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Τετάρτη, 1 Ιουλίου, 2026
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Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Λητή

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Χωρίς ενεργό μέτωπο παραμένει η φωτιά που ξέσπασε αργά χθες το μεσημέρι στην περιοχή Δερβένι, κοντά στη Λητή Θεσσαλονίκης, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας το έργο της κατάσβεσης.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στο σημείο παραμένουν 105 πυροσβέστες με 32 πυροσβεστικά οχήματα και 3 ομάδες δοσοκομάντος, οι οποίοι συνεχίζουν τις επιχειρήσεις, ενώ πριν από τη δύση του ηλίου στις προσπάθειες συμμετείχαν επίσης 10 πυροσβεστικά αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, επεκτάθηκε γρήγορα σε δασική έκταση, φτάνοντας κοντά στα πρώτα σπίτια του οικισμού της Λητής, στον δήμο Ωραιοκάστρου. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός της πυρκαγιάς είναι βαρύς. Κατά τις εργασίες αποκάθαρσης που συνεχίστηκαν μετά την κατάσβεση, πυροσβέστες εντόπισαν το βράδυ τη σορό ενός ατόμου, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, στο εσωτερικό κατοικίας που βρίσκεται σε δασική έκταση κοντά στη Λητή. Παραμένει άγνωστο προς το παρόν εάν πρόκειται για το 12χρονο παιδί, το οποίο αγνοείται στην περιοχή.

Στην Ε’ Χειρουργική του Ιπποκρατείου, σε καλή κατάσταση, η εγκαυματίας από τη Λητή

Στην Ε’ Χειρουργική Κλινική του Ιπποκρατείου νοσηλεύεται η γυναίκα που υπέστη εγκαύματα από την πυρκαγιά που ξέσπασε χτες στην περιοχή της Λητής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της κρίνεται καλή.

 

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