Χωρίς εκπλήξεις τα παιδικά πρωταθλήματα της ΕΠΣΧ

Χωρίς εκπλήξεις συνεχίστηκαν τα παιδικά πρωταθλήματα της ΕΠΣΧ.
Τα αποτελέσματα με σκόρερ:
Πρωτάθλημα Κ16 “Ιορδ. Ακασιάδης”
19η αγωνιστική
• Πλατανιάς – Φοίνικας 3-0
Γκολ: Νάκσι, Χαραλαμπίδης, αυτογκόλ
• Ιδομενέας – Κρ. Αστέρας 1-5
Γκολ: Μπουγκάς – Ζίκα 2, Γεωργιλάκης, Τσινάρης, Μαραμπουτάκης
• Χανιά Σίτυ – Γρανίτης 0-1
Γκολ: Ζαχαρίου Αγγ.
• Πανακρωτηριακός – Ιωνία 2000 0-4
Γκολ: Οικονομάκης 2, Χαραλαμπάκης, Περάκης
• Ηρακλής – Νέοι Μινωταύρου 0-11
Γκολ: Σπυριδάκης 3, Πατεράκης 2, Κουντουρόγιαννης 2, Σφακιανάκης, Μπομπολάκης, Παπανικολάου, Αλεξανδρίδης
• Άρης Σούδας – Ροδωπού 10-1
Γκολ: Μεγαλογένης 3, Φώτης 2, Κυριακίδης 2, Χριστουλάκης, Φαραζής, Κατσαρός – Αλεξανδράκης
• Ακ.Ν. Κυδωνίας – ΑΠ Σούδας 8-0
Γκολ: Ζμάλι 2, Μπαμπάκος 2, Αρώνης, Γιακουμινάκης, Λουκάκης, Φραγκιεδάκης
• Κισσαμικός – Απόλλων 0-3
Γκολ: Τσαλατσάνης, Βρανάς, Σταθόπουλος
Βαθμολογία (19 αγώνες):
Πλατανιάς 90-10 54
Ιωνία 2000 120-13 52
Νέοι Μινωταύρου 92-9 52
Ακ.Ν. Κυδωνίας 76-18 40
Πανακρωτηριακός 58-28 36
Απόλλων 69-32 35
Αρης Σούδας 73-31 35
Κρ. Αστέρας 50-76 28
Γρανίτης 31-28 27
Χανιά Σίτυ 31-28 27
Ηρακλής Ν. 37-82 19
Κισσαμικός 28-66 14
Ιδομενέας 26-77 13
ΑΠ Σούδας 21-100 6
Φοίνικας 5-85 4
Ροδωπού 9-133 1
Πρωτάθλημα Κ14 “Παναγ. Καρατζής”
2η αγωνιστική (β’ φάση)
Ομιλος Τίτλου
• Τιτάν Κ. – Ακ. Ν.Κυδωνίας 1-2
Γκολ: Πατσουράκης Ιωσ. – Βαϊγκούσης 2
• Δόξα Π. – Απόλλων 1-2
Γκολ: Πάπα Αρ. – Καλιοντζάκης 2
• Πανακρωτηριακός – Πλατανιάς 3-2
Γκολ: Αρχολέων, Καμαριανάκης, Πριναράκης Ηλ. – Κομπιτσάκης, Χασανάι
• Μινώταυρος – ΑΠ Σούδας 2-3
Γκολ: Χαραλαμπάκης, Κόλα – Παγωνίδης 2, Βρεττός
• Καλτσέτο – Ακ.Ν.Κυδωνίας Β 4-0
Γκολ: Λειβαδιτάκης 2, Μπουρολιάς, Κολιακουδάκης
Βαθμολογία (2 αγώνες): Καλτσέτο (12-1) 6, Πανακρωτηριακός (9-3) 6, Απόλλων (6-1) 6, Ακ.Ν. Κυδωνίας (5-3) 6, Πλατανιάς (7-3) 3, ΑΠ Σούδας (4-10) 3, Μινώταυρος (4-6) 0, Τιτάν (2-8) 0, Δόξα (1-7) 0, Ακ.Ν. Κυδωνίας Β’ (0-8) 0.
Ομιλος Κατάταξης
• Καλτσέτο Β – Ηρακλής Ν. 4-0
Γκολ: Γκεκάι 2, Τσικουδάκης, Φραγκιαδάκης.
• Γρανίτης – Κισσαμικός 1-7
Γκολ: Καρατζάκης Θ. – Τσεκούρας Μιχ. 3, Μόνα Κλ. 2, Φαντάκης Ν., Καστρινάκης Μ.
• Ασπίδα – ΑΠ Σούδας Β 7-0
Γκολ: Μπελίτσος 2, Γιακουμάκης, Παναγιώτας, Ντέλας, Κλεινάκης, Πανουργιάς
• Περιβόλια – Φοίνικας 1-3
Γκολ: Καραμιχάλης – Καρβούνης 2, Κίτση
Ρεπό: Μινώταυρος Β
Βαθμολογία (2 αγώνες): Ασπίδα (13-0) 6, Κισσαμικός (9-2) 6, Καλτσέτο Β (6-0) 6, Ηρακλής Ν. (5-5) 3, Φοίνικας (3-3) 3, Περιβόλια (2-5) 0, Γρανίτης* (1-7) 0, Μινώταυρος Β* (0-6) 0, ΑΠ Σούδας Β (1-12) 0.