κοινή πολιτική. Η ΕΕ σήµερα προτιµά να χρησιµοποιεί τον ηπιότερο όρο «απλούστευση»: µείωση διοικητικών βαρών, λιγότερες αναφορές, ταχύτερες διαδικασίες, λιγότερες επικαλύψεις. Όµως το κρίσιµο ερώτηµα είναι αν η απλούστευση περιορίζεται στη γραφειοκρατία ή αν καταλήγει σε µείωση προστασίας για εργαζόµενους, καταναλωτές, περιβάλλον, αγρότες και µικρές επιχειρήσεις.

Απορρύθµιση σηµαίνει ότι το κράτος ή η ΕΕ αποσύρει µέρος των κανόνων µε τους οποίους παρενέβαινε στην οικονοµία. Αυτό µπορεί να γίνει µε τρεις τρόπους:

• µε κατάργηση κανόνων.

• µε χαλάρωση υποχρεώσεων, π.χ. λιγότερες υποχρεώσεις αναφοράς για επιχειρήσεις.

• µε µεταφορά ευθύνης στην αγορά, δηλαδή λιγότερος δηµόσιος έλεγχος και περισσότερη εµπιστοσύνη στην αυτορρύθµιση επιχειρήσεων ή κλάδων.

Επισήµως επιδιώκεται η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονοµίας. Η ΕΕ θεωρεί ότι έχει χάσει έδαφος έναντι των ΗΠΑ και της Κίνας, ιδίως στην τεχνολογία, την καινοτοµία, την ενέργεια, την άµυνα, τις κεφαλαιαγορές και τη βιοµηχανική παραγωγή. Γι’ αυτό η Επιτροπή και το Συµβούλιο µιλούν για ανάγκη «απλούστευσης», ταχύτερων αδειοδοτήσεων, λιγότερων υποχρεώσεων αναφοράς και ενοποίησης κανόνων.

Ο δηλωµένος στόχος είναι να µειωθούν τα διοικητικά βάρη και µόνο µέχρι το 2029 αναµένεται να εξοικονοµηθούν περίπου 40 δις €! Στην ουσία πρόκειται για αποδόµηση του ευρωπαϊκού ρυθµιστικού µοντέλου, δηλαδή του µοντέλου που συνδύαζε αγορά, κανόνες, κοινωνική προστασία, ασφάλεια προϊόντων και περιβαλλοντικά πρότυπα.

Οι βασικοί λόγοι που προβάλλονται είναι οι εξής:

Η Ευρώπη έχει υψηλό κόστος συµµόρφωσης µε έντονο παγκόσµιο ανταγωνισµό, όπως άλλωστε υποστήριξε και η έκθεση Ντράγκι πριν 2 χρόνια! Παράλληλα θεωρούν ορισµένοι στις Βρυξέλλες ότι υπάρχει κατακερµατισµός της ενιαίας αγοράς, που επιβάλλει την επιτάχυνση των επενδύσεων κυρίως στην άµυνα, την τεχνολογία και την ενεργειακή ασφάλεια.

Οι θιασώτες της απορρύθµισης ξεχνούν ότι οι επονοµαζόµενες «τέσσερις ελευθερίες» —αγαθά, υπηρεσίες, κεφάλαια, πρόσωπα— χρειάζονται κοινά πρότυπα, αµοιβαία αναγνώριση, κανόνες ασφάλειας, ανταγωνισµού, καταναλωτικής προστασίας και εποπτείας. Μόνον έτσι οι πολίτες µπορούν να ζουν, να εργάζονται, να σπουδάζουν και να αγοράζουν σε όλη την ΕΕ. Με τον τρόπο αυτόν η ΕΕ είχε αποκτήσει:

Ασφάλεια προϊόντων: ο καταναλωτής ξέρει ότι ένα προϊόν που κυκλοφορεί στην ευρωπαϊκή αγορά υπόκειται σε ελάχιστα κοινά πρότυπα.

Προστασία καταναλωτή: κοινά δικαιώµατα, εγγυήσεις, δυνατότητα επιστροφών, ηλεκτρονικές αγορές µε ενιαίο πλαίσιο.

Περιβαλλοντικά πρότυπα: κοινές υποχρεώσεις για ρύπανση, εκποµπές, χηµικές ουσίες, γεωργική παραγωγή, νερό, απόβλητα.

Κοινή Αγροτική Πολιτική: σταθερότητα εισοδήµατος για αγρότες, ασφάλεια εφοδιασµού, κοινές ενισχύσεις, αγροτική ανάπτυξη.

Περιφερειακή ανάπτυξη και συνοχή για τις λιγότερο ευνοηµένες περιοχές.

Ανταγωνισµό µε κανόνες: περιορισµό κρατικών ενισχύσεων που νοθεύουν την αγορά, έλεγχο µονοπωλίων, κοινό πλαίσιο για επιχειρήσεις.

Αυτά όλα έγιναν µε ρυθµίσεις, όχι µε απορρυθµίσεις.

Τα παραδείγµατα της απλούστευσης µπορούν να µετατραπούν σε πραγµατική απορρύθµιση.

Όµως, άλλο πράγµα η απλούστευση κανόνων και άλλο πράγµα η κατάργηση προστασίας.

Αν η ΕΕ απλουστεύει έντυπα, προθεσµίες, αλληλεπικαλυπτόµενες αναφορές και περιττές διαδικασίες, αυτό µπορεί να είναι θετικό. Αν όµως µειώνει ουσιαστικές υποχρεώσεις για το περιβάλλον, την ασφάλεια τροφίµων, την προστασία εργαζοµένων, την εποπτεία τραπεζών, τα προσωπικά δεδοµένα ή τη διαφάνεια µεγάλων επιχειρήσεων, τότε ο πολίτης πρέπει να δει την πολιτική αυτή µε µεγάλη επιφύλαξη.

Το ερώτηµα που τίθεται είναι απλό: ποιος απαλλάσσεται από βάρος και ποιος αναλαµβάνει τον κίνδυνο; Αν απαλλάσσεται η επιχείρηση και ο κίνδυνος µεταφέρεται στον καταναλωτή, στον εργαζόµενο, στον αγρότη, στο περιβάλλον ή στον φορολογούµενο, τότε δεν πρόκειται για υγιή απλούστευση αλλά για απορρύθµιση.

Η καλή απλούστευση µπορεί να επιφέρει πλούτο. Η κακή απορρύθµιση συσσωρεύει φτώχεια.

Μπορεί να την κάνει πλουσιότερη αν µειώσει άχρηστα διοικητικά βάρη, διευκολύνει τις ΜΜΕ, επιταχύνει επενδύσεις, ενισχύσει την παραγωγή, µειώσει το κόστος ενέργειας και κάνει την ενιαία αγορά πραγµατικά ενιαία.

Μπορεί όµως να την κάνει φτωχότερη αν οδηγήσει σε χαµηλότερα πρότυπα, κοινωνική ανασφάλεια, περιβαλλοντικό κόστος, αθέµιτο ανταγωνισµό, µεγαλύτερη ισχύ των µεγάλων επιχειρήσεων έναντι των µικρών, και απώλεια εµπιστοσύνης των πολιτών στο ευρωπαϊκό οικοδόµηµα.

Το ιστορικό πλεονέκτηµα της ΕΕ ήταν ότι προσπάθησε να συνδυάσει οικονοµική ισχύ, κανόνες, κοινωνική συνοχή και προστασία του πολίτη. Αν η απλούστευση υπηρετήσει αυτόν τον συνδυασµό, µπορεί να είναι χρήσιµη. Αν όµως η ΕΕ µιµηθεί άκριτα µοντέλα χαµηλότερης προστασίας για να ανταγωνιστεί ΗΠΑ ή Κίνα, τότε κινδυνεύει να χάσει αυτό που την έκανε διαφορετική: την ιδέα ότι η αγορά πρέπει να υπηρετεί την κοινωνία και όχι το αντίστροφο.

Συµπέρασµα: η απορρύθµιση δεν είναι από µόνη της πρόοδος. Πρόοδος είναι η έξυπνη ρύθµιση: λιγότερη γραφειοκρατία, αλλά όχι λιγότερη προστασία.

Εµείς διαπιστώνουµε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν χάσει την αίσθηση της αλληλεγγύης και της φιλοδοξίας τους. Σήµερα, τα πάντα πλαισιώνονται από την άποψη της ανταγωνιστικότητας και της απορρύθµισης — καταργώντας τους ίδιους τους κανόνες που έχουν κάνει την Ευρωπαϊκή Ένωση σεβαστή ρυθµιστική δύναµη στον κόσµο.

1. https://commission.europa.eu/law/law-making-process/better-regulation/simplification-implementation-enforcement/simplification_en

2. https://commission.europa.eu/topics/competitiveness/draghi-report_en

3. https://commission.europa.eu/topics/competitiveness/simplification_en

4. https://www.consilium.europa.eu/media/ny3j24sm/much-more-than-a-market-report-by-enrico-letta.pdf

5. https://commission.europa.eu/topics/single-market_en

6. https://www.reuters.com/sustainability/climate-energy/eu-parliament-votes-freeze-sustainability-rules-2025-04-03/

7. https://www.socialeurope.eu/deregulation-will-make-europe-poorer-not-stronger