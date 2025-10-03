Χωριά του τόπου μας: Σέµπρωνας ∆ήµου Πλατανιά (φωτ.)

» Ένα ορεινό χωριό µε πλούσια φύση

Με αφορµή τη διαδικτυακή εκποµπή γαστρονοµίας και πολιτισµού «Γεύσεις Κρήτης» των «Χανιώτικων νέων» επισκεφτήκαµε τον Σέµπρωνα, ένα ορεινό χωριό της πρώην επαρχίας Κυδωνίας και σήµερα του ∆ήµου Πλατανιά.

1 από 6

Ο Σέµπρωνας απέχει από τα Χανιά 33 περίπου χιλιόµετρα και είναι χτισµένος σ’ ένα µικρό οροπέδιο που έχει υψόµετρο 620 µέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Το χωριό και όλη η περιοχή φηµίζονται για τις άφθονες πηγές τους, που χαρίζουν ζωή και δροσιά σε όλη την περιοχή.

Η τοπική οικονοµία των κατοίκων του βασίζεται στα αγροτοκτηνοτροφικά, µελισσοκοµικά και κηπευτικά προϊόντα µε ιδιαίτερη παραγωγή στο ελαιόλαδο, στα σταφύλια, στα µήλα και στα κάστανα που ευδοκιµούν σε αφθονία, εντάσσοντας το χωριό στα γνωστά καστανοχώρια της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.

Το χωριό αριθµεί σήµερα λιγότερους από 40 µόνιµους κατοίκους, κατανεµηµένους σε οκτώ αραιοκατοικηµένες γειτονιές. Η µικρότερη από αυτές κατοικείται µόνο από… έναν άνθρωπο. Κι όµως, όλοι µαζί – κάτοικοι, παιδιά και απόγονοι παλιών οικογενειών – δείχνουν αγάπη και φροντίδα για τον τόπο τους, ανακαινίζοντας παλιές οικίες και χτίζοντας νέες, περιποιώντας ταυτόχρονα τα χωράφια τους. Στη µέση του χωριού υπάρχει η γειτονιά µε την ονοµασία “Μεσοχώρι” που βρίσκεται η κεντρική εκκλησία του χωριού αφιερωµένη στον Άγιο Γεώργιο, ενώ σε αυτή τη γειτονιά λειτουργούσε κάποτε το µονοθέσιο ∆ηµοτικό Σχολείο µε πολλά παιδιά.

Τα τελευταία χρόνια άρχισαν να λειτουργούν στον Σέµπρωνα τουριστικά καταλύµατα, ενώ δύο ταβέρνες εξυπηρετούν περαστικούς και επισκέπτες του χωριού. Ο κεντρικός δρόµος µε αφετηρία τα Χανιά καταλήγει νότια στην πανέµορφη παραθαλάσσια Σούγια, ενώ κατά µήκος της διαδροµής υπάρχουν επίσης όµορφα χωριά και µε τις διακλαδώσεις του κεντρικού δρόµου συναντάς ακόµα περισσότερα απολαµβάνοντας ταυτόχρονα έναν ανεκτίµητο φυσικό πλούτο της ενδοχώρας.