Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου, 2025
Τοπικά

Χωριά του τόπου μας: Σηρικάρι Κισσάµου

Γιάννης Κάκανος
» Η γενέτειρα του οσίου Νικηφόρου του λεπρού

 

Με αφορµή τη διαδικτυακή εκποµπή γαστρονοµίας και πολιτισµού “Γεύσεις Κρήτης” των “Χανιώτικων νέων”, ταξιδέψαµε στην καρδιά της πρώην επαρχίας Κισσάµου, στο Σηρικάρι, ένα χωριό που µοιάζει να κρατά ακόµη µέσα του τον απόηχο περασµένων αιώνων ανάµεσα σε βαθυσκιωτα µέρη µε καστανιές και αζιλάκια. 

 

Το Σηρικάρι εδώ και πολλά χρόνια  αποτελεί έδρα οµώνυµης Κοινότητας του ∆ήµου Κισσάµου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων απέχοντας από τα Χανιά 55 χιλιόµετρα και 18 από την Κίσσαµο.

ΚΑΣΤΑΝΟΧΩΡΙ

Ο τόπος είναι πλούσιος, το µαρτυρούν τα δέντρα και τα αµπέλια, τα κηπευτικά και πάνω απ’ όλα εκείνη η περίφηµη τοµάτα του Σηρικαρίου που η νοστιµιά της δεν ξεχνιέται εύκολα. Μα πάνω απ’ όλα, το Σηρικάρι είναι το χωριό του κάστανου. Κάποτε, τα δεντρα αυτά έδιναν το κύριο εισόδηµα στους κατοίκους του χωριού. Οι οικογένειες περίµεναν την εποχή του φθινοπώρου όπως περιµένει κανείς µια µεγάλη γιορτή. Μα ήρθε η αρρώστια, σάπισαν αρκετοί κορµοί, κι οι καρποί λιγόστεψαν.

Κι όµως, οι κάτοικοι δεν λύγισαν, δεν  τα παράτησαν αλλά µε αγάπη και επιµονή  έσκυψαν στη γη φυτεύοντας και καλλιεργώντας τα χωράφια, ενώ άλλοι στράφηκαν στην κτηνοτροφία και αρκετοί στη µελισσοκοµία. Όποιος περπατήσει σήµερα στο καστανοδάσος ή στο φαράγγι που οδηγεί στην αρχαία Πολυρρήνια θα νιώσει πως η φύση συνεχίζει να  χαρίζει δροσιά και οξυγόνο.

ΙΣΤΟΡΙΑ 

Κάθε γειτονιά του χωριού είναι σαν ένα ξεχωριστό κεφάλαιο σε µια παλιά ιστορία. Ανάµεσά τους ξεχωρίζει εκείνη των Κωστογιάννηδων, εκεί όπου είδε το φως ο όσιος Νικηφόρος ο λεπρός, µια µορφή που µέσα από τον πόνο και την ταπείνωση ανέδειξε το µεγαλείο της πίστης. Στο ίδιο σηµείο, δεσπόζει σήµερα ο νεόδµητος Ιερός Ναός του, λαµπρός και φωτεινός, σαν φάρος ελπίδας. Η αγιοκατάταξη του οσίου έγινε το 2012 ενώ ο θεµέλιος λίθος του ναού τέθηκε το 2014. Τα θυρανοίξια έγιναν το 2018 που ολοκληρώθηκε το χτίσιµο της εκκλησίας και το 2022 τελέστηκαν µε κάθε επισηµότητα τα εγκαίνια.

Το Σηρικάρι κουβαλάει µνήµες από εποχές που όλες οι γειτονιές είχαν καφενεία  που γέµιζαν µε άνδρες, τα παιδιά έπαιζαν στις αυλές και οι γυναίκες ζύµωναν, φούρνιζαν  έπλεκαν, ύφαιναν στον αργαλειό, µάζευαν ελιές, κάστανα και φρόντιζαν τους κήπους. Τώρα οι φωνές είναι λιγοστές µε ηλικιωµένους κατοίκους.

Ο σηµερινός πληθυσµός και στις 12 γειτονιές του χωριού δεν υπερβαίνει τους 80 κατοίκους. Πολύ παλιά, επί τουρκοκρατίας υπήρχαν άλλες επτά γειτονιές των οποίων σε ορισµένες, οι τοίχοι στέκουν σαν πέτρινα µνηµεία µιας σκληρής αλλά περήφανης ιστορίας.

ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 

Μεταξύ 14 άλλων εκκλησιών  η παλαιότερη είναι η βυζαντινή των Αγίων Αποστόλων που χτίστηκε το 1427. Το µεγαλύτερο όµως πανηγύρι στο Σηρικάρι γίνεται στον Ιερό Ναό της Παναγίας κάθε ∆εκαπενταύγουστο. Μεγάλο επίσης πανηγύρι γίνεται και του Τιµίου Σταυρού, προσελκύοντας πολλούς προσκυνητές.

