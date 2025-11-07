Χωριά του τόπου μας: Σίσες Μυλοποτάµου (φωτ.)

» Ιστορία και παράδοση στα ηµιορεινά του Ρεθύµνου

Οδεύοντας προς την ολοκλήρωση του φετινού διαγωνισµού γαστρονοµίας και πολιτισµού της διαδικτυακής εκποµπής “Γεύσεις Κρήτης” των “Χανιώτικων νέων”, συνεχίζουµε το ταξίδι µας σε χωριά και περιοχές του νησιού. Αυτή τη φορά επισκεφθήκαµε το πανέµορφο ηµιορεινό χωριό Σίσες του ∆ήµου Μυλοποτάµου, έναν τόπο µε πλούσια ιστορία και παράδοση.

Στο χωριό, µας υποδέχτηκαν µε θερµή φιλοξενία µέλη του δραστήριου Πολιτιστικού Συλλόγου στην παραδοσιακή κρητική ταβέρνα “Σισαίο” του ∆αµιανού Ρασούλη. Για την ιστορία και τις ρίζες του τόπου, µας µίλησε ο ηλικιωµένος πατέρας του, Νίκος Ρασούλης, παλιός πρόεδρος της Κοινότητας, µαζί µε τον συγγενή του, επίσης Νίκο Ρασούλη, µάγειρα του Συλλόγου, ο οποίος ανέλαβε να µας ξεναγήσει στο χωριό και την ευρύτερη περιοχή.

Για το χωριό µας µιλά ο Νίκος Ρασούλης, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος της κοινότητας την πρώτη τετραετία της Μεταπολίτευσης: «Οι Σίσες απέχουν 44 χιλιόµετρα από το Ρέθυµνο και 33 από το Ηράκλειο στα όρια των δύο νοµών. Το χωριό µας αποτελείται από δύο γειτονιές, την Πάνω και την Κάτω Ρούγα, και είναι κτισµένο σε υψόµετρο 100 µε 120 µέτρων, κοντά στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης. Η περιοχή µας εκτείνεται ως τη θάλασσα, όπου βρίσκεται ο παραθεριστικός οικισµός Αλµυρίδα, µε το µικρό του λιµανάκι. Ανατολικότερα βρίσκεται ο κόλπος µε την αµµώδη παραλία της Αλυκής, τόπος µε µεγάλη ιστορική σηµασία και προσφορά στο χωριό, ήταν το λιµάνι µας. Εκεί λειτουργούσε εµπορικό κέντρο, όπου γινόταν η φόρτωση και εκφόρτωση εµπορευµάτων µε καΐκια, καθώς δεν υπήρχε ακόµη δρόµος προς το χωριό. Στην περιοχή υπήρχαν αποθήκες συγχωριανών µας, ανάµεσά τους και του καραβοκύρη καπετάν Σήφη Ρασούλη, µοναδική οικογένεια που έµενε µόνιµα εκεί. Σε µία από τις αποθήκες λειτουργούσε και Τελωνείο χαρουπιών, σχεδόν ως την Κατοχή. Οι αποθήκες συνέχισαν να λειτουργούν εµπορικά µέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1960, όταν επιτέλους κατασκευάστηκε ο αµαξιτός δρόµος που συνέδεσε το χωριό. Ως τότε, οι µεταφορές γίνονταν αποκλειστικά µε µουλάρια».

ΟΙ ΣΙΣΕΣ ΤΟΥ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ

Κατά την περιήγηση ο ξεναγός µας Νίκος Ρασούλης µάς πληροφόρησε ότι η ονοµασία Σίσες έχει Μινωική προέλευση και διατηρήθηκε αµετάβλητη µέσα στους αιώνες.

«Οι Σίσες είναι ένα ιδιαίτερα παραγωγικό χωριό», τονίζει. «Στην ευλογηµένη γη του ευδοκιµούν πλήθος καλλιεργειών, κυρίως όµως, εσπεριδοειδή, µε κυρίαρχες τις πορτοκαλιές, καθώς και κηπευτικά. Παράγει άφθονο ελαιόλαδο εξαιρετικής ποιότητας και οι κάτοικοι ασχολούνται µε τη µελισσοκοµία, την κτηνοτροφία ενώ ορισµένοι και µε την αλιεία. Το χωριό αριθµεί πάνω από 500 µόνιµους κατοίκους, λειτουργεί δηµοτικό σχολείο µε 40 µαθητές και νηπιαγωγείο µε 15 παιδάκια. Οι οικογένειες µε το επώνυµο Ρασούλη είναι πολλές. Από εδώ µάλιστα, κατάγεται και ο αείµνηστος στιχουργός, συγγραφέας και ερµηνευτής Μανώλης Ρασούλης, του οποίου η προτοµή κοσµεί την είσοδο του χωριού».

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος του χωριού έχει την δική του ιστορία για την οποία ο νέος πρόεδρος Μανώλης Ζερβός υπογράµµισε τα εξής: «Επειδή ο σύλλογός µας είναι ταυτόχρονα και αθλητικός η ονοµασία του είναι Πολιτιστικός και Αθλητικός Σύλλογος “Το Αστάλι”.

Πρόκειται για έναν παλιό και πάντα δηµιουργικό σύλλογο έχοντας ιδρυθεί το 1983. Στο νέο διοικητικό συµβούλιο είµαστε νέοι άνθρωποι έχοντας κοντά µας τους παλαιότερους και συνεχίζουµε τις πολυποίκιλες πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις.

Πρόσφατα κλείσαµε τις Καλοκαιρινές µας εκδηλώσεις µε τη γιορτή του αλαδάνου µ’ ένα θαυµάσιο Σισανό γλέντι γεµάτο αναµνήσεις και ξεφάντωµα. Ευχαριστούµε από καρδιάς τα “Χ.ν.” για την προβολή του χωριού».

Παρά τον άστατο καιρό µε τη βροχή που ξεκινούσε, η εµπειρία στις Σίσες ήταν υπέροχη, γεµάτη αυθεντική φιλοξενία, γεύσεις και µνήµες ενός τόπου που παραµένει ζωντανός, δηµιουργικός και παράδειγµα προς µίµηση, αφήνοντάς µας τις καλύτερες εντυπώσεις.

Οι Σίσες αναπτύσσουν πλέον και τουριστική υποδοµή, µε τουριστικά καταλύµατα, ενώ στις παραθαλάσσιες περιοχές λειτουργούν καφετέριες, και στο χωριό δύο ταβέρνες και καφενεία, σηµεία συνάντησης της τοπικής κοινωνίας.