Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου, 2026
Αθλητικά

Χωρίς εκπλήξεις τα παιδικά πρωταθλήματα της ΕΠΣΧ

Γιώργος Δρακάκης
Γιώργος Δρακάκης
Πλατανιάς και Ιωνία 2000 συνέχισαν με νίκες στα Κ16.

Χωρίς εκπλήξεις συνεχίστηκαν τα παιδικά πρωταθλήματα της ΕΠΣΧ.

Τα αποτελέσματα με σκόρερ:
Πρωτάθλημα Κ16 “Ιορδ. Ακασιάδης”
19η αγωνιστική
• Πλατανιάς – Φοίνικας 3-0
Γκολ: Νάκσι, Χαραλαμπίδης, αυτογκόλ
• Ιδομενέας – Κρ. Αστέρας 1-5
Γκολ: Μπουγκάς – Ζίκα 2, Γεωργιλάκης, Τσινάρης, Μαραμπουτάκης
• Χανιά Σίτυ – Γρανίτης 0-1
Γκολ: Ζαχαρίου Αγγ.
• Πανακρωτηριακός – Ιωνία 2000 0-4
Γκολ: Οικονομάκης 2, Χαραλαμπάκης, Περάκης
• Ηρακλής – Νέοι Μινωταύρου 0-11
Γκολ: Σπυριδάκης 3, Πατεράκης 2, Κουντουρόγιαννης 2, Σφακιανάκης, Μπομπολάκης, Παπανικολάου, Αλεξανδρίδης
• Άρης Σούδας – Ροδωπού 10-1
Γκολ: Μεγαλογένης 3, Φώτης 2, Κυριακίδης 2, Χριστουλάκης, Φαραζής, Κατσαρός – Αλεξανδράκης
• Ακ.Ν. Κυδωνίας – ΑΠ Σούδας 8-0
Γκολ: Ζμάλι 2, Μπαμπάκος 2, Αρώνης, Γιακουμινάκης, Λουκάκης, Φραγκιεδάκης
• Κισσαμικός – Απόλλων 0-3
Γκολ: Τσαλατσάνης, Βρανάς, Σταθόπουλος

Βαθμολογία (19 αγώνες):
Πλατανιάς 90-10 54
Ιωνία 2000 120-13 52
Νέοι Μινωταύρου 92-9 52
Ακ.Ν. Κυδωνίας 76-18 40
Πανακρωτηριακός 58-28 36
Απόλλων 69-32 35
Αρης Σούδας 73-31 35
Κρ. Αστέρας 50-76 28
Γρανίτης 31-28 27
Χανιά Σίτυ 31-28 27
Ηρακλής Ν. 37-82 19
Κισσαμικός 28-66 14
Ιδομενέας 26-77 13
ΑΠ Σούδας 21-100 6
Φοίνικας 5-85 4
Ροδωπού 9-133 1

Πρωτάθλημα Κ14 “Παναγ. Καρατζής”
2η αγωνιστική (β’ φάση)
Ομιλος Τίτλου
• Τιτάν Κ. – Ακ. Ν.Κυδωνίας 1-2
Γκολ: Πατσουράκης Ιωσ. – Βαϊγκούσης 2
• Δόξα Π. – Απόλλων 1-2
Γκολ: Πάπα Αρ. – Καλιοντζάκης 2
• Πανακρωτηριακός – Πλατανιάς 3-2
Γκολ: Αρχολέων, Καμαριανάκης, Πριναράκης Ηλ. – Κομπιτσάκης, Χασανάι
• Μινώταυρος – ΑΠ Σούδας 2-3
Γκολ: Χαραλαμπάκης, Κόλα – Παγωνίδης 2, Βρεττός
• Καλτσέτο – Ακ.Ν.Κυδωνίας Β 4-0
Γκολ: Λειβαδιτάκης 2, Μπουρολιάς, Κολιακουδάκης
Βαθμολογία (2 αγώνες): Καλτσέτο (12-1) 6, Πανακρωτηριακός (9-3) 6, Απόλλων (6-1) 6, Ακ.Ν. Κυδωνίας (5-3) 6, Πλατανιάς (7-3) 3, ΑΠ Σούδας (4-10) 3, Μινώταυρος (4-6) 0, Τιτάν (2-8) 0, Δόξα (1-7) 0, Ακ.Ν. Κυδωνίας Β’ (0-8) 0.
Ομιλος Κατάταξης
• Καλτσέτο Β – Ηρακλής Ν. 4-0
Γκολ: Γκεκάι 2, Τσικουδάκης, Φραγκιαδάκης.
• Γρανίτης – Κισσαμικός 1-7
Γκολ: Καρατζάκης Θ. – Τσεκούρας Μιχ. 3, Μόνα Κλ. 2, Φαντάκης Ν., Καστρινάκης Μ.
• Ασπίδα – ΑΠ Σούδας Β 7-0
Γκολ: Μπελίτσος 2, Γιακουμάκης, Παναγιώτας, Ντέλας, Κλεινάκης, Πανουργιάς
• Περιβόλια – Φοίνικας 1-3
Γκολ: Καραμιχάλης – Καρβούνης 2, Κίτση
Ρεπό: Μινώταυρος Β

Βαθμολογία (2 αγώνες): Ασπίδα (13-0) 6, Κισσαμικός (9-2) 6, Καλτσέτο Β (6-0) 6, Ηρακλής Ν. (5-5) 3, Φοίνικας (3-3) 3, Περιβόλια (2-5) 0, Γρανίτης* (1-7) 0, Μινώταυρος Β* (0-6) 0, ΑΠ Σούδας Β (1-12) 0.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

