menu
21.7 C
Chania
Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Χωριά του τόπου μας: Σέµπρωνας ∆ήµου Πλατανιά (φωτ.)

Γιάννης Κάκανος
Γιάννης Κάκανος
0

» Ένα ορεινό χωριό µε πλούσια φύση

Με αφορµή τη διαδικτυακή εκποµπή γαστρονοµίας και πολιτισµού «Γεύσεις Κρήτης» των «Χανιώτικων νέων» επισκεφτήκαµε τον Σέµπρωνα, ένα ορεινό χωριό της πρώην επαρχίας Κυδωνίας και σήµερα του ∆ήµου Πλατανιά.

 

Ο Σέµπρωνας απέχει από τα Χανιά 33 περίπου χιλιόµετρα και είναι χτισµένος σ’ ένα µικρό οροπέδιο που έχει υψόµετρο 620 µέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Το χωριό και όλη η περιοχή φηµίζονται για τις άφθονες πηγές τους, που χαρίζουν ζωή και δροσιά σε όλη την περιοχή.

Η τοπική οικονοµία των κατοίκων του βασίζεται στα αγροτοκτηνοτροφικά, µελισσοκοµικά και κηπευτικά προϊόντα µε ιδιαίτερη παραγωγή στο ελαιόλαδο, στα σταφύλια, στα µήλα και  στα κάστανα που ευδοκιµούν σε αφθονία, εντάσσοντας το χωριό στα γνωστά καστανοχώρια της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.

Το χωριό αριθµεί σήµερα λιγότερους από 40 µόνιµους κατοίκους, κατανεµηµένους σε οκτώ αραιοκατοικηµένες γειτονιές. Η µικρότερη από αυτές κατοικείται µόνο από… έναν άνθρωπο. Κι όµως, όλοι µαζί – κάτοικοι, παιδιά και απόγονοι παλιών οικογενειών – δείχνουν αγάπη και φροντίδα για τον τόπο τους, ανακαινίζοντας παλιές οικίες και χτίζοντας νέες, περιποιώντας ταυτόχρονα τα χωράφια τους. Στη µέση του χωριού υπάρχει η γειτονιά µε την ονοµασία “Μεσοχώρι” που βρίσκεται η κεντρική εκκλησία του χωριού αφιερωµένη στον Άγιο Γεώργιο, ενώ σε αυτή τη γειτονιά λειτουργούσε κάποτε το µονοθέσιο ∆ηµοτικό Σχολείο µε πολλά παιδιά.

Τα τελευταία χρόνια άρχισαν να λειτουργούν στον Σέµπρωνα τουριστικά καταλύµατα, ενώ δύο ταβέρνες εξυπηρετούν περαστικούς και επισκέπτες του χωριού. Ο κεντρικός δρόµος µε αφετηρία τα Χανιά καταλήγει νότια στην πανέµορφη παραθαλάσσια Σούγια, ενώ κατά µήκος της διαδροµής υπάρχουν επίσης όµορφα χωριά και µε τις διακλαδώσεις του κεντρικού δρόµου συναντάς ακόµα περισσότερα απολαµβάνοντας ταυτόχρονα  έναν ανεκτίµητο φυσικό πλούτο της ενδοχώρας.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum