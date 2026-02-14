menu
Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου, 2026
Χωρίς µείωση τα τέλη του ∆ήµου Χανίων για καθαριότητα και ηλεκτροφωτισμό

Γιώργος Κώνστας
0

Στα ίδια επίπεδα µε το 2025 ορίζονται τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού του ∆ήµου Χανίων για το 2026. Το θέµα θα συζητηθεί στη ∆ηµοτική Επιτροπή της ∆ευτέρας 16 Φεβρουαρίου, πριν προχωρήσει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την τελική έγκριση.

Συνολικά για το 2026 η εκτίµηση του ∆ήµου Χανίων είναι πως θα εισπράξει για τις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού το ποσό των  25.541.626 ευρώ.

Με βάση την εισήγηση προβλέπεται η µείωση των τελών για το Νοσοκοµείο Χανίων  καθώς έχουν τοποθετηθεί καφέ κάδοι που µειώνουν τον όγκο και το βάρος  των απορριµµάτων, το Νοσοκοµείο θα προχωρήσει επίσης στην προµήθεια συµπιεστή (πρέσας) για να µειώσει τον όγκο των απορριµµάτων του και άλλες ανάλογες δράσεις για την ορθολογικότερη διαχείριση των αποβλήτων.

Επίσης η υπηρεσία “πόρτα – πόρτα” που παρέχεται σε περιοχές της ∆ηµοτικής Ενότητας Χανιών (Παλιά Πόλη, Ενετικό Λιµάνι, Ν. Χώρα) είναι οι ακριβότερες µε 7 ευρώ το τετραγωνικό για επαγγελµατικούς χώρους παροχής υπηρεσιών, καταστήµατα, ακίνητα βραχυχρόνιας µίσθωσης και 12 ευρώ το τετραγωνικό για ταβέρνες, καφέ (καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος).

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σε ό,τι αφορά το Τεχνικό πρόγραµµα για το 2026 ανέρχεται στα 56.628.723 ευρώ.

• ΝΕΑ ΈΡΓΑ: Ως νέα έργα υπολογίζονται οι παρεµβάσεις για την αναβάθµιση γηπέδων και γυµναστηρίων, η διαµόρφωση των ανατολικών τειχών της Παλιάς Πόλης, η αποκατάσταση του προµαχώνα του Αγ. ∆ηµητρίου, η ανάπλαση του Κουµ Καπί, η διαµόρφωση της οδού Τζανακάκη, η συντήρηση των σχολικών µονάδων , η αποκατάσταση των Νεωρίων, η κατασκευή του καταφυγίου αδέσποτων ζώων κα.

• ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ: Στα συνεχιζόµενα έργα αναγράφεται η ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων στη ∆.Ε. Ελ. Βενιζέλου, η διαµόρφωση διαδροµής ποδηλατόδροµου Χατζ. Γιάνναρη, Σκαλίδη, Πειραιώς, η συντήρηση  σχολικών µονάδων, η ανάπλαση της περιοχής των Ταµπακαριών, η ανακατασκευή των πεζοδροµίων , το έργο ανάπλασης των 30 οικοδοµικών τετραγώνων, η κατεδάφιση του κτηρίου του πρώην ΙΚΑ κα.

 

