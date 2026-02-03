Χωρίς εκπλήξεις τα παιδικά πρωταθλήματα της ΕΠΣΧ

Χωρίς εκπλήξεις συνεχίστηκαν τα παιδικά πρωταθλήματα της ΕΠΣΧ.

Τα αποτελέσματα με σκόρερ:

Πρωτάθλημα Κ16 “Ιορδ. Ακασιάδης”

19η αγωνιστική

• Πλατανιάς – Φοίνικας 3-0

Γκολ: Νάκσι, Χαραλαμπίδης, αυτογκόλ

• Ιδομενέας – Κρ. Αστέρας 1-5

Γκολ: Μπουγκάς – Ζίκα 2, Γεωργιλάκης, Τσινάρης, Μαραμπουτάκης

• Χανιά Σίτυ – Γρανίτης 0-1

Γκολ: Ζαχαρίου Αγγ.

• Πανακρωτηριακός – Ιωνία 2000 0-4

Γκολ: Οικονομάκης 2, Χαραλαμπάκης, Περάκης

• Ηρακλής – Νέοι Μινωταύρου 0-11

Γκολ: Σπυριδάκης 3, Πατεράκης 2, Κουντουρόγιαννης 2, Σφακιανάκης, Μπομπολάκης, Παπανικολάου, Αλεξανδρίδης

• Άρης Σούδας – Ροδωπού 10-1

Γκολ: Μεγαλογένης 3, Φώτης 2, Κυριακίδης 2, Χριστουλάκης, Φαραζής, Κατσαρός – Αλεξανδράκης

• Ακ.Ν. Κυδωνίας – ΑΠ Σούδας 8-0

Γκολ: Ζμάλι 2, Μπαμπάκος 2, Αρώνης, Γιακουμινάκης, Λουκάκης, Φραγκιεδάκης

• Κισσαμικός – Απόλλων 0-3

Γκολ: Τσαλατσάνης, Βρανάς, Σταθόπουλος

Βαθμολογία (19 αγώνες):

Πλατανιάς 90-10 54

Ιωνία 2000 120-13 52

Νέοι Μινωταύρου 92-9 52

Ακ.Ν. Κυδωνίας 76-18 40

Πανακρωτηριακός 58-28 36

Απόλλων 69-32 35

Αρης Σούδας 73-31 35

Κρ. Αστέρας 50-76 28

Γρανίτης 31-28 27

Χανιά Σίτυ 31-28 27

Ηρακλής Ν. 37-82 19

Κισσαμικός 28-66 14

Ιδομενέας 26-77 13

ΑΠ Σούδας 21-100 6

Φοίνικας 5-85 4

Ροδωπού 9-133 1

Πρωτάθλημα Κ14 “Παναγ. Καρατζής”

2η αγωνιστική (β’ φάση)

Ομιλος Τίτλου

• Τιτάν Κ. – Ακ. Ν.Κυδωνίας 1-2

Γκολ: Πατσουράκης Ιωσ. – Βαϊγκούσης 2

• Δόξα Π. – Απόλλων 1-2

Γκολ: Πάπα Αρ. – Καλιοντζάκης 2

• Πανακρωτηριακός – Πλατανιάς 3-2

Γκολ: Αρχολέων, Καμαριανάκης, Πριναράκης Ηλ. – Κομπιτσάκης, Χασανάι

• Μινώταυρος – ΑΠ Σούδας 2-3

Γκολ: Χαραλαμπάκης, Κόλα – Παγωνίδης 2, Βρεττός

• Καλτσέτο – Ακ.Ν.Κυδωνίας Β 4-0

Γκολ: Λειβαδιτάκης 2, Μπουρολιάς, Κολιακουδάκης

Βαθμολογία (2 αγώνες): Καλτσέτο (12-1) 6, Πανακρωτηριακός (9-3) 6, Απόλλων (6-1) 6, Ακ.Ν. Κυδωνίας (5-3) 6, Πλατανιάς (7-3) 3, ΑΠ Σούδας (4-10) 3, Μινώταυρος (4-6) 0, Τιτάν (2-8) 0, Δόξα (1-7) 0, Ακ.Ν. Κυδωνίας Β’ (0-8) 0.

Ομιλος Κατάταξης

• Καλτσέτο Β – Ηρακλής Ν. 4-0

Γκολ: Γκεκάι 2, Τσικουδάκης, Φραγκιαδάκης.

• Γρανίτης – Κισσαμικός 1-7

Γκολ: Καρατζάκης Θ. – Τσεκούρας Μιχ. 3, Μόνα Κλ. 2, Φαντάκης Ν., Καστρινάκης Μ.

• Ασπίδα – ΑΠ Σούδας Β 7-0

Γκολ: Μπελίτσος 2, Γιακουμάκης, Παναγιώτας, Ντέλας, Κλεινάκης, Πανουργιάς

• Περιβόλια – Φοίνικας 1-3

Γκολ: Καραμιχάλης – Καρβούνης 2, Κίτση

Ρεπό: Μινώταυρος Β

Βαθμολογία (2 αγώνες): Ασπίδα (13-0) 6, Κισσαμικός (9-2) 6, Καλτσέτο Β (6-0) 6, Ηρακλής Ν. (5-5) 3, Φοίνικας (3-3) 3, Περιβόλια (2-5) 0, Γρανίτης* (1-7) 0, Μινώταυρος Β* (0-6) 0, ΑΠ Σούδας Β (1-12) 0.